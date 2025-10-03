59 perce
Megingatta az FTC a Gyöngyös védelmét
Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A legutóbbi bronzérmes FTC-Green Collect 11 gólos különbséggel nyert a vendég HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen a férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzésen. A mátraaljaiak hat nap alatt a harmadik tétmérkőzésüket játszották.
A kisebb sérüléssel bajlódó Lékai Máté nélkül is rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott az FTC. A HE-DO B. Braun Gyöngyös a 10. percben 6–7-es állásnál vezetett utoljára, a folytatásban már csak futott az eredmény után. Először a 39. percben 27–17-es állásnál szerepelt kétszámjegyű különbség az eredményjelzőn, majd az 52. percre már 38–24-es előnyt dolgoztak ki Füzi Dánielék.
Hősiesen küzdött a Gyöngyös
A férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzésen:
FTC-GREEN COLLECT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 42–31 (19–13)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 300 néző. V.: Nagy F., Tóróczy J.
FTC: GYŐRI K. – Csanálosi 2, Ancsin 4, CSÖRGŐ K. 7, FÜZI 6, GYŐRI M. 4, Kovacsics 3. Csere: Borbély (kapus), Nagy B. 4, Debreczeni 1, Koller, Karai 2, Juhász Á. 1, Prainer 2, BUJDOSÓ 6 (2). Vezetőedző: Pásztor István
GYÖNGYÖS: Marczika – Végh 1, Nagy Á. 3, Hegedűs M. 2, Lang 4, Ubornyák, Edwards 3 (1). Csere: Skledar (kapus), Neves 1, Jaros 1, BÁLINT B. 7 (2), Bajus, Gyallai 4 (1), Gráf 1, Dobi 2, Jóga N. 2. Vezetőedző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–5, 12. p.: 8–8, 18. p.: 12–10, 24. p.: 14–12, 36. p.: 24–16, 42. p.: 29–18, 48. p.: 34–21, 54. p.: 38–25.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 6/4.
PÁSZTOR ISTVÁN: – Negyedóra múltán megmutattuk azt az erőt, ami lakozik ebben a csapatban, főleg a védekezésben és a visszarendeződésben. Ezen a mérkőzésen is vitt bennünket az győri győztes rangadóból fakadó eufória. Gratulálok a játékosaimnak, kézben tartottuk a mérkőzést.
BÍRÓ BALÁZS: – A védekezésünk minőségén megmutatkozott, hogy mindössze két napunk volt arra, hogy felkészüljünk az FTC játékából. Ettől függetlenül a jobb csapat nyert, amely mélyebb kerettel rendelkezik. A második félidő elején eldőlt a mérkőzés.
KÖVETKEZIK: One Veszprém HC–HE-DO B. Braun Gyöngyös, október 11., szombat, 18.00.
A bajnokság állása
1. Szeged 5 4 – 1 186–148 8
2. Tatabánya 4 4 – – 134–112 8
3. Veszprém 3 3 – – 129–83 6
4. ETO Uni. 4 3 – 1 131–109 6
5. FTC 5 3 – 2 177–178 6
6. Komló 4 2 – 2 121–119 4
7. Budakalász 4 2 – 2 114–129 4
8. Gyöngyös 5 2 – 3 137–163 4
9. Balatonfüred 4 1 1 2 116–117 3
10. Szigetszentmiklós 5 1 1 3 139–155 3
11. Budai Farkasok 3 – 2 1 85–90 2
12. PLER 4 1 – 3 110–146 2
13. Csurgó 4 – 1 3 112–125 1
14. NEKA 4 – 1 3 96–113 1
