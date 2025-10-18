1 órája
A Gyöngyöshalász többet érdemelt volna, a Gyöngyösi AK elvégezte a munkát
A szép játékkal adósak maradtak a csapatok, de ezt Papp Tamás aligha bánja. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 3. fordulójából pótolt mérkőzésen a Gyöngyösi AK örülhetett a három pontnak Gyöngyöshalászon.
A Gyöngyösi AK idénybeli harmadik győzelmét aratta, míg a Gyöngyöshalász hatodik bajnoki találkozóján maradt pont nélkül.
A Gyöngyösi AK nyerte a rangadót
Pótlás a Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójából:
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–GYÖNGYÖSI AK 1–2 (0–1)
Gyöngyöshalász, 150 néző. V.: Dr. Lendvai Gábor (Rozsnaki-Orosz F., Juhász Á.).
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Ivony A., Petrezselyem T., Eperjesi L., Horváth P. (Labancz M., 80.), Danyi P., Holló M. (Kecskés Á., 13.), Tóth M., Labancz L., Gyuris A., Sándor B. Edző: Labancz Róbert.
GYAK: Tóth B. – Uram D. (Szűcs B., 66.), Forgó K., Czinkóczi K., Debreczeni M., Nádudvari M. (Bogár B., 66.) , Bartha Cs. (Szénási S., 46.), Eged Z. (Tóth L., 77.), Majoros Zs. (Kozma G., 90.), Czinkóczi B., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor
GÓL: Ivony A. (61. – 11-esből), ill. Majoros Zs. (35.), Szűcs B. (71.).
JÓK: Sándor B., Kecskés Á., ill. Forgó K., Majoros Zs., Szűcs B.
A Gyöngyöshalász SE olyat tehet, amire ősszel eddig csak egyszer akadt példa
LABANCZ RÓBERT: – Gyenge színvonalú és iramú mérkőzésen a csapatom kihozta magából a maximumot. Döntetlent minimum megérdemeltünk volna. A mi fiataljaink is meg tudnak felelni ennek a szintnek.
PAPP TAMÁS: – Nem volt túl magas színvonalú mérkőzés, de számunkra a legfontosabb a három pont megszerzése volt.
A bajnokság állása
1. Lőrinci 8 7 1 – 20–3 22
2. Egerszalók 8 5 2 1 16–8 17
3. Hevesi LSC 8 4 2 2 19–9 14
4. Maklár 8 4 1 3 13–13 13
5. Gyöngyösi AK 8 3 2 3 14–12 11
6. Marshall-ASE 8 2 4 2 9–8 10
7. Energia SC 8 2 1 5 10–18 7
8. Gyöngyöshalász 8 1 1 6 9–17 4
9. Besenyőtelek 8 1 – 7 9–31 3
