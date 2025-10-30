Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: az U16-os fiúknál lábteniszben jött a sikerélmény

Az erőviszonyokat előzetesen lehetetlen felmérni az évente egyszer rendezendő Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó mérkőzéseit illetően.

Heves vármegye csapata a Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó U16-os fiú mérkőzése előtt

Forrás: MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóság

Ez egyben azt is jelenti, hogy teljesen „vabankot” játszanak a felek, így kialakulhatnak egészen nagy különbségek is. Az FK Csíkszereda akadémiájára és a Székelyudvarhelyi FC fiataljaira épülő házigazdákkal szemben nem tudták felvenni a versenyt a jellemzően a Gyöngyösi AK és a Bélkő SE-Bélapátfalva játékosaira alapozó vendégek. Gyorsan kiderült, hogy teljesen más szintet képvisel a két együttes és ez a gólokban is érvényre jutott. A szeredai klub Burus Csaba nevét viselő Sportparkjában villanyfénynél lebonyolított összecsapáson több mint egy tucat találat esett. Sajnos ezek közül egyet sem szereztek a hevesiek... Szerény sikerélmény, hogy az alkalmi jelleggel megejtett lábtenisz során azonban a mieink két párharcot megnyertek.