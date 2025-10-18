28 perce
A komlóiak alig találtak rést a gyöngyösi reteszen
A védekezés magasiskoláját mutatta be a mátraaljai gárda. A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzésén úgy nyert a HE-DO B. Braun Gyöngyös, hogy húsz gól alatt tartotta a vendég Carbonex-Komló csapatát.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést. A mátraaljaiak végig vezettek, a hajrában pedig fölényessé tették a győzelmüket. A vendégek az utolsó tíz percben már csak hétméteresből tudták bevenni a hazaiak kapuját. Marczika Barnabás a kapujára tartó 30 lövésből 12-öt hárított, ami 40 százalékos védési hatékonyság.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös harmadik győzelme
A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzésén:
HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–CARBONEX-KOMLÓ 28–19 (12–9)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 800 néző. V: Hargitai G., Markó G.
GYÖNGYÖS: MARCZIKA – Végh B. 2 (1), Nagy Á. 2, Hegedüs M. 1, LANG 4, UBORNYÁK 5, Edwards 2. Csere: Skledar (kapus), Neves 3, Jaros, Bálint B. 5, Gráf 1, Jóga N. 3. Vezetőedző: Bíró Balázs
KOMLÓ: ÁGOSTON Á. – Urbán 3, Doncov 2, Ács 1, Zennadi 4, Jerkovic 1, Ág 1. Csere: Vjunyik – Balogh N., Szöllősi O., Varga Sz., Borsos 1, Gulyás G. 4 (4), Pauló, Menyhárt 2. Vezetődző: György László
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–1, 12. p.: 5–4, 18. p.: 9–6, 24. p.: 10–8, 36. p.: 16–12, 42. p.: 19–13, 48. p.: 20–16, 54. p.: 23–17.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 7/4.
BÍRÓ BALÁZS: – Türelmesek voltunk és a második félidő közepétől kidomborodott a fizikális fölényünk. Örülök, hogy a védekezésünk továbbra is magas szintű, ez nélkülözhetetlen a sikerekhez. A szoros mezőnyben nagyon értékes két pontot szereztünk.
GYÖRGY LÁSZLÓ: – A Gyöngyös győzelméhez kétség sem férhetett, a második félidőt nagyon csúnyán elbuktuk. A kapus ellen sok párharcot veszítettünk, rengeteg hiba jellemezte a játékunkat. A helyzetkihasználáson mindenképpen javítanunk kell a jövőben.
KÖVETKEZIK: ETO University HT–HE-DO B Braun Gyöngyös, október 24., péntek, 18.00.
Gyöngyös-Komló kézilabda mérkőzésFotók: Czímer Tamás/heol.hu
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: PLER-Budapest–NEKA 25–25, Budai Farkasok-Rév–ETO University HT 26–25, OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK 30–27, FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász 39–29, Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE 25–19.
DECEMBER 13., SZOMBAT, 16.00: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC
A bajnokság állása
1. Szeged 8 6 1 1 269–221 13
2. Veszprém 5 5 – – 210–137 10
3. Tatabánya 5 5 – – 163–136 10
4. FTC 7 4 – 3 247–241 8
5. ETO University 6 3 – 3 182–164 6
6. Gyöngyös 7 3 – 4 193–218 6
7. Komló 6 2 1 3 165–172 5
8. Szigetszentmiklós 7 2 1 4 185–202 5
9. Budai Farkasok 6 1 3 2 162–185 5
10. PLER 6 2 1 3 164–197 5
11. Csurgó 7 1 2 4 198–208 4
12. NEKA 6 1 2 3 155–169 4
13. Budakalász 6 2 – 4 171–202 4
14. Balatonfüred 6 1 1 4 159–171 3
