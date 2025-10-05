Gólrekord a III. osztályban, tarnaszentmiklósi 9 találattal

A gólrekord alkotóelemei

RFC-Átány–Markaz 5–1 (3–1)

Gól: Bari B. (23., 44., 86.), Suha I. T. (25. – 11-esből), Csík E. (61.), ill. Szabados Zs. Z. (32.).

Tiszai SC-Kisköre–Egerszólát II. 1–6 (1–4)

Gól: Antal R. (42.), ill. Bata Á. (15.), Csepcsányi G. (22., 33., 39.), Prokaj K. (77.), Nagy K. (82.).

Tarnaszentmiklós–Visonta 9–3 (4–3)

Gól: Csonka L. B. (7., 50., 76., 80., 84., 87.), Tóth G. (13.), Varga S. Z. (31., 43.), ill. Barbócz Z. (2., 8., 10.).

Pétervására–Noszvaj 5–0 (2–0)

Gól: Fehér B. (14., 76.), Berki Zs. (34.), Pusuma R. (49.), Kovács Gy. (87.).

Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60–Recsk KJTK 6–1 (2–1)

Gól: Czakó K. (9.), Kis K. (15., 57., 76.), Török N. (55., 82.), ill. Radics A. (14. – 11-esből).

Váraszó–Gyöngyöstarján 4–2 (1–1)

Gól: Para I. (4.), Dulai R. (67.), Ivády O. (69.), Lázár B. P. (80.), ill. Bakos B. (42.), Kovács M. M. (50.).

Adács–Maklár II. 0–8 (0–3)

Gól: Pásztor M. (16., 81.), Bajzát D. (19., 42.), Renge M. (5., 49., 89.), Penti Zs. (90.).

Kiállítva: Rafal L. (Adács, 90.).

Istenmezeje–Gyöngyöspata 2–1 (1–1)

Gól: Harkály J. Z. (45.), Suha M. (92.), ill. Pikács M. Zs. (31.).

Kiállítva: Sipos D. (Gyöngyöspata, 54.).