Fokozott biztonsági intézkedést vezetnek be Gyöngyösön a Komló elleni meccsre

Az elmúlt években a Komlóról érkező szurkolók több alkalommal is olyan magatartást tanúsítottak, ami elfogadhatatlan. Megelőzve az újabb attrocitást, a szombaton 18 órakor kezdődő HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló találkozó előtt fokozott biztonsági intézkedés lesz érvényben a Dr. Fejes András Sportcsarnokban. "Erősen ittas személyek belépését a biztonsági szolgálat megtagadja. A tiltott tárgyakat a biztonságiak a bejáratnál elveszik" – egyebek mellett erről adott hírt a klub honlapja.

A komlói szurkolók 2022 telén. A HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetői sportszerű buzdításra szólítanak

Rangadóra készül a Gyöngyös

A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzése:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (11.)–CARBONEX-KOMLÓ (6.)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Hargitai G., Markó G.

A mátraaljai gárda két idegenbeli találkozót követően szerepel ismét hazai pályán. Hegedüs Márkéknak az FTC-Green Collect és a címvédő One Veszprém otthonában sem sikerült meglepetést okozni. Hazai pályán ugyanakkor veretlen a HE-DO B. Braun Gyöngyös, hiszen korábban a Szigetszentmiklós és Balatonfüred ellen is diadalmaskodtak a mátraaljaiak.