HE-DO B. Braun Gyöngyös: hat nap alatt a harmadik tétmeccs következik

A Balatonfüredi KSE ellen bravúrgyőzelmet aratott a HE-DO B. Brun Gyöngyös (25–21), amely négy mérkőzést követően négy ponttal áll a tabellán. A békési kupasiker (36–29) – s ezzel együtt a legjobb 16 közé jutás – szintén erősítheti a csapat önbizalmát, de kétség kívül az etap legnehezebb feladatának az FTC elleni találkozó ígérkezik.

Jóga Norbert és társai bravúrra készülnek az FTC otthonában. A HE-DO B. Braun Gyöngyös ismét utazik

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A Gyöngyös edzője a védekezést emelte ki

– A Magyar Kupában való továbbjutás után keddre pihenőt kaptak a fiúk, így mindössze két napunk maradt az FTC elleni felkészülésre, amit igyekeztünk maximálisan kihasználni – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak. – A Ferencváros rendkívül erős csapat, hazai pályán különösen. Az erőviszonyok hasonlóak, mint a szegedi vagy a tatabányai fellépésünk kapcsán. Abban bízom, hogy a hazai pályán mutatott magas hőfokú védekezésünket idegenben is meg tudjuk közelíteni, vagy képesek leszünk valami hasonlót produkálni.