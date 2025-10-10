27 perce
A Kielce után a HE-DO B. Braun Gyöngyös következik
Két nappal a lengyel Industria Kielce elleni BL-mérkőzést követően újra pályán a One Veszprém HC csapata. A férfi NB I. 5. fordulójában a HE-DO B. Braun Gyöngyös együttesét fogadja a bajnoki címvédő bakonyi gárda.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös a tisztes helytállás reményében utazik a királynék városába. A Veszprém az egyetlen csapat az NB I.-ben, amely eddig minden fellépésén legyőzte a mátraaljai gárdát.
Nagy kihívás előtt a Gyöngyös
A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:
ONE VESZPRÉM HC (3.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (8.)
Veszprém, One Veszprém Aréna, szombat, 18.00. V.: Bátori B., Szécsi B.
A klubvilágbajnokságon ezüstérmes, az NB I.-ben négy mérkőzést követően négy győzelemmel álló Veszprém végig vezetve, 35–33-ra nyert csütörtökön a lengyel Kielce ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. A mezőny legjobbjának megválasztott Remili kilenc, Descat nyolc, Ivan Martinovic és Ahmed Adel öt-öt góllal, Rodrigo Corrales kilenc védéssel vette ki részét a sikerből. A három győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP vendégei lesznek a BL csoportkörében.
– Annak ellenére, hogy a Veszprém egy komoly sorozatterhelés kellős közepén jár, a mérkőzés egyértelmű esélyese. A héten saját játékunk javítása, és az elmúlt mérkőzések hibáinak kijavítására helyeztük a hangsúlyt. Szombaton igyekszünk minél hosszabb ideig a lehető legnagyobb erőbedobásra késztetni ellenfelünket – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.
A további menetrend
OKTÓBER 10., PÉNTEK
18.00: FTC-Green Collect–NEKA
18.00: ETO University HT–PLER-Budapest
18.00: Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév
OKTÓBER 11., SZOMBAT
18.00: Csurgói KK–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK
Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC 24–29
A bajnokság állása
1. Tatabánya 5 5 – – 163–136 10
2. Szeged 6 4 1 1 211–173 9
3. Veszprém 4 4 – – 174–109 8
4. ETO Uni. 4 3 – 1 131–109 6
5. FTC 5 3 – 2 177–178 6
6. Komló 4 2 – 2 121–119 4
7. Budakalász 4 2 – 2 114–129 4
8. Gyöngyös 5 2 – 3 137–163 4
9. Balatonfüred 5 1 1 3 140–146 3
10. Szigetszentmiklós 5 1 1 3 139–155 3
11. Csurgó 5 – 2 3 137–150 2
12. Budai Farkasok 4 – 2 2 111–135 2
13. PLER 4 1 – 3 110–146 2
14. NEKA 4 – 1 3 96–113 1
