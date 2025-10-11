Maradt még erő a Veszprémben, nem tudott meglepetést okozni a Gyöngyös

Az első félidei hétgólos hátrányból a második játékrész elején négyet sikerült ledolgozni (20–17) Hegedűs Márkéknak, amikor új lendületet vett a Veszprém. A HE-DO B. Braun Gyöngyös játékosai ekkor már egyre nehezebben találtak fogást ellenfelükön, s újra nyílni kezdett az olló. Két nappal a lengyel Kielce felett a BL-ben aratott siker után a mátraaljai gárda nem tudta meglepni a nem átlagos sorozatterhelésben lévő sztárcsapatot.

A veszprémiek nem kímélték a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatát

Jól tartotta magát a Gyöngyös

A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:

ONE VESZPRÉM HC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 36–28 (18–11)

Veszprém, One Veszprém Aréna, 670 néző. V.: Bátori B., Szécsi B.

VESZPRÉM: Appelgren – Lenne 7, Martinovic 8, Remili 5, Molnár R. 1, Ali Zein, Elísson 4 (4). Csere: Thiagus Petrus, Ligetvári, Dopjera 3, el-Dera 3, Pesmalbek 2, Apró, Gáncs-Pető 3. Vezetőedző: Xavier Pascual

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 2, Nagy Á. 4, Hegedűs M. 6, Lang 4, Ubornyák 1, Edwards 1. Csere: Marczika (kapus), Neves 2, Jaros 1, Bálint B. 2, Bajus, Gráf 3, Dobi 2. Vezetőedző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3, 12. p.: 9–4, 18. p.: 13–7, 24. p.: 16–8, 36. p.: 20–15, 42. p.: 22–19, 48. p.: 30–22, 54. p.: 33–26.

KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 1/–.