Gledura Benjámin még nem veszített partit az Európa-bajnokságon

A szövetségi kapitányként Balogh Csaba vezette gárda kedden a szlovákok ellen ült asztalhoz.

Gledura Benjámin eddig rendre jó döntéseket hozott

Forrás: chess.com

Az 1. fordulóban a mieink alulmaradtak a hazaiakkal szemben, majd legyőzték Finnország és Szlovákia csapatát. Az egri nemzetközi nagymester, Gledura Benjámin döntetlennel kezdett, utána viszont kétszer nyert. A kilencfordulós Eb jövő keddig tart.