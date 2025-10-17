1 órája
Fokozott biztonsági intézkedést vezetnek be Gyöngyösön a Komló elleni meccsre
Igyekeznek megelőzni a rendbontást. A HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló NB I.-es mérkőzésre érkező drukkerek tüzetes ellenőrzésen esnek át a beléptetésnél.
Az elmúlt években a Komlóról érkező szurkolók több alkalommal is olyan magatartást tanúsítottak, ami elfogadhatatlan. Megelőzve az újabb attrocitást, a szombaton 18 órakor kezdődő HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló találkozó előtt fokozott biztonsági intézkedés lesz érvényben a Dr. Fejes András Sportcsarnokban. "Erősen ittas személyek belépését a biztonsági szolgálat megtagadja. A tiltott tárgyakat a biztonságiak a bejáratnál elveszik" – egyebek mellett erről adott hírt a klub honlapja.
Rangadóra készül a Gyöngyös
A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzése:
HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (11.)–CARBONEX-KOMLÓ (6.)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Hargitai G., Markó G.
A mátraaljai gárda két idegenbeli találkozót követően szerepel ismét hazai pályán. Hegedüs Márkéknak az FTC-Green Collect és a címvédő One Veszprém otthonában sem sikerült meglepetést okozni. Hazai pályán ugyanakkor veretlen a HE-DO B. Braun Gyöngyös, hiszen korábban a Szigetszentmiklós és Balatonfüred ellen is diadalmaskodtak a mátraaljaiak.
– Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, rengeteg ütközéssel és nagy fizikális csatával, amelynek során a védekezés és a kapusteljesítmény minősége döntő lehet – jelentett ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs.
– Annak ellenére, hogy a Komló a héten elveszítette csapatkapitányát, a Balatonfüredre visszatérő Melnicsik Viktort, nem veszíthetünk a koncentráltságból mert egy ilyen helyzet mindig felerősíti a többi játékos szerepét és ez különösen veszélyessé teheti ellenfelünket. A célunk a korábban mutatott magas hőfokú védekezés fenntartása, ami a szurkolók támogatásával adhatja az alapot, a győzelemhez.
A Komló az idei bajnokságban eddig öt pontot gyűjtött, eggyel többet, mint a gyöngyöseik. A legnagyobb skalp kétségkívül a Ferencváros legyőzése, emellett a Budai Farkasok elleni döntetlennel és a NEKÁ-val szembeni sikerrel szerepel a dicsőséglistán.
Maradt még erő a Veszprémben, nem tudott meglepetést okozni a Gyöngyös
A további menetrend
OKTÓBER 17., PÉNTEK
18.00: PLER-Budapest–NEKA
18.30: Budai Farkasok-Rév–ETO University HT
OKTÓBER 18., SZOMBAT
17.45: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK
18.00: FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász
DECEMBER 13., SZOMBAT
16.00: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC
Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE 25–19
A bajnokság állása
1. Szeged 7 5 1 1 239–194 11
2. Veszprém 5 5 – – 210–137 10
3. Tatabánya 5 5 – – 163–136 10
4. ETO Uni. 5 3 – 2 157–138 6
5. FTC 6 3 – 3 208–212 6
6. Komló 5 2 1 2 146–144 5
7. Szigetszentmiklós 7 2 1 4 185–202 5
8. Csurgó 6 1 2 3 171–178 4
9. Budakalász 5 2 – 3 142–163 4
10. PLER 5 2 – 3 139–172 4
11. Gyöngyös 6 2 – 4 165–199 4
12. Balatonfüred 6 1 1 4 159–171 3
13. NEKA 5 1 1 3 130–144 3
14. Budai Farkasok 5 – 3 2 136–160 3
