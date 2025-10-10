október 10., péntek

Kézilabda

27 perce

A Kielce után a HE-DO B. Braun Gyöngyös következik

Két nappal a lengyel Industria Kielce elleni BL-mérkőzést követően újra pályán a One Veszprém HC csapata. A férfi NB I. 5. fordulójában a HE-DO B. Braun Gyöngyös együttesét fogadja a bajnoki címvédő bakonyi gárda.

Sike Károly

A HE-DO B. Braun Gyöngyös a tisztes helytállás reményében utazik a királynék városába. A Veszprém az egyetlen csapat az NB I.-ben, amely eddig minden fellépésén legyőzte a mátraaljai gárdát.

Utazik a Gyöngyös. A mátraaljaiak számára hatalmas feladat a veszprémi Ali Zeinék (képünkön) semlegesítése
Forrás: MTI/Vasvári Tamás

Nagy kihívás előtt a Gyöngyös

A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:

ONE VESZPRÉM HC (3.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (8.)
Veszprém, One Veszprém Aréna, szombat, 18.00. V.: Bátori B., Szécsi B.
A klubvilágbajnokságon ezüstérmes, az NB I.-ben négy mérkőzést követően négy győzelemmel álló Veszprém végig vezetve, 35–33-ra nyert csütörtökön a lengyel Kielce ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. A mezőny legjobbjának megválasztott Remili kilenc, Descat nyolc, Ivan Martinovic és Ahmed Adel öt-öt góllal, Rodrigo Corrales kilenc védéssel vette ki részét a sikerből. A három győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP vendégei lesznek a BL csoportkörében.

– Annak ellenére, hogy a Veszprém egy komoly sorozatterhelés kellős közepén jár, a mérkőzés egyértelmű esélyese. A héten saját játékunk javítása, és az elmúlt mérkőzések hibáinak kijavítására helyeztük a hangsúlyt. Szombaton igyekszünk minél hosszabb ideig a lehető legnagyobb erőbedobásra késztetni ellenfelünket – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

A további menetrend

OKTÓBER 10., PÉNTEK
18.00: FTC-Green Collect–NEKA
18.00: ETO University HT–PLER-Budapest
18.00: Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév
OKTÓBER 11., SZOMBAT
18.00: Csurgói KK–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK
Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC 24–29

A bajnokság állása
1. Tatabánya    5    5    –    –    163–136    10
2. Szeged    6    4    1    1    211–173    9
3. Veszprém    4    4    –    –    174–109    8
4. ETO Uni.    4    3    –    1    131–109    6
5. FTC    5    3    –    2    177–178    6
6. Komló    4    2    –    2    121–119    4
7. Budakalász    4    2    –    2    114–129    4
8. Gyöngyös    5    2    –    3    137–163    4
9. Balatonfüred    5    1    1    3    140–146    3
10. Szigetszentmiklós    5    1    1    3    139–155    3
11. Csurgó    5    –    2    3    137–150    2
12. Budai Farkasok    4    –    2    2    111–135    2
13. PLER    4    1    –    3    110–146    2
14. NEKA    4    –    1    3    96–113        1

 

