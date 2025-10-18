A komlóiak alig találtak rést a gyöngyösi reteszen

A HE-DO B. Braun Gyöngyös már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést. A mátraaljaiak végig vezettek, a hajrában pedig fölényessé tették a győzelmüket. A vendégek az utolsó tíz percben már csak hétméteresből tudták bevenni a hazaiak kapuját. Marczika Barnabás a kapujára tartó 30 lövésből 12-öt hárított, ami 40 százalékos védési hatékonyság.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös a védekezés iskolapéldáját mutatta be

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A HE-DO B. Braun Gyöngyös harmadik győzelme

A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–CARBONEX-KOMLÓ 28–19 (12–9)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 800 néző. V: Hargitai G., Markó G.

GYÖNGYÖS: MARCZIKA – Végh B. 2 (1), Nagy Á. 2, Hegedüs M. 1, LANG 4, UBORNYÁK 5, Edwards 2. Csere: Skledar (kapus), Neves 3, Jaros, Bálint B. 5, Gráf 1, Jóga N. 3. Vezetőedző: Bíró Balázs

KOMLÓ: ÁGOSTON Á. – Urbán 3, Doncov 2, Ács 1, Zennadi 4, Jerkovic 1, Ág 1. Csere: Vjunyik – Balogh N., Szöllősi O., Varga Sz., Borsos 1, Gulyás G. 4 (4), Pauló, Menyhárt 2. Vezetődző: György László

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–1, 12. p.: 5–4, 18. p.: 9–6, 24. p.: 10–8, 36. p.: 16–12, 42. p.: 19–13, 48. p.: 20–16, 54. p.: 23–17.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 7/4.