október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: hétgólos mérkőzésen Papp és Csengeri duplázott

Címkék#kapus#Csengeri Lili#Cseszák Maja#Pifku Noémi Déz#Tóth Fanni

A második félidőben már sokkal bátrabban játszottak a vendégek. A Hargita–Heves válogatott párosmeccs első felvonását a hargitaiak nyerték.

Bódi Csaba

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó pályán zajló történéseinek első részét a leánycsapatok mérkőzése jelentette.

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozón szerepelt hevesi leány válogatott
A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozón szerepelt hevesi leány válogatott  
Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

Az első félidőben öt perc alatt szerzett két góllal jelezte fölényét a hargitai csapat, amellyel szemben a vendégektől hiányzott a kicsit bátrabb támadójáték. A szünetben mindkét csapat frissített, a cserék is igyekeztek hozzátenni a magukét, így az elszántságra és az akarásra egy pillanatig sem lehet panasz. 

A második játékrészben tíz perc múltán növelte előnyét a házigazda, ám erre Szabó Zsuzsanna jóvoltából szabadrúgásból válaszoltak a látogatók. A hajrában aztán Csengeri Lili percei következtek, az Eger SE támadójának duplájával szoros végeredménnyel zárult a találkozó.

U16-os leány válogatott mérkőzésen:

Hargita megye–Heves vármegye 4–3 (2–0)

Csíkszereda, Márton Áron Tehetség Központ, műfű. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Rozsnaki Gábor, Ducsai József).
HARGITA: Bálint Bianka – Péter Puskás Melinda, Zvenyak Johanna, Kósa Réka, Péter Nóra, Barsán Dzsesszika, Kádár Noémi, Benedek Kincső, Papp Ingrid, Szabó Júlia, Pál Vanda, Sandu Andrea, Pica Krisztina, Győrfi Nóra. Edző: Berkeczky Emőke, Gohér Gergő.
HEVES: Juhász Kitti Réka, Sepelye Jázmin Natália – kapusok; Mága Liliána Szeréna, Németh Rebeka Mária, Tóth Fanni, Kormos Berill Anna, Resperger Alexandra, Csengeri Lili, Fábián Maja, Csirmaz Dorina, Pifku Noémi Dézi, Jakab Rebeka, Bartalis Júlia, Czakó Szonja, Cseszák Maja, Panyi Petra, Ertsey Zsófia Gréta, Szabó Zsuzsanna. Edzők: Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla.
GÓL: Zvenyak (21.), Péter (25.), Papp (54., 81.), ill. Szabó Zs. (63.), Csengeri (83., 86.).

A hargitai mérkőzést követő nyilatkozatok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu