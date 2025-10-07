23 perce
Gledura Benjámin még nem veszített partit az Európa-bajnokságon
Két győzelemmel és egy vereséggel áll a magyar férfiválogatott a Batumiban zajló sakk csapat Európa-bajnokság 3. fordulóját követően.
A szövetségi kapitányként Balogh Csaba vezette gárda kedden a szlovákok ellen ült asztalhoz.
Az 1. fordulóban a mieink alulmaradtak a hazaiakkal szemben, majd legyőzték Finnország és Szlovákia csapatát. Az egri nemzetközi nagymester, Gledura Benjámin döntetlennel kezdett, utána viszont kétszer nyert. A kilencfordulós Eb jövő keddig tart.
A magyar férfiválogatott eddigi eredményei
1. forduló:
Magyarország–Georgia I. 1,5:2,5
Luka Pajcsadze (2502)–Gledura Benjámin (2643) 0,5:0,5
2. forduló:
Finnország–Magyarország 0:4
Gledura Benjámin (2643)–Oliver Wartiovaara (2309) 1:0
3. forduló:
Magyarország–Szlovákia 3:1
Juraj Druska (2451)–Gledura Benjámin (2643) 0:1
Gledura Benjáminnak a frissesség aranyat ért a villámbajnokságon
Gledura Benjámin elárulta, mi adta a magabiztosságot a remek Eb-szerepléshez