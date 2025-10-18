október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

28 perce

A komlóiak alig találtak rést a gyöngyösi reteszen

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#KOMLÓ#Bíró Balázs

A védekezés magasiskoláját mutatta be a mátraaljai gárda. A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzésén úgy nyert a HE-DO B. Braun Gyöngyös, hogy húsz gól alatt tartotta a vendég Carbonex-Komló csapatát.

Sike Károly

A HE-DO B. Braun Gyöngyös már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést. A mátraaljaiak végig vezettek, a hajrában pedig fölényessé tették a győzelmüket. A vendégek az utolsó tíz percben már csak hétméteresből tudták bevenni a hazaiak kapuját. Marczika Barnabás a kapujára tartó 30 lövésből 12-öt hárított, ami 40 százalékos védési hatékonyság.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös a védekezés iskolapéldáját mutatta be
A HE-DO B. Braun Gyöngyös a védekezés iskolapéldáját mutatta be
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A HE-DO B. Braun Gyöngyös harmadik győzelme

A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–CARBONEX-KOMLÓ 28–19 (12–9)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 800 néző. V: Hargitai G., Markó G.
GYÖNGYÖS: MARCZIKA – Végh B. 2 (1), Nagy Á. 2, Hegedüs M. 1, LANG 4, UBORNYÁK 5, Edwards 2. Csere: Skledar (kapus), Neves 3, Jaros, Bálint B. 5, Gráf 1, Jóga N. 3. Vezetőedző: Bíró Balázs
KOMLÓ: ÁGOSTON Á. – Urbán 3, Doncov 2, Ács 1, Zennadi 4, Jerkovic 1, Ág 1. Csere: Vjunyik – Balogh N., Szöllősi O., Varga Sz., Borsos 1, Gulyás G. 4 (4), Pauló, Menyhárt 2. Vezetődző: György László
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–1, 12. p.: 5–4, 18. p.: 9–6, 24. p.: 10–8, 36. p.: 16–12, 42. p.: 19–13, 48. p.: 20–16, 54. p.: 23–17.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 7/4.

BÍRÓ BALÁZS: – Türelmesek voltunk és a második félidő közepétől kidomborodott a fizikális fölényünk. Örülök, hogy a védekezésünk továbbra is magas szintű, ez nélkülözhetetlen a sikerekhez. A szoros mezőnyben nagyon értékes két pontot szereztünk.
GYÖRGY LÁSZLÓ: – A Gyöngyös győzelméhez kétség sem férhetett, a második félidőt nagyon csúnyán elbuktuk. A kapus ellen sok párharcot veszítettünk, rengeteg hiba jellemezte a játékunkat. A helyzetkihasználáson mindenképpen javítanunk kell a jövőben.
KÖVETKEZIK: ETO University HT–HE-DO B Braun Gyöngyös, október 24., péntek, 18.00.

Gyöngyös-Komló kézilabda mérkőzés

Fotók: Czímer Tamás/heol.hu

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: PLER-Budapest–NEKA 25–25, Budai Farkasok-Rév–ETO University HT 26–25, OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK 30–27, FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász 39–29, Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE 25–19.
DECEMBER 13., SZOMBAT, 16.00: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC

A bajnokság állása
1. Szeged    8    6    1    1    269–221    13
2. Veszprém    5    5    –    –    210–137    10
3. Tatabánya    5    5    –    –    163–136    10
4. FTC    7    4    –    3    247–241    8
5. ETO University    6    3    –    3    182–164    6
6. Gyöngyös    7    3    –    4    193–218    6
7. Komló    6    2    1    3    165–172    5
8. Szigetszentmiklós    7    2    1    4    185–202    5
9. Budai Farkasok    6    1    3    2    162–185    5
10. PLER    6    2    1    3    164–197    5
11. Csurgó    7    1    2    4    198–208    4
12. NEKA    6    1    2    3    155–169    4
13. Budakalász    6    2    –    4    171–202    4
14. Balatonfüred    6    1    1    4    159–171    3

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu