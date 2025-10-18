október 18., szombat

Hírlevél
A Gyöngyöshalász többet érdemelt volna, a Gyöngyösi AK elvégezte a munkát

Címkék#Nagy-György Gábor#Papp Tamás#Gyöngyösi AK

A szép játékkal adósak maradtak a csapatok, de ezt Papp Tamás aligha bánja. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 3. fordulójából pótolt mérkőzésen a Gyöngyösi AK örülhetett a három pontnak Gyöngyöshalászon.

Heol.hu

A Gyöngyösi AK idénybeli harmadik győzelmét aratta, míg a Gyöngyöshalász hatodik bajnoki találkozóján maradt pont nélkül.

Czinkóczi Bencéék (elöl) három ponttal gazdagodtak. A Gyöngyösi AK edzője szerint ez a legfontosabb
Czinkóczi Bencéék (elöl) három ponttal gazdagodtak. A Gyöngyösi AK edzője szerint ez a legfontosabb
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Gyöngyösi AK nyerte a rangadót

Pótlás a Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójából:

GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–GYÖNGYÖSI AK 1–2 (0–1)
Gyöngyöshalász, 150 néző. V.: Dr. Lendvai Gábor (Rozsnaki-Orosz F., Juhász Á.).
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Ivony A., Petrezselyem T., Eperjesi L., Horváth P. (Labancz M., 80.), Danyi P., Holló M. (Kecskés Á., 13.), Tóth M., Labancz L., Gyuris A., Sándor B. Edző: Labancz Róbert.
GYAK: Tóth B. – Uram D. (Szűcs B., 66.), Forgó K., Czinkóczi K., Debreczeni M., Nádudvari M. (Bogár B., 66.) , Bartha Cs. (Szénási S., 46.), Eged Z. (Tóth L., 77.), Majoros Zs. (Kozma G., 90.), Czinkóczi B., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor
GÓL: Ivony A. (61. – 11-esből), ill. Majoros Zs. (35.), Szűcs B. (71.).
JÓK: Sándor B., Kecskés Á., ill. Forgó K., Majoros Zs., Szűcs B.

LABANCZ RÓBERT: – Gyenge színvonalú és iramú mérkőzésen a csapatom kihozta magából a maximumot. Döntetlent minimum megérdemeltünk volna. A mi fiataljaink is meg tudnak felelni ennek a szintnek.
PAPP TAMÁS: – Nem volt túl magas színvonalú mérkőzés, de számunkra a legfontosabb a három pont megszerzése volt.

A bajnokság állása
1. Lőrinci    8    7    1    –    20–3    22
2. Egerszalók     8    5    2    1    16–8    17
3. Hevesi LSC    8    4    2    2    19–9    14
4. Maklár    8    4    1    3    13–13    13
5. Gyöngyösi AK    8    3    2    3    14–12        11
6. Marshall-ASE    8    2    4    2    9–8    10
7. Energia SC    8    2    1    5    10–18    7
8. Gyöngyöshalász    8    1    1    6    9–17    4
9. Besenyőtelek    8    1    –    7    9–31    3

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
