1 órája
Gyászol a vízilabdás társadalom, elhunyt a volt alelnök
Gyászol a magyar vízilabda-család: hosszan tartó, súlyos betegség után, 78 éves korában elhunyt a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) egykori alelnöke majd társelnöke, dr. Bordás György.
Bordás György 1947-ben született, fiatalon öttusázott, majd évekig kaszkadőrként dolgozott. Ezt követően elvégezte a Jogi Egyetemet, majd biztosítói szakmai pályafutásba kezdett, egyebek mellett vezérigazgatói tisztséget is betöltött – adta hírül a nso.hu és a waterpolo.hu.
Ami a sportot illeti, 2005-től tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 2002 és 2009 között társelnöke volt a Magyar Vízilabda-szövetségnek, majd 2009-től 2010-ig a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára lett Kisteleki István vezetése alatt.