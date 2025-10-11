október 11., szombat

Brigitta névnap

Kézilabda

1 órája

Maradt még erő a Veszprémben, nem tudott meglepetést okozni a Gyöngyös

Címkék#Gyöngyös#Hegedűs Márkéknak#Veszprém

Igazolódott a papírforma. A HE-DO B. Braun Gyöngyös a férfi NB I. 5. fordulójában nyolcgólos vereséget szenvedett a címvédő One Veszprém HC vendégeként.

Sike Károly

Az első félidei hétgólos hátrányból a második játékrész elején négyet sikerült ledolgozni (20–17) Hegedűs Márkéknak, amikor új lendületet vett a Veszprém. A HE-DO B. Braun Gyöngyös játékosai ekkor már egyre nehezebben találtak fogást ellenfelükön, s újra nyílni kezdett az olló. Két nappal a lengyel Kielce felett a BL-ben aratott siker után a mátraaljai gárda nem tudta meglepni a nem átlagos sorozatterhelésben lévő sztárcsapatot.

A veszprémiek nem kímélték a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatát
A veszprémiek nem kímélték a HE-DO B. Braun Gyöngyös  csapatát
Forrás: MTI/Vasvári Tamás

Jól tartotta magát a Gyöngyös

A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:

ONE VESZPRÉM HC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 36–28 (18–11)
Veszprém, One Veszprém Aréna, 670 néző. V.: Bátori B., Szécsi B.
VESZPRÉM: Appelgren – Lenne 7, Martinovic 8, Remili 5, Molnár R. 1, Ali Zein, Elísson 4 (4). Csere: Thiagus Petrus, Ligetvári, Dopjera 3, el-Dera 3, Pesmalbek 2, Apró, Gáncs-Pető 3. Vezetőedző: Xavier Pascual
GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 2, Nagy Á. 4, Hegedűs M. 6, Lang 4, Ubornyák 1, Edwards 1. Csere: Marczika (kapus), Neves 2, Jaros 1, Bálint B. 2, Bajus, Gráf 3, Dobi 2. Vezetőedző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3, 12. p.: 9–4, 18. p.: 13–7, 24. p.: 16–8, 36. p.: 20–15, 42. p.: 22–19, 48. p.: 30–22, 54. p.: 33–26.
KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 1/–.

XAVIER PASCUAL: – A BL-szereplés után mindig nehezebb visszarázódni az NB I.-be. Tíz perc kellett, hogy felvegyük a ritmust. A fiatalok közül Molnár Robin védekezésben és támadásban is jól szerepelt. Gáncs-Pető megint remekül játszott, nagy jövő előtt áll. Dopjera is nagyon szépen értékesítette a helyzeteit. Örülök, hogy Apró Botond is bemutatkozott.
BÍRÓ BALÁZS: – Úgy alakult az első félidő, ahogy arra számítani lehetett. Szép lassan nyílt az olló, a tudáskülönbséget nehéz ellensúlyozni. A második félidő elején sikerült ismét meccsbe jönni, ezzel újra nagyobb erőbedobásra késztettük a hazaiakat. A végére ismét meglett a különbség, megérdemelten nyert a Veszprém.
KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló, október 18., szombat, 18.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: FTC-Green Collect–NEKA 31–34, ETO University HT–PLER-Budapest 26–29, Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév 25–25, Csurgói KK–CYEB-Budakalász 34–28, OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK 28–21, Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC 24–29.

A bajnokság állása
1. Szeged    7    5    1    1    239–194    11
2. Veszprém    5    5    –    –    210–137    10
3. Tatabánya    5    5    –    –    163–136    10
4. ETO Uni.    5    3    –    2    157–138    6
5. FTC    6    3    –    3    208–212    6
6. Komló    5    2    1    2    146–144    5
7. Csurgó    6    1    2    3    171–178    4
8. Budakalász    5    2    –    3    142–163    4
9. PLER    5    2    –    3    139–172    4
10. Gyöngyös    6    2    –    4    165–199    4
11. Balatonfüred    5    1    1    3    140–146    3
12. NEKA    5    1    1    3    130–144    3
13. Szigetszentmiklós    6    1    1    4    160–183    3
14. Budai Farkasok    5    –    3    2    136–160    3

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
