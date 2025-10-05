2 órája
Gólrekord a III. osztályban, tarnaszentmiklósi 9 találattal
A hétvégi nyolc mérkőzésen 54 alkalommal zördült a háló. A Heves vármegyei III. osztály 8. fordulójához gólrekord fűződik, ősszel még egyszer sem sikerült ennyi találatot feljegyezni.
Tarnaszentmiklóson tettek azért a legtöbbet, hogy az őszi idény 8. fordulójára essen az új gólrekord napja.
Csonka László Bence egymaga hatszor mattolta a visontai védelmet. A vendégek a triplázó Barbócz Zoltán vezérletével a 10. percben hiába vezettek 3–1-re, a második félidőben nem tudták feltartóztani a hazaiakat. Az éllovas átányiak a háromszor eredményes Bari Bertalannal az élen igazolták a paírformát a markaziak ellen.
Heves vármegyei III. osztály: a Markazt fogadja az éllovas RFC-Átány
A Lokomotív SE-ben Kis Kende vitte a prímet a gólszerzésben a tíz emberrel kiálló recskiekkel szemben, míg az egerszólátiaknál Csepcsányi Gergő triplázott Kiskörén. A makláriaktól Renge Milán villant háromszor gólt érően, de társai is sokat tettel azért Adácson, hogy Ágó Ferenc edző 63. születésnapja emlékezetesre sikeredjen. Az Istenmezeje SE 1926 több mint félórán át emberelőnyben játszva is megszenvedett a pontokért, a Gyöngyöspata ellen Suha Márk 92. percben szerzett gólja hozta meg a győzelmet a 2. helyen álló együttesnek.
Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Recsk KJTK, Heves vármegyei III. osztályFotók: Czímer Tamás
A gólrekord alkotóelemei
RFC-Átány–Markaz 5–1 (3–1)
Gól: Bari B. (23., 44., 86.), Suha I. T. (25. – 11-esből), Csík E. (61.), ill. Szabados Zs. Z. (32.).
Tiszai SC-Kisköre–Egerszólát II. 1–6 (1–4)
Gól: Antal R. (42.), ill. Bata Á. (15.), Csepcsányi G. (22., 33., 39.), Prokaj K. (77.), Nagy K. (82.).
Tarnaszentmiklós–Visonta 9–3 (4–3)
Gól: Csonka L. B. (7., 50., 76., 80., 84., 87.), Tóth G. (13.), Varga S. Z. (31., 43.), ill. Barbócz Z. (2., 8., 10.).
Pétervására–Noszvaj 5–0 (2–0)
Gól: Fehér B. (14., 76.), Berki Zs. (34.), Pusuma R. (49.), Kovács Gy. (87.).
Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60–Recsk KJTK 6–1 (2–1)
Gól: Czakó K. (9.), Kis K. (15., 57., 76.), Török N. (55., 82.), ill. Radics A. (14. – 11-esből).
Váraszó–Gyöngyöstarján 4–2 (1–1)
Gól: Para I. (4.), Dulai R. (67.), Ivády O. (69.), Lázár B. P. (80.), ill. Bakos B. (42.), Kovács M. M. (50.).
Adács–Maklár II. 0–8 (0–3)
Gól: Pásztor M. (16., 81.), Bajzát D. (19., 42.), Renge M. (5., 49., 89.), Penti Zs. (90.).
Kiállítva: Rafal L. (Adács, 90.).
Istenmezeje–Gyöngyöspata 2–1 (1–1)
Gól: Harkály J. Z. (45.), Suha M. (92.), ill. Pikács M. Zs. (31.).
Kiállítva: Sipos D. (Gyöngyöspata, 54.).
A bajnokság állása
1. RFC-Átány 8 7 1 – 37–10 22
2. Lokomotív SE 8 7 – 1 33–5 21
3. Istenmezeje 8 6 – 2 41–18 18
4. Maklári II. 8 5 2 1 29–9 17
5. Váraszó 8 4 2 2 32–18 14
6. Egerszólát II. 7 4 2 1 24–10 14
7. Pétervására 7 4 – 3 22–20 12
8. Markaz 8 3 2 3 17–23 11
9. Tarnaszentmiklós 8 3 – 5 28–28 9
10. Gyöngyöspata 6 2 2 2 10–10 8
11. Recsk KJTK 8 2 1 5 16–29 7
12. Visonta 8 2 – 6 14–44 6
13. Tiszai SC-Kisköre 7 1 1 5 10–22 4
14. Adács 7 1 1 5 10–32 4
15. Gyöngyöstarján 7 1 – 6 15–26 3
16. Noszvaj 7 – 2 5 12–46 2