Labdarúgás

3 órája

Gyöngyösi AK: a kapus gólt vár a testvérétől

Címkék#idegenbeli#lőrinci#bátyám#Gyöngyösi AK

A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 9. fordulójának mérkőzéseire Tóth Bálint Kristóf tippelt. A Gyöngyösi AK 22 éves kapusa és társai a listavezető lőrinciek vendégei lesznek, ahol szeretnének meglepetést okozni.

Bódi Csaba

A Gyöngyösi AK vendégjátéka egy órával korábban kezdődik a lőrinciek otthonában, mint a játáknap további három mérkőzése.

A Gyöngyösi AK kapusa, Tóth Bálint Kristóf szerint több van bennük, mint amit a tabella mutat
A Gyöngyösi AK kapusa, Tóth Bálint Kristóf szerint több van bennük, mint amit a tabella mutat
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Szombat, 14.00:

Lőrinci VSC (1.)–Gyöngyösi AK (6.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Erb Lajos (Bíró, Kiss).
A szezon kezdete nem úgy alakult, ahogy azt elterveztük, ezért is szeretnénk megmutatni, hogy több van bennünk, mint amit a tabella mutat. Szeretnénk legyőzni a veretlen éllovast, 1–2.

Szombat, 15.00:

Egerszalók SE (3.)–Gyöngyöshalász SE (8.)

Egerszalók. V.: Juhász Sámuel (Juhász Á., Pásztory).
Szoros meccsre számítok A halásziaknak jót tenne az idegenbeli győzelem, hogy kijavítsák múlt heti vereségüket, habár otthonában az Egerszalókot sosem könnyű legyőzni. A vendégeknél játszó bátyámtól, Tóth Mátétól legalább egy gólt várok a mérkőzésen, 0–2.

Besenyőtelek SC (9.)–Maklár SE (4.)

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Spt. V.: Bordács János (Derda N. K., Németh M.).
A besenyőtelkiek idei első győzelme lendületet adhat nekik az újabb pontszerzéshez. A sereghajtó hazai pályán képes lehet kiharcolni egy döntetlent a Maklár ellen, 2–2.

Energia SC Gyöngyös (7.)–Marshall-ASE (5.)

Gyöngyös, Sport út, Energia SC Spt. V.: Lucián János (Gergely, Nagy M.).
Az Energia SC múlt heti győzelmétől függetlenül többgólos vendégsikerre számítok. Az Andornak jó erőkből álló gárda, ezt pedig idegenben is bizonyítja az ASE, 0–3.

Szabadnapos: Neo24-Hevesi SE (2.).

A hatodik Gyöngyösi AK az éllovas vendége lesz

A bajnokság állása

1. Lőrinci    7    6    1    –    18–2    19
2. Hevesi LSC    8    4    2    2    19–9    14
3. Egerszalók    7    4    2    1    14–7    14
4. Maklár    7    3    1    3    9–12    10
5. Marshall-ASE    7    2    3    2    8–7    9
6. Gyöngyösi AK    6    2    2    2    11–9    8
7. Energia SC    7    2    –    5    9–17    6
8. Gyöngyöshalász    6    1    1    4    7–13    4
9. Besenyőtelek    7    1    –    6    8–27    3

