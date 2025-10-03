október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

59 perce

Megingatta az FTC a Gyöngyös védelmét

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#CSÖRGŐ K#FTC#Lékai Máté

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A legutóbbi bronzérmes FTC-Green Collect 11 gólos különbséggel nyert a vendég HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen a férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzésen. A mátraaljaiak hat nap alatt a harmadik tétmérkőzésüket játszották.

Sike Károly

A kisebb sérüléssel bajlódó Lékai Máté nélkül is rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott az FTC. A HE-DO B. Braun Gyöngyös a 10. percben 6–7-es állásnál vezetett utoljára, a folytatásban már csak futott az eredmény után. Először a 39. percben 27–17-es állásnál szerepelt kétszámjegyű különbség az eredményjelzőn, majd az 52. percre már 38–24-es előnyt dolgoztak ki Füzi Dánielék.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös ezúttal nem tudta megszorongatni az FTC-t
A HE-DO B. Braun Gyöngyös ezúttal nem tudta megszorongatni az FTC-t
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Hősiesen küzdött a Gyöngyös

A férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzésen:

FTC-GREEN COLLECT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 42–31 (19–13)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 300 néző. V.: Nagy F., Tóróczy J.
FTC: GYŐRI K. – Csanálosi 2, Ancsin 4, CSÖRGŐ K. 7, FÜZI 6, GYŐRI M. 4, Kovacsics 3. Csere: Borbély (kapus), Nagy B. 4, Debreczeni 1, Koller, Karai 2, Juhász Á. 1, Prainer 2, BUJDOSÓ 6 (2). Vezetőedző: Pásztor István
GYÖNGYÖS: Marczika – Végh 1, Nagy Á. 3, Hegedűs M. 2, Lang 4, Ubornyák, Edwards 3 (1). Csere: Skledar (kapus), Neves 1, Jaros 1, BÁLINT B. 7 (2), Bajus, Gyallai 4 (1), Gráf 1, Dobi 2, Jóga N. 2. Vezetőedző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–5, 12. p.: 8–8, 18. p.: 12–10, 24. p.: 14–12, 36. p.: 24–16, 42. p.: 29–18, 48. p.: 34–21, 54. p.: 38–25.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc. 
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 6/4.
PÁSZTOR ISTVÁN: – Negyedóra múltán megmutattuk azt az erőt, ami lakozik ebben a csapatban, főleg a védekezésben és a visszarendeződésben. Ezen a mérkőzésen is vitt bennünket az győri győztes rangadóból fakadó eufória. Gratulálok a játékosaimnak, kézben tartottuk a mérkőzést.
BÍRÓ BALÁZS: – A védekezésünk minőségén megmutatkozott, hogy mindössze két napunk volt arra, hogy felkészüljünk az FTC játékából. Ettől függetlenül a jobb csapat nyert, amely mélyebb kerettel rendelkezik. A második félidő elején eldőlt a mérkőzés.
KÖVETKEZIK: One Veszprém HC–HE-DO B. Braun Gyöngyös, október 11., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Szeged    5    4    –    1    186–148    8
2. Tatabánya    4    4    –    –    134–112    8
3. Veszprém    3    3    –    –    129–83    6
4. ETO Uni.    4    3    –    1    131–109    6
5. FTC    5    3    –    2    177–178    6
6. Komló    4    2    –    2    121–119    4
7. Budakalász    4    2    –    2    114–129    4
8. Gyöngyös    5    2    –    3    137–163    4
9. Balatonfüred    4    1    1    2    116–117    3
10. Szigetszentmiklós    5    1    1    3    139–155    3
11. Budai Farkasok    3    –    2    1    85–90    2
12. PLER    4    1    –    3    110–146    2
13. Csurgó    4    –    1    3    112–125    1
14. NEKA    4    –    1    3    96–113    1

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu