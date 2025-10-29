Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: hétgólos mérkőzésen Papp és Csengeri duplázott

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó pályán zajló történéseinek első részét a leánycsapatok mérkőzése jelentette.

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozón szerepelt hevesi leány válogatott

Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

Az első félidőben öt perc alatt szerzett két góllal jelezte fölényét a hargitai csapat, amellyel szemben a vendégektől hiányzott a kicsit bátrabb támadójáték. A szünetben mindkét csapat frissített, a cserék is igyekeztek hozzátenni a magukét, így az elszántságra és az akarásra egy pillanatig sem lehet panasz.

A második játékrészben tíz perc múltán növelte előnyét a házigazda, ám erre Szabó Zsuzsanna jóvoltából szabadrúgásból válaszoltak a látogatók. A hajrában aztán Csengeri Lili percei következtek, az Eger SE támadójának duplájával szoros végeredménnyel zárult a találkozó.

U16-os leány válogatott mérkőzésen:

Hargita megye–Heves vármegye 4–3 (2–0)

Csíkszereda, Márton Áron Tehetség Központ, műfű. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Rozsnaki Gábor, Ducsai József).

HARGITA: Bálint Bianka – Péter Puskás Melinda, Zvenyak Johanna, Kósa Réka, Péter Nóra, Barsán Dzsesszika, Kádár Noémi, Benedek Kincső, Papp Ingrid, Szabó Júlia, Pál Vanda, Sandu Andrea, Pica Krisztina, Győrfi Nóra. Edző: Berkeczky Emőke, Gohér Gergő.

HEVES: Juhász Kitti Réka, Sepelye Jázmin Natália – kapusok; Mága Liliána Szeréna, Németh Rebeka Mária, Tóth Fanni, Kormos Berill Anna, Resperger Alexandra, Csengeri Lili, Fábián Maja, Csirmaz Dorina, Pifku Noémi Dézi, Jakab Rebeka, Bartalis Júlia, Czakó Szonja, Cseszák Maja, Panyi Petra, Ertsey Zsófia Gréta, Szabó Zsuzsanna. Edzők: Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla.

GÓL: Zvenyak (21.), Péter (25.), Papp (54., 81.), ill. Szabó Zs. (63.), Csengeri (83., 86.).

A hargitai mérkőzést követő nyilatkozatok