Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: túl a székelyudvarhelyi edzésen

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó pályára lépő játékosai

Heves vármegyei leány U16-os válogatott

- Mága Liliána Szeréna, Németh Rebeka Mária (mindkettő Hevesi LSC)

- Tóth Fanni, Kormos Berill Anna (mindkettő Gyöngyösi AK)

- Sepelye Jázmin Natália, Resperger Alexandra, Csengeri Lili, Fábián Maja, Csirmaz Dorina, Pifku Noémi Dézi, Jakab Rebeka, Bartalis Júlia (mind Eger SE)

- Czakó Szonja, Cseszák Maja, Panyi Petra, Ertsey Zsófia Gréta, Szabó Zsuzsanna, Juhász Kitti Réka (mind FC Hatvan)

Edzők: Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla (mindkettő Eger SE)

Forrás: MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóság

Heves vármegyei fiú U16-os válogatott

- Seres Noé Levente (Eger SE)

- Szegedi Csanád, Tasi Balázs, Kónya Levente, Viszt Ákos, Póka Patrik, Szénási Martin, Gorácz Áron, Patkós Bence (mind Gyöngyösi AK)

- Tóth Ákos (Egerszalók SE)

- Barta Gergő, Gyönki István Nimród, Nagy László, Madár Attila Márk, Zsiros Richárd Hunor, Tóbik Soma Mór (mind Bélkő SE-Bélapátfalva)

Edzők: Bársony Dániel és Mező Richárd (mindkettő Bélkő SE-Bélapátfalva)

A mérkőzéseken játékvezetőként Rozsnaki-Orosz Fruzsina, Ducsai József és Rozsnaki Gábor tevékenykedik majd, Csukás Andrásra „ellenőrként” számíthatnak.

A játékvezetői négyes tagjaként Rozsnaki-Orosz Fruzsina (balról), Rozsnaki Gábor, Ducsai József és Csukás András "Kit menedezseri" feladatokat is ellát

Forrás: MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóság



