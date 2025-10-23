október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Kézilabda

54 perce

Az első idegenbeli pontokért utazik Győrbe a HE-DO B. Braun Gyöngyös

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#Bíró Balázs#ETO

A két csapat azonos ponttal áll a bajnoki tabellán. A férfi NB I. 7. fordulójában Győrben, az ETO University HT vendégeként lép pályára a HE-DO B. Braun Gyöngyös.

Sike Károly

Míg a HE-DO B. Braun Gyöngyös az elmúlt hetekben a közvetlen riválisnak számító Szigetszentmiklós, a Balatonfüred és a Komló ellen is begyűjtötte a két pontot, addig az ETO a legutóbbi három mérkőzését elveszítette, köztük olyan találkozókat, amelyeken aligha gondoltak a vereségre Uros Vilovszkiék. Két hete a PLER, míg legutóbb az újonc Budai Farkasok múlta felül a Rába-parti gárdát.

Bíró Balázs Győrben is győzelemre vezetné a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatát
Bíró Balázs Győrben is győzelemre vezetné a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatát
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Bravúrra készül a Gyöngyös

A férfi NB I. 7. fordulójának mérkőzése:

ETO UNIVERSITY HT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Felhő F., Öcsi T.
Az elmúlt fordulókban a gyöngyösiek ugyanúgy hat pontot gyűjtöttek, mint az eggyel kevesebb mérkőzést játszott győriek, akik jobb gólkülönbségükkel előzik meg a mátraaljaiakat.

– Nagyon nehéz túra elé nézünk, ugyanis az ETO az elmúlt két fordulóban elszenvedett vereség miatt valószínűleg a szokásosnál is motiváltabb lesz majd – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

 – Mindezek ellenére nem feltartott kézzel megyünk, azt várom a csapattól, hogy igyekezzen megközelíteni azt a teljesítményt és mentális állapotot, amivel a hazai mérkőzéseinket meg szoktuk vívni, illetve bízom benne, hogy az elmúlt hetekhez képest a támadójátékban előrébb tudunk lépni. Ha mindez sikerül, akkor egy élvezetes, jó meccs kerekedhet.

A 7. forduló menetrendje

OKTÓBER 25., SZOMBAT
18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév
17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect
18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC
18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged
CYEB-Budakalász–PLER-Budapest 33–33

A bajnokság állása
1. Szeged    8    6    1    1    269–221    13
2. Veszprém    5    5    0    0    210–137    10
3. Tatabánya    5    5    0    0    163–136    10
4. FTC    7    4    0    3    247–241    8
5. ETO University    6    3    0    3    182–164    6
6. Gyöngyös    7    3    0    4    193–218    6
7. PLER    7    2    2    3    197–230    6
8. Komló    6    2    1    3    165–172    5
9. Szigetszentmiklós    7    2    1    4    185–202    5
10. Budai Farkasok    6    1    3    2    162–185    5
11. Budakalász    7    2    1    4    204–235    5
12. Csurgó    7    1    2    4    198–208    4
13. NEKA    6    1    2    3    155–169    4
14. Balatonfüred    6    1    1    4    159–171    3

 

