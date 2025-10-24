2 órája
Kilencgólos hátrányban váltott a HE-DO B. Braun Gyöngyös
Vendégként továbbra sem terem babér a mátraaljai gárdának. A férfi NB I. 7. fordulójában a házigazda ETO University HT ötgólos győzelmet aratott a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen. A győriek három mérkőzés óta tartó nyeretlen szériát zártak le.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös már a mérkőzés korai szakaszában jelentős hátrányba került (12. perc: 9–4), s hiába vetett be mindent a felzárkózás érdekében a folytatásban már nem érte utol a győrieket. A második félidő elején már a kétszámjegyű különbségért támadhattak Hári Leventéék (36. perc: 25–16), de a lehetőség kimaradt. A hajrában már csak kozmetikázni tudtak az eredményen a gyöngyösiek.
Sokat hibázott a Gyöngyös
A férfi NB I. 7. fordulójának mérkőzésén:
ETO UNIVERSITY HT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 34–29 (19–13)
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, 800 néző. V.: Felhő F., Öcsi T.
ETO: Pásztor I. – Krakovszki Zs. 3, DELY 6, BOMBAC 6 (2), KUSAN 6, Szöllősi B. 4 (1), HÁRI 5 (2). Csere: Brasen (kapus), Bozovics 1, Pieczonka, Vilovszki, Eklemovics M. 1, Tárnoki 1, Szrnka, Stepancic 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint
GYÖNGYÖS: Skledar – Végh 4 (2), Nagy Á. 3, Hegedüs M. 1, Lang 2, Ubornyák 2, Bajus. Csere: Marczika (kapus), Neves 3, Jaros 1, BÁLINT B. 5, GYALLAI 5, Gráf 1, Jóga N. 2. Vezetőedző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–3, 12. p.: 9–4, 18. p.: 12–8, 24. p.: 16–9, 36. p.: 25–16, 42. p.: 25–19, 48. p.: 27–21, 54. p.: 30–24.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 8/5, ill. 3/2.
KILVINGER BÁLINT: – Az első félidő az elképzeléseink szerint alakult, kihasználtuk a Gyöngyös hibáit. Jó volt a védekezésünk és folyamatosan sikerült gólokat szerezni. A második félidőben tovább növeltük a különbséget, a hajrában pedig kipróbáltunk több játékelemet is. Ma nem követtünk el hibákat kulcsszituációkban, ebben mindenképpen előreléptünk az elmúlt két mérkőzéshez képest. Örülök, hogy hazai pályán szép számú szurkoló előtt nyertünk.
BÍRÓ BALÁZS: – A mérkőzés elején a nyitott védekezésünk nem volt kellően agresszív, emiatt a hazaiak túl könnyen szerezték a góljaikat, a kialakított előnnyel pedig jól gazdálkodtak. A második félidőben kilencgólos hátrányban kezdtünk el olyan minőségű védekezést mutatni, amire képesek vagyunk. Ezt is beleszámítva az utolsó húsz perc miatt dicséret illeti a csapatot, mert volt tartásunk, de továbbra is sok az olyan ki nem kényszerített hiba.
KÖVETKEZIK. Magyar Kupa, 4. forduló: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B. Braun Gyöngyös, október 31., péntek, 19.00.
OKTÓBER 25., SZOMBAT
18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév
17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect
18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC
18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged
CYEB-Budakalász–PLER-Budapest 33–33
