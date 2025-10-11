1 órája
Maradt még erő a Veszprémben, nem tudott meglepetést okozni a Gyöngyös
Igazolódott a papírforma. A HE-DO B. Braun Gyöngyös a férfi NB I. 5. fordulójában nyolcgólos vereséget szenvedett a címvédő One Veszprém HC vendégeként.
Az első félidei hétgólos hátrányból a második játékrész elején négyet sikerült ledolgozni (20–17) Hegedűs Márkéknak, amikor új lendületet vett a Veszprém. A HE-DO B. Braun Gyöngyös játékosai ekkor már egyre nehezebben találtak fogást ellenfelükön, s újra nyílni kezdett az olló. Két nappal a lengyel Kielce felett a BL-ben aratott siker után a mátraaljai gárda nem tudta meglepni a nem átlagos sorozatterhelésben lévő sztárcsapatot.
Jól tartotta magát a Gyöngyös
A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:
ONE VESZPRÉM HC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 36–28 (18–11)
Veszprém, One Veszprém Aréna, 670 néző. V.: Bátori B., Szécsi B.
VESZPRÉM: Appelgren – Lenne 7, Martinovic 8, Remili 5, Molnár R. 1, Ali Zein, Elísson 4 (4). Csere: Thiagus Petrus, Ligetvári, Dopjera 3, el-Dera 3, Pesmalbek 2, Apró, Gáncs-Pető 3. Vezetőedző: Xavier Pascual
GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 2, Nagy Á. 4, Hegedűs M. 6, Lang 4, Ubornyák 1, Edwards 1. Csere: Marczika (kapus), Neves 2, Jaros 1, Bálint B. 2, Bajus, Gráf 3, Dobi 2. Vezetőedző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3, 12. p.: 9–4, 18. p.: 13–7, 24. p.: 16–8, 36. p.: 20–15, 42. p.: 22–19, 48. p.: 30–22, 54. p.: 33–26.
KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 1/–.
XAVIER PASCUAL: – A BL-szereplés után mindig nehezebb visszarázódni az NB I.-be. Tíz perc kellett, hogy felvegyük a ritmust. A fiatalok közül Molnár Robin védekezésben és támadásban is jól szerepelt. Gáncs-Pető megint remekül játszott, nagy jövő előtt áll. Dopjera is nagyon szépen értékesítette a helyzeteit. Örülök, hogy Apró Botond is bemutatkozott.
BÍRÓ BALÁZS: – Úgy alakult az első félidő, ahogy arra számítani lehetett. Szép lassan nyílt az olló, a tudáskülönbséget nehéz ellensúlyozni. A második félidő elején sikerült ismét meccsbe jönni, ezzel újra nagyobb erőbedobásra késztettük a hazaiakat. A végére ismét meglett a különbség, megérdemelten nyert a Veszprém.
KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló, október 18., szombat, 18.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: FTC-Green Collect–NEKA 31–34, ETO University HT–PLER-Budapest 26–29, Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév 25–25, Csurgói KK–CYEB-Budakalász 34–28, OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK 28–21, Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC 24–29.
A bajnokság állása
1. Szeged 7 5 1 1 239–194 11
2. Veszprém 5 5 – – 210–137 10
3. Tatabánya 5 5 – – 163–136 10
4. ETO Uni. 5 3 – 2 157–138 6
5. FTC 6 3 – 3 208–212 6
6. Komló 5 2 1 2 146–144 5
7. Csurgó 6 1 2 3 171–178 4
8. Budakalász 5 2 – 3 142–163 4
9. PLER 5 2 – 3 139–172 4
10. Gyöngyös 6 2 – 4 165–199 4
11. Balatonfüred 5 1 1 3 140–146 3
12. NEKA 5 1 1 3 130–144 3
13. Szigetszentmiklós 6 1 1 4 160–183 3
14. Budai Farkasok 5 – 3 2 136–160 3
