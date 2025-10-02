október 2., csütörtök

Kézilabda

49 perce

HE-DO B. Braun Gyöngyös: hat nap alatt a harmadik tétmeccs következik

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#FTC#Magyar Kupa#Balatonfüred

Mozgalmas időszakot él a mátraalajai gárda. A múlt szombati Balatonfüred elleni hazai bajnoki után két nappal már Békésen játszott Magyar Kupa mérkőzést a HE-DO B. Braun Gyöngyös férfi csapata, amely pénteken ismét útra kell. A célállomás ezúttal a Népliget.

Sike Károly

A Balatonfüredi KSE ellen bravúrgyőzelmet aratott a HE-DO B. Brun Gyöngyös (25–21), amely négy mérkőzést követően négy ponttal áll a tabellán. A békési kupasiker (36–29) – s ezzel együtt a legjobb 16 közé jutás – szintén erősítheti a csapat önbizalmát, de kétség kívül az etap legnehezebb feladatának az FTC elleni találkozó ígérkezik.

Jóga Norbert és társai bravúrra készülnek az FTC otthonában. A HE-DO B. Braun Gyöngyös ismét utazik
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A Gyöngyös edzője a védekezést emelte ki

– A Magyar Kupában való továbbjutás után keddre pihenőt kaptak a fiúk, így mindössze két napunk maradt az FTC elleni felkészülésre, amit igyekeztünk maximálisan kihasználni – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak. – A Ferencváros rendkívül erős csapat, hazai pályán különösen. Az erőviszonyok hasonlóak, mint a szegedi vagy a tatabányai fellépésünk kapcsán. Abban bízom, hogy a hazai pályán mutatott magas hőfokú védekezésünket idegenben is meg tudjuk közelíteni, vagy képesek leszünk valami hasonlót produkálni.

A férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzés:

FTC-GREEN COLLECT (6.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (8.)
Budapest, Elek Gyula Aréna
Október 3., péntek, 18.00
Vezetik: Nagy Ferenc János, Túróczy József

A tavalyi bronzérmes FTC-Green Collect mérkőzéseit az idei szezonban is sok gól jellemzi. Pásztor István edző tanítványai a Balatonfüred (36–35) és az ETO ellen (33–32) arattak győzelmet, míg a Veszprémmel szemben (30–42) és Komlón (36–38) nem termett babér Debreczeni Dávidéknak.

A bajnokság állása
1. Szeged    5    4    –    1    186–148    8
2. Tatabánya    4    4    –    –    134–112    8
3. Veszprém    3    3    –    –    129–83    6
4. ETO Uni.    4    3    –    1    131–109    6
5. Komló    4    2    –    2    121–119    4
6. FTC    4    2    –    2    135–147    4
7. Budakalász    4    2    –    2    114–129    4
8. Gyöngyös    4    2    –    2    106–121    4
9. Balatonfüred    4    1    1    2    116–117    3
10. Szigetszentmiklós    5    1    1    3    139–155    3
11. Budai Farkasok    3    –    2    1    85–90    2
12. PLER    4    1    –    3    110–146    2
13. Csurgó    4    –    1    3    112–125    1
14. NEKA    4    –    1    3    96–113    1

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
