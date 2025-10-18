A Gyöngyöshalász többet érdemelt volna, a Gyöngyösi AK elvégezte a munkát

A Gyöngyösi AK idénybeli harmadik győzelmét aratta, míg a Gyöngyöshalász hatodik bajnoki találkozóján maradt pont nélkül.

Czinkóczi Bencéék (elöl) három ponttal gazdagodtak. A Gyöngyösi AK edzője szerint ez a legfontosabb

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Gyöngyösi AK nyerte a rangadót

Pótlás a Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójából:

GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–GYÖNGYÖSI AK 1–2 (0–1)

Gyöngyöshalász, 150 néző. V.: Dr. Lendvai Gábor (Rozsnaki-Orosz F., Juhász Á.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Ivony A., Petrezselyem T., Eperjesi L., Horváth P. (Labancz M., 80.), Danyi P., Holló M. (Kecskés Á., 13.), Tóth M., Labancz L., Gyuris A., Sándor B. Edző: Labancz Róbert.

GYAK: Tóth B. – Uram D. (Szűcs B., 66.), Forgó K., Czinkóczi K., Debreczeni M., Nádudvari M. (Bogár B., 66.) , Bartha Cs. (Szénási S., 46.), Eged Z. (Tóth L., 77.), Majoros Zs. (Kozma G., 90.), Czinkóczi B., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor

GÓL: Ivony A. (61. – 11-esből), ill. Majoros Zs. (35.), Szűcs B. (71.).

JÓK: Sándor B., Kecskés Á., ill. Forgó K., Majoros Zs., Szűcs B.