Kézilabda

1 órája

Fokozott biztonsági intézkedést vezetnek be Gyöngyösön a Komló elleni meccsre

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#Bíró Balázs#Komló#szurkolók

Igyekeznek megelőzni a rendbontást. A HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló NB I.-es mérkőzésre érkező drukkerek tüzetes ellenőrzésen esnek át a beléptetésnél.

Sike Károly

Az elmúlt években a Komlóról érkező szurkolók több alkalommal is olyan magatartást tanúsítottak, ami elfogadhatatlan. Megelőzve az újabb attrocitást, a szombaton 18 órakor kezdődő HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló találkozó előtt fokozott biztonsági intézkedés lesz érvényben a Dr. Fejes András Sportcsarnokban. "Erősen ittas személyek belépését a biztonsági szolgálat megtagadja. A tiltott tárgyakat a biztonságiak a bejáratnál elveszik" – egyebek mellett erről adott hírt a klub honlapja.

A komlói szurkolók 2022 telén. A HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetői sportszerű buzdításra szólítanak
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Rangadóra készül a Gyöngyös

A férfi NB I. 6. fordulójának mérkőzése:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (11.)–CARBONEX-KOMLÓ (6.)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Hargitai G., Markó G.
A mátraaljai gárda két idegenbeli találkozót követően szerepel ismét hazai pályán. Hegedüs Márkéknak az FTC-Green Collect és a címvédő One Veszprém otthonában sem sikerült meglepetést okozni. Hazai pályán ugyanakkor veretlen a HE-DO B. Braun Gyöngyös, hiszen korábban a Szigetszentmiklós és Balatonfüred ellen is diadalmaskodtak a mátraaljaiak.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, rengeteg ütközéssel és nagy fizikális csatával, amelynek során a védekezés és a kapusteljesítmény minősége döntő lehet – jelentett ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs.

 – Annak ellenére, hogy a Komló a héten elveszítette csapatkapitányát, a Balatonfüredre visszatérő Melnicsik Viktort, nem veszíthetünk a koncentráltságból mert egy ilyen helyzet mindig felerősíti a többi játékos szerepét és ez különösen veszélyessé teheti ellenfelünket. A célunk a korábban mutatott magas hőfokú védekezés fenntartása, ami a szurkolók támogatásával adhatja az alapot, a győzelemhez.
A Komló az idei bajnokságban eddig öt pontot gyűjtött, eggyel többet, mint a gyöngyöseik. A legnagyobb skalp kétségkívül a Ferencváros legyőzése, emellett a Budai Farkasok elleni döntetlennel és a NEKÁ-val szembeni sikerrel szerepel a dicsőséglistán.

A további menetrend

OKTÓBER 17., PÉNTEK
18.00: PLER-Budapest–NEKA
18.30: Budai Farkasok-Rév–ETO University HT
OKTÓBER 18., SZOMBAT
17.45: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK
18.00: FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász
DECEMBER 13., SZOMBAT
16.00: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC
Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE 25–19

A bajnokság állása
1. Szeged    7    5    1    1    239–194    11
2. Veszprém    5    5    –    –    210–137    10
3. Tatabánya    5    5    –    –    163–136    10
4. ETO Uni.    5    3    –    2    157–138    6
5. FTC    6    3    –    3    208–212    6
6. Komló    5    2    1    2    146–144    5
7. Szigetszentmiklós    7    2    1    4    185–202    5
8. Csurgó    6    1    2    3    171–178    4
9. Budakalász    5    2    –    3    142–163    4
10. PLER    5    2    –    3    139–172    4
11. Gyöngyös    6    2    –    4    165–199    4
12. Balatonfüred    6    1    1    4    159–171    3
13. NEKA    5    1    1    3    130–144    3
14. Budai Farkasok    5    –    3    2    136–160    3

 

