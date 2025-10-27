október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászol a vízilabdás társadalom, elhunyt a volt alelnök

Címkék#társelnök#Dr Bordás György#MVLSZ#vízilabda

Gyászol a magyar vízilabda-család: hosszan tartó, súlyos betegség után, 78 éves korában elhunyt a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) egykori alelnöke majd társelnöke, dr. Bordás György.

Heol.hu

Bordás György 1947-ben született, fiatalon öttusázott, majd évekig kaszkadőrként dolgozott. Ezt követően elvégezte a Jogi Egyetemet, majd biztosítói szakmai pályafutásba kezdett, egyebek mellett vezérigazgatói tisztséget is betöltött – adta hírül a nso.hu és a waterpolo.hu.

dr. Bordás György 1947-2025
Forrás: MVLSZ

Ami a sportot illeti, 2005-től tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 2002 és 2009 között társelnöke volt a Magyar Vízilabda-szövetségnek, majd 2009-től 2010-ig a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára lett Kisteleki István vezetése alatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu