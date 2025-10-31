Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: példaértékről beszélt a román szövetség elnöke

Hargita ismerős Csuhay József számára

A házigazda egylet részéről ismerősként köszönthették a lelátón Csuhay Józsefet. A Heves Vármegyei Társadalmi Elnökség tagja, a hajdani 11-szeres válogatott labdarúgó korábban öt éven át dolgozott Erdélyben, ennek szólt a baráti üdvözlés. Köszöntő szavakból aztán bőven akadt az FK Csíkszereda stadionjának VIP-termében is. Az FKCs és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia vezetőjeként Szondy Zoltán, a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület elnökeként Tamás Zoltán, míg a Heves Vármegyei Társadalmi Elnökség elnökeként Jakab Gábor erősítette meg Razvan Burleanu és a meghívottak számára a Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó jelentőségét.

A Hargita–Heves találkozó vezetői összejövetelének résztvevői (balról): Farkas Ádám, Jakab Gábor, Razvan Burleanu, Tamás Zoltán, Mihai Stoichita, Szondy Zoltán, Hompoth Dezső és Dusinszki Zoltán

A 15 éves múltra visszatekintő együttműködés záró akkordjaként a szűken vett vezetés tagjai a Fenyő Hotelben cseréltek eszmét. Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatójaként Farkas Ádám és a Razvan Burleanu beszélgetésében a FIFA is közös pontot jelentett. Előbbi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség korábbi játékvezetőjeként tevékenykedett, utóbbi a FIFA Tanácsának tagjaként lát el feladatot a szervezetben. Burleanu példaértékűnek nevezte a Jakab Gáborék által kezdeményezett partnerséget, amely az eltelt időben folyamatosan alátámasztja létjogosultságát.

Ha ez így képes működni, akkor másokat is ösztönözhet, vagyis jó lenne, ha akadnának követőik

– emelte ki az FRF élén 2014 óta álló vezető, aki személyesen is nagyon jó viszonyt ápol az MLSZ-elnök Csányi Sándorral és a csíkiakkal.