54 perce
Az első idegenbeli pontokért utazik Győrbe a HE-DO B. Braun Gyöngyös
A két csapat azonos ponttal áll a bajnoki tabellán. A férfi NB I. 7. fordulójában Győrben, az ETO University HT vendégeként lép pályára a HE-DO B. Braun Gyöngyös.
Míg a HE-DO B. Braun Gyöngyös az elmúlt hetekben a közvetlen riválisnak számító Szigetszentmiklós, a Balatonfüred és a Komló ellen is begyűjtötte a két pontot, addig az ETO a legutóbbi három mérkőzését elveszítette, köztük olyan találkozókat, amelyeken aligha gondoltak a vereségre Uros Vilovszkiék. Két hete a PLER, míg legutóbb az újonc Budai Farkasok múlta felül a Rába-parti gárdát.
Bravúrra készül a Gyöngyös
A férfi NB I. 7. fordulójának mérkőzése:
ETO UNIVERSITY HT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Felhő F., Öcsi T.
Az elmúlt fordulókban a gyöngyösiek ugyanúgy hat pontot gyűjtöttek, mint az eggyel kevesebb mérkőzést játszott győriek, akik jobb gólkülönbségükkel előzik meg a mátraaljaiakat.
– Nagyon nehéz túra elé nézünk, ugyanis az ETO az elmúlt két fordulóban elszenvedett vereség miatt valószínűleg a szokásosnál is motiváltabb lesz majd – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.
– Mindezek ellenére nem feltartott kézzel megyünk, azt várom a csapattól, hogy igyekezzen megközelíteni azt a teljesítményt és mentális állapotot, amivel a hazai mérkőzéseinket meg szoktuk vívni, illetve bízom benne, hogy az elmúlt hetekhez képest a támadójátékban előrébb tudunk lépni. Ha mindez sikerül, akkor egy élvezetes, jó meccs kerekedhet.
A 7. forduló menetrendje
OKTÓBER 25., SZOMBAT
18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév
17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect
18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC
18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged
CYEB-Budakalász–PLER-Budapest 33–33
A bajnokság állása
1. Szeged 8 6 1 1 269–221 13
2. Veszprém 5 5 0 0 210–137 10
3. Tatabánya 5 5 0 0 163–136 10
4. FTC 7 4 0 3 247–241 8
5. ETO University 6 3 0 3 182–164 6
6. Gyöngyös 7 3 0 4 193–218 6
7. PLER 7 2 2 3 197–230 6
8. Komló 6 2 1 3 165–172 5
9. Szigetszentmiklós 7 2 1 4 185–202 5
10. Budai Farkasok 6 1 3 2 162–185 5
11. Budakalász 7 2 1 4 204–235 5
12. Csurgó 7 1 2 4 198–208 4
13. NEKA 6 1 2 3 155–169 4
14. Balatonfüred 6 1 1 4 159–171 3
Maradt még erő a Veszprémben, nem tudott meglepetést okozni a Gyöngyös
Magyar Kupa: a HE-DO B. Braun Gyöngyös a végére felőrölte alacsonyabb osztályú ellenfelét