Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: túl a székelyudvarhelyi edzésen
A parajdi bázist elhagyva, Székelyudvarhelyen hangolt szűkebb hazánk U16-os fiú és U16-os leány válogatottja a szerdai mérkőzésre. A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó 2025. évi fejezeteként október 29-én Csíkszeredában játszanak a mieink a házigazdákkal.
Kedden délelőtt a Parajdról 40 kilométerre fekvő Székelyudvarhelyen tartott edzést Heves vármegye két korosztályos válogatottja a Hargita elleni U16-os mérkőzésekre.
A leányok edzőként Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla vezetésével tréningeztek, míg a fiúk Bársony Dániel és Mező Richárd irányításával tréningeztek a Székelyudvarhelyi FC műfüves pályáján. A másfél órás gyakorlás során senki nem sérült, ahogy a fiatalok, úgy edzőik is nagy várakozással tekintenek a csíkszeredai fellépés elé. Az majd csak a helyszínen derül ki, milyen borítású játéktéren rendezik az összecsapásokat. A tervezett program szerint a leányok 15 órakor, a fiúk 17.30-kor kezdik a meccsüket.
Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: íme a vármegyei U16-os válogatottak játékoskeretei
A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó pályára lépő játékosai
Heves vármegyei leány U16-os válogatott
- Mága Liliána Szeréna, Németh Rebeka Mária (mindkettő Hevesi LSC)
- Tóth Fanni, Kormos Berill Anna (mindkettő Gyöngyösi AK)
- Sepelye Jázmin Natália, Resperger Alexandra, Csengeri Lili, Fábián Maja, Csirmaz Dorina, Pifku Noémi Dézi, Jakab Rebeka, Bartalis Júlia (mind Eger SE)
- Czakó Szonja, Cseszák Maja, Panyi Petra, Ertsey Zsófia Gréta, Szabó Zsuzsanna, Juhász Kitti Réka (mind FC Hatvan)
Edzők: Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla (mindkettő Eger SE)
Heves vármegyei fiú U16-os válogatott
- Seres Noé Levente (Eger SE)
- Szegedi Csanád, Tasi Balázs, Kónya Levente, Viszt Ákos, Póka Patrik, Szénási Martin, Gorácz Áron, Patkós Bence (mind Gyöngyösi AK)
- Tóth Ákos (Egerszalók SE)
- Barta Gergő, Gyönki István Nimród, Nagy László, Madár Attila Márk, Zsiros Richárd Hunor, Tóbik Soma Mór (mind Bélkő SE-Bélapátfalva)
Edzők: Bársony Dániel és Mező Richárd (mindkettő Bélkő SE-Bélapátfalva)
A mérkőzéseken játékvezetőként Rozsnaki-Orosz Fruzsina, Ducsai József és Rozsnaki Gábor tevékenykedik majd, Csukás Andrásra „ellenőrként” számíthatnak.