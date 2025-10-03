Megingatta az FTC a Gyöngyös védelmét

A kisebb sérüléssel bajlódó Lékai Máté nélkül is rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott az FTC. A HE-DO B. Braun Gyöngyös a 10. percben 6–7-es állásnál vezetett utoljára, a folytatásban már csak futott az eredmény után. Először a 39. percben 27–17-es állásnál szerepelt kétszámjegyű különbség az eredményjelzőn, majd az 52. percre már 38–24-es előnyt dolgoztak ki Füzi Dánielék.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös ezúttal nem tudta megszorongatni az FTC-t

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Hősiesen küzdött a Gyöngyös

A férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzésen:

FTC-GREEN COLLECT–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 42–31 (19–13)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 300 néző. V.: Nagy F., Tóróczy J.

FTC: GYŐRI K. – Csanálosi 2, Ancsin 4, CSÖRGŐ K. 7, FÜZI 6, GYŐRI M. 4, Kovacsics 3. Csere: Borbély (kapus), Nagy B. 4, Debreczeni 1, Koller, Karai 2, Juhász Á. 1, Prainer 2, BUJDOSÓ 6 (2). Vezetőedző: Pásztor István

GYÖNGYÖS: Marczika – Végh 1, Nagy Á. 3, Hegedűs M. 2, Lang 4, Ubornyák, Edwards 3 (1). Csere: Skledar (kapus), Neves 1, Jaros 1, BÁLINT B. 7 (2), Bajus, Gyallai 4 (1), Gráf 1, Dobi 2, Jóga N. 2. Vezetőedző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–5, 12. p.: 8–8, 18. p.: 12–10, 24. p.: 14–12, 36. p.: 24–16, 42. p.: 29–18, 48. p.: 34–21, 54. p.: 38–25.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 6/4.

PÁSZTOR ISTVÁN: – Negyedóra múltán megmutattuk azt az erőt, ami lakozik ebben a csapatban, főleg a védekezésben és a visszarendeződésben. Ezen a mérkőzésen is vitt bennünket az győri győztes rangadóból fakadó eufória. Gratulálok a játékosaimnak, kézben tartottuk a mérkőzést.

BÍRÓ BALÁZS: – A védekezésünk minőségén megmutatkozott, hogy mindössze két napunk volt arra, hogy felkészüljünk az FTC játékából. Ettől függetlenül a jobb csapat nyert, amely mélyebb kerettel rendelkezik. A második félidő elején eldőlt a mérkőzés.

KÖVETKEZIK: One Veszprém HC–HE-DO B. Braun Gyöngyös, október 11., szombat, 18.00.