50 perce
Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: az U16-os fiúknál lábteniszben jött a sikerélmény
A lányok meccséről késve érkezők lemaradtak az első gólról. Nem emiatt kellett azonban bánkódni a Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó U16-os fiú válogatott mérkőzés után.
Az erőviszonyokat előzetesen lehetetlen felmérni az évente egyszer rendezendő Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó mérkőzéseit illetően.
Ez egyben azt is jelenti, hogy teljesen „vabankot” játszanak a felek, így kialakulhatnak egészen nagy különbségek is. Az FK Csíkszereda akadémiájára és a Székelyudvarhelyi FC fiataljaira épülő házigazdákkal szemben nem tudták felvenni a versenyt a jellemzően a Gyöngyösi AK és a Bélkő SE-Bélapátfalva játékosaira alapozó vendégek. Gyorsan kiderült, hogy teljesen más szintet képvisel a két együttes és ez a gólokban is érvényre jutott. A szeredai klub Burus Csaba nevét viselő Sportparkjában villanyfénynél lebonyolított összecsapáson több mint egy tucat találat esett. Sajnos ezek közül egyet sem szereztek a hevesiek... Szerény sikerélmény, hogy az alkalmi jelleggel megejtett lábtenisz során azonban a mieink két párharcot megnyertek.
Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: hétgólos mérkőzésen Papp és Csengeri duplázott
Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó, U16-os fiúk
Hargita megye–Heves vármegye 13–0 (7–0)
Burus Csaba Sportpark. V.: Ducsai József (Rozsnaki Gábor, Rozsnaki-Orosz Fruzsina).
HARGITA: Harkó Zalán, Hella Dániel, Sandu Botond, Korda Dániel, Balázs Attila, Bálint Adorján, Gábor Attila, Török Márk, Fazakas Zalán, Ambrus Lukács, Szakács Tamás, Varga Szabolcs, Sebestyén Örs, Kalányos Márk, Fülöp Barna László, Sipos Tamás, Bokor Botond. Edző: Szabó Attila.
HEVES: Seres Noé Levente, Szegedi Csanád, Tasi Balázs, Kónya Levente, Viszt Ákos, Póka Patrik, Szénási Martin, Gorácz Áron, Patkós Bence, Tóth Ákos, Barta Gergő, Gyönki István Nimród, Nagy László, Madár Attila Márk, Zsiros Richárd Hunor, Tóbik Soma Mór. Edzők: Bársony Dániel és Mező Richárd.
GÓL: Bálint, Kelemen 3–3, Fazakas, Ambrus 2–2, Korda, Kalányos, Fülöp 1–1.
Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: öten részesültek a Labdarúgás Jövőjéért Díjban