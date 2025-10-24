Kilencgólos hátrányban váltott a HE-DO B. Braun Gyöngyös

A HE-DO B. Braun Gyöngyös már a mérkőzés korai szakaszában jelentős hátrányba került (12. perc: 9–4), s hiába vetett be mindent a felzárkózás érdekében a folytatásban már nem érte utol a győrieket. A második félidő elején már a kétszámjegyű különbségért támadhattak Hári Leventéék (36. perc: 25–16), de a lehetőség kimaradt. A hajrában már csak kozmetikázni tudtak az eredményen a gyöngyösiek.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös jobbszélsője, Végh Bálint négy gólt szerzett

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Sokat hibázott a Gyöngyös

A férfi NB I. 7. fordulójának mérkőzésén:

ETO UNIVERSITY HT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 34–29 (19–13)

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, 800 néző. V.: Felhő F., Öcsi T.

ETO: Pásztor I. – Krakovszki Zs. 3, DELY 6, BOMBAC 6 (2), KUSAN 6, Szöllősi B. 4 (1), HÁRI 5 (2). Csere: Brasen (kapus), Bozovics 1, Pieczonka, Vilovszki, Eklemovics M. 1, Tárnoki 1, Szrnka, Stepancic 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh 4 (2), Nagy Á. 3, Hegedüs M. 1, Lang 2, Ubornyák 2, Bajus. Csere: Marczika (kapus), Neves 3, Jaros 1, BÁLINT B. 5, GYALLAI 5, Gráf 1, Jóga N. 2. Vezetőedző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–3, 12. p.: 9–4, 18. p.: 12–8, 24. p.: 16–9, 36. p.: 25–16, 42. p.: 25–19, 48. p.: 27–21, 54. p.: 30–24.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 8/5, ill. 3/2.