Gyászszünetet tartanak Mezey Györgyre emlékezve

Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága azt kéri a sportszervezetktől, hogy – ahol van rá lehetőség – az alábbi gyászközleményt olvassák be a hangosbemondóban.

Dr. Mezey György (1941–2025)

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Tisztelt Szurkolók!

„Gyászol a hazai és a nemzetközi futballvilág. Elhunyt dr. Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott. Felnőtt edző pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, majd a BVSC utánpótlásában dolgozott. Mindössze 36 évesen, 1977-ben az MTK-VM élére került és csapatával azonnal bronzérmet szerzett. 1982-ben, 41 évesen mesteredzői címet kapott, majd 1983-ban átvette a magyar válogatott irányítását.

1990-ben a Kispest-Honvéddal bajnoki címet nyert, később a Videotonnal pedig újabb aranyérmet szerzett 2011-ben, immár 70 évesen.

Dr. Mezey György edzőként, szakmai vezetőként, technikai elemzőként, a magyar edzőképzés irányítójaként, illetve az UEFA szakembereként is meghatározó alakja volt a sportágnak. 2020 februárjában, a 62. Év Sportolója Gálán az MLSZ és az MSÚSZ Életműdíjjal tüntette ki.

Felejthetetlen nyomot hagyott a hazai futballtörténelemben, emlékét kegyelettel megőrizzük!”