Az első idegenbeli pontokért utazik Győrbe a HE-DO B. Braun Gyöngyös

Míg a HE-DO B. Braun Gyöngyös az elmúlt hetekben a közvetlen riválisnak számító Szigetszentmiklós, a Balatonfüred és a Komló ellen is begyűjtötte a két pontot, addig az ETO a legutóbbi három mérkőzését elveszítette, köztük olyan találkozókat, amelyeken aligha gondoltak a vereségre Uros Vilovszkiék. Két hete a PLER, míg legutóbb az újonc Budai Farkasok múlta felül a Rába-parti gárdát.

Bíró Balázs Győrben is győzelemre vezetné a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatát

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Bravúrra készül a Gyöngyös

A férfi NB I. 7. fordulójának mérkőzése:

ETO UNIVERSITY HT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Felhő F., Öcsi T.

Az elmúlt fordulókban a gyöngyösiek ugyanúgy hat pontot gyűjtöttek, mint az eggyel kevesebb mérkőzést játszott győriek, akik jobb gólkülönbségükkel előzik meg a mátraaljaiakat.

– Nagyon nehéz túra elé nézünk, ugyanis az ETO az elmúlt két fordulóban elszenvedett vereség miatt valószínűleg a szokásosnál is motiváltabb lesz majd – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

– Mindezek ellenére nem feltartott kézzel megyünk, azt várom a csapattól, hogy igyekezzen megközelíteni azt a teljesítményt és mentális állapotot, amivel a hazai mérkőzéseinket meg szoktuk vívni, illetve bízom benne, hogy az elmúlt hetekhez képest a támadójátékban előrébb tudunk lépni. Ha mindez sikerül, akkor egy élvezetes, jó meccs kerekedhet.