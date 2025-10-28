október 28., kedd

Labdarúgás

3 órája

Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: túl a székelyudvarhelyi edzésen

Címkék#parajdi#u16#Bársony Dániel#Mező Richárd#Szivosné Bozsó Renáta#Székelyudvarhelyen#sportbaráti találkozó

A parajdi bázist elhagyva, Székelyudvarhelyen hangolt szűkebb hazánk U16-os fiú és U16-os leány válogatottja a szerdai mérkőzésre. A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó 2025. évi fejezeteként október 29-én Csíkszeredában játszanak a mieink a házigazdákkal.

Bódi Csaba

Kedden délelőtt a Parajdról 40 kilométerre fekvő Székelyudvarhelyen tartott edzést Heves vármegye két korosztályos válogatottja a Hargita elleni U16-os mérkőzésekre.

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó szűkeb hazánkbeli játékosai és edzői
A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó szűkeb hazánkbeli játékosai és edzői
Forrás: MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóság

A leányok edzőként Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla vezetésével tréningeztek, míg a fiúk Bársony Dániel és Mező Richárd irányításával tréningeztek a Székelyudvarhelyi FC műfüves pályáján. A másfél órás gyakorlás során senki nem sérült, ahogy a fiatalok, úgy edzőik is nagy várakozással tekintenek a csíkszeredai fellépés elé. Az majd csak a helyszínen derül ki, milyen borítású játéktéren rendezik az összecsapásokat. A tervezett program szerint a leányok 15 órakor, a fiúk 17.30-kor kezdik a meccsüket.

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó pályára lépő játékosai

Heves vármegyei leány U16-os válogatott  

- Mága Liliána Szeréna, Németh Rebeka Mária (mindkettő Hevesi LSC)
- Tóth Fanni, Kormos Berill Anna (mindkettő Gyöngyösi AK)
- Sepelye Jázmin Natália, Resperger Alexandra, Csengeri Lili, Fábián Maja, Csirmaz Dorina, Pifku Noémi Dézi, Jakab Rebeka, Bartalis Júlia (mind Eger SE) 
- Czakó Szonja, Cseszák Maja, Panyi Petra, Ertsey Zsófia Gréta, Szabó Zsuzsanna, Juhász Kitti Réka (mind FC Hatvan)
Edzők: Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla (mindkettő Eger SE)

Heves vármegye leány U16-os válogatottja  
Forrás: MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóság

Heves vármegyei fiú U16-os válogatott

- Seres Noé Levente (Eger SE)
- Szegedi Csanád, Tasi Balázs, Kónya Levente, Viszt Ákos, Póka Patrik, Szénási Martin, Gorácz Áron, Patkós Bence (mind Gyöngyösi AK)
- Tóth Ákos (Egerszalók SE)
- Barta Gergő, Gyönki István Nimród, Nagy László, Madár Attila Márk, Zsiros Richárd Hunor, Tóbik Soma Mór (mind Bélkő SE-Bélapátfalva)
Edzők: Bársony Dániel és Mező Richárd (mindkettő Bélkő SE-Bélapátfalva)

Heves vármegye fiú U16-os válogatottja
Heves vármegye fiú U16-os válogatottja
Forrás: MLSZ Heves Megyei Igazgatóság

A mérkőzéseken játékvezetőként Rozsnaki-Orosz Fruzsina, Ducsai József és Rozsnaki Gábor tevékenykedik majd, Csukás Andrásra „ellenőrként” számíthatnak.

A játékvezetői négyes tagjaként Rozsnaki-Orosz Fruzsina (balról), Rozsnaki Gábor, Ducsai József és Csukás András "Kit menedezseri" feladatokat is ellát 
Forrás: MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóság


 

