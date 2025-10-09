Gyöngyösi AK: a kapus gólt vár a testvérétől

Besenyőtelek SC (9.)–Maklár SE (4.)

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Spt. V.: Bordács János (Derda N. K., Németh M.).

A besenyőtelkiek idei első győzelme lendületet adhat nekik az újabb pontszerzéshez. A sereghajtó hazai pályán képes lehet kiharcolni egy döntetlent a Maklár ellen, 2–2.

Energia SC Gyöngyös (7.)–Marshall-ASE (5.)

Gyöngyös, Sport út, Energia SC Spt. V.: Lucián János (Gergely, Nagy M.).

Az Energia SC múlt heti győzelmétől függetlenül többgólos vendégsikerre számítok. Az Andornak jó erőkből álló gárda, ezt pedig idegenben is bizonyítja az ASE, 0–3.

Szabadnapos: Neo24-Hevesi SE (2.).

A hatodik Gyöngyösi AK az éllovas vendége lesz