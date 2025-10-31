október 31., péntek

Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: példaértékről beszélt a román szövetség elnöke

Címkék#Jakab Gábor#u16#Hargita – Heves Sportbaráti Találkozó#Razvan Burleanu#Szondy Zoltán#Farkas Ádám

Országos szövetség elnökének látogatása emelte az idei összejövetel nívóját Csíkszeredában. A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó U16-os mérkőzéseinek megtekintésén túl a két megye vezetőivel is egyeztetett a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elnöke és a szövetség technikai igazgatója.

Bódi Csaba

Razvan Burleanu és Mihai Stoichita először az FK Csíkszereda Kós Károly utcai pályáján kapott ízelítőt a Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó hangulatából.

A Hargita–Heves U16-os leány mérkőzést a román szövetség vezetői is megtekintették
A Hargita–Heves U16-os leány mérkőzést a román szövetség vezetői is megtekintették 
Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

Az FRF legfelsőbb szintű képviselőinek látogatása más szintre helyezte a 2010-ben kezdődött kapcsolat idei rendezvényét. Az U16-os leány válogatottak összecsapásán Burleanuék 4–3-as hargitai győzelmet láthattak. Kikapni sosem jó, de az eredmény miatt egyáltalán nem kellett szégyenkezni a Heves vármegyeieknek, akik Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla vezetésével bizonyították tartásukat. 

A folytatás a Burus Csaba Sportparkban, azaz a FK Csíkszereda akadémiáján következett. 

Az U16-os korosztályú fiúk összecsapásán ugyancsak a székelyföldiek örülhettek, akik az első perctől kezdve egyértelműsítették jelentősebb játékerejüket. A 13–0-s vereség után szakvezetőként Bársony Dánielre és Mező Richárdra várt hálátlan feladatként a fiúk felrázása, akik minden igyekezet ellenére serm tudták eltüntetni az akadémia színvonal és a vármegyei szint között fennálló tekintélyes tudásbeli különbséget.

Hargita ismerős Csuhay József számára

A házigazda egylet részéről ismerősként köszönthették a lelátón Csuhay Józsefet. A Heves Vármegyei Társadalmi Elnökség tagja, a hajdani 11-szeres válogatott labdarúgó korábban öt éven át dolgozott Erdélyben, ennek szólt a baráti üdvözlés. Köszöntő szavakból aztán bőven akadt az FK Csíkszereda stadionjának VIP-termében is. Az FKCs és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia vezetőjeként Szondy Zoltán, a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület elnökeként Tamás Zoltán, míg a Heves Vármegyei Társadalmi Elnökség elnökeként Jakab Gábor erősítette meg Razvan Burleanu és a meghívottak számára a Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó jelentőségét. 

A Hargita–Heves találkozó vezetői összejövetelének résztvevői (balról): Farkas Ádám, Jakab Gábor, Razvan Burleanu, Tamás Zoltán, Mihai Stoichita, Szondy Zoltán, Hompoth Dezső és Dusinszki Zoltán

A 15 éves múltra visszatekintő együttműködés záró akkordjaként a szűken vett vezetés tagjai a Fenyő Hotelben cseréltek eszmét. Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatójaként Farkas Ádám és a Razvan Burleanu beszélgetésében a FIFA is közös pontot jelentett. Előbbi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség korábbi játékvezetőjeként tevékenykedett, utóbbi a FIFA Tanácsának tagjaként lát el feladatot a szervezetben. Burleanu példaértékűnek nevezte a Jakab Gáborék által kezdeményezett partnerséget, amely az eltelt időben folyamatosan alátámasztja létjogosultságát. 

Ha ez így képes működni, akkor másokat is ösztönözhet, vagyis jó lenne, ha akadnának követőik

– emelte ki az FRF élén 2014 óta álló vezető, aki személyesen is nagyon jó viszonyt ápol az MLSZ-elnök Csányi Sándorral és a csíkiakkal.


 

