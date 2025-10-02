49 perce
HE-DO B. Braun Gyöngyös: hat nap alatt a harmadik tétmeccs következik
Mozgalmas időszakot él a mátraalajai gárda. A múlt szombati Balatonfüred elleni hazai bajnoki után két nappal már Békésen játszott Magyar Kupa mérkőzést a HE-DO B. Braun Gyöngyös férfi csapata, amely pénteken ismét útra kell. A célállomás ezúttal a Népliget.
A Balatonfüredi KSE ellen bravúrgyőzelmet aratott a HE-DO B. Brun Gyöngyös (25–21), amely négy mérkőzést követően négy ponttal áll a tabellán. A békési kupasiker (36–29) – s ezzel együtt a legjobb 16 közé jutás – szintén erősítheti a csapat önbizalmát, de kétség kívül az etap legnehezebb feladatának az FTC elleni találkozó ígérkezik.
A Gyöngyös edzője a védekezést emelte ki
– A Magyar Kupában való továbbjutás után keddre pihenőt kaptak a fiúk, így mindössze két napunk maradt az FTC elleni felkészülésre, amit igyekeztünk maximálisan kihasználni – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak. – A Ferencváros rendkívül erős csapat, hazai pályán különösen. Az erőviszonyok hasonlóak, mint a szegedi vagy a tatabányai fellépésünk kapcsán. Abban bízom, hogy a hazai pályán mutatott magas hőfokú védekezésünket idegenben is meg tudjuk közelíteni, vagy képesek leszünk valami hasonlót produkálni.
A Balatonfüred elleni győzelem extra két pont a HE-DO B. Braun Gyöngyösnek
A férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzés:
FTC-GREEN COLLECT (6.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (8.)
Budapest, Elek Gyula Aréna
Október 3., péntek, 18.00
Vezetik: Nagy Ferenc János, Túróczy József
A tavalyi bronzérmes FTC-Green Collect mérkőzéseit az idei szezonban is sok gól jellemzi. Pásztor István edző tanítványai a Balatonfüred (36–35) és az ETO ellen (33–32) arattak győzelmet, míg a Veszprémmel szemben (30–42) és Komlón (36–38) nem termett babér Debreczeni Dávidéknak.
A bajnokság állása
1. Szeged 5 4 – 1 186–148 8
2. Tatabánya 4 4 – – 134–112 8
3. Veszprém 3 3 – – 129–83 6
4. ETO Uni. 4 3 – 1 131–109 6
5. Komló 4 2 – 2 121–119 4
6. FTC 4 2 – 2 135–147 4
7. Budakalász 4 2 – 2 114–129 4
8. Gyöngyös 4 2 – 2 106–121 4
9. Balatonfüred 4 1 1 2 116–117 3
10. Szigetszentmiklós 5 1 1 3 139–155 3
11. Budai Farkasok 3 – 2 1 85–90 2
12. PLER 4 1 – 3 110–146 2
13. Csurgó 4 – 1 3 112–125 1
14. NEKA 4 – 1 3 96–113 1
