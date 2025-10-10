A Kielce után a HE-DO B. Braun Gyöngyös következik

A HE-DO B. Braun Gyöngyös a tisztes helytállás reményében utazik a királynék városába. A Veszprém az egyetlen csapat az NB I.-ben, amely eddig minden fellépésén legyőzte a mátraaljai gárdát.

Utazik a Gyöngyös. A mátraaljaiak számára hatalmas feladat a veszprémi Ali Zeinék (képünkön) semlegesítése

Forrás: MTI/Vasvári Tamás

Nagy kihívás előtt a Gyöngyös

A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:

ONE VESZPRÉM HC (3.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (8.)

Veszprém, One Veszprém Aréna, szombat, 18.00. V.: Bátori B., Szécsi B.

A klubvilágbajnokságon ezüstérmes, az NB I.-ben négy mérkőzést követően négy győzelemmel álló Veszprém végig vezetve, 35–33-ra nyert csütörtökön a lengyel Kielce ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. A mezőny legjobbjának megválasztott Remili kilenc, Descat nyolc, Ivan Martinovic és Ahmed Adel öt-öt góllal, Rodrigo Corrales kilenc védéssel vette ki részét a sikerből. A három győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP vendégei lesznek a BL csoportkörében.