Gyöngyösi AK: a kapus gólt vár a testvérétől
A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 9. fordulójának mérkőzéseire Tóth Bálint Kristóf tippelt. A Gyöngyösi AK 22 éves kapusa és társai a listavezető lőrinciek vendégei lesznek, ahol szeretnének meglepetést okozni.
A Gyöngyösi AK vendégjátéka egy órával korábban kezdődik a lőrinciek otthonában, mint a játáknap további három mérkőzése.
Szombat, 14.00:
Lőrinci VSC (1.)–Gyöngyösi AK (6.)
Selyp, Lőrinci Spt. V.: Erb Lajos (Bíró, Kiss).
A szezon kezdete nem úgy alakult, ahogy azt elterveztük, ezért is szeretnénk megmutatni, hogy több van bennünk, mint amit a tabella mutat. Szeretnénk legyőzni a veretlen éllovast, 1–2.
Szombat, 15.00:
Egerszalók SE (3.)–Gyöngyöshalász SE (8.)
Egerszalók. V.: Juhász Sámuel (Juhász Á., Pásztory).
Szoros meccsre számítok A halásziaknak jót tenne az idegenbeli győzelem, hogy kijavítsák múlt heti vereségüket, habár otthonában az Egerszalókot sosem könnyű legyőzni. A vendégeknél játszó bátyámtól, Tóth Mátétól legalább egy gólt várok a mérkőzésen, 0–2.
Besenyőtelek SC (9.)–Maklár SE (4.)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Spt. V.: Bordács János (Derda N. K., Németh M.).
A besenyőtelkiek idei első győzelme lendületet adhat nekik az újabb pontszerzéshez. A sereghajtó hazai pályán képes lehet kiharcolni egy döntetlent a Maklár ellen, 2–2.
Energia SC Gyöngyös (7.)–Marshall-ASE (5.)
Gyöngyös, Sport út, Energia SC Spt. V.: Lucián János (Gergely, Nagy M.).
Az Energia SC múlt heti győzelmétől függetlenül többgólos vendégsikerre számítok. Az Andornak jó erőkből álló gárda, ezt pedig idegenben is bizonyítja az ASE, 0–3.
Szabadnapos: Neo24-Hevesi SE (2.).
A hatodik Gyöngyösi AK az éllovas vendége lesz
A bajnokság állása
1. Lőrinci 7 6 1 – 18–2 19
2. Hevesi LSC 8 4 2 2 19–9 14
3. Egerszalók 7 4 2 1 14–7 14
4. Maklár 7 3 1 3 9–12 10
5. Marshall-ASE 7 2 3 2 8–7 9
6. Gyöngyösi AK 6 2 2 2 11–9 8
7. Energia SC 7 2 – 5 9–17 6
8. Gyöngyöshalász 6 1 1 4 7–13 4
9. Besenyőtelek 7 1 – 6 8–27 3