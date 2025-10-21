október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: íme a vármegyei U16-os válogatottak játékoskeretei

Címkék#Heves vármegye#Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület#u16#Hargita – Heves Sportbaráti Találkozó#vendég#program

Október 29-én Csíkszeredában lép pályára szűkebb hazánk U16-os fiú és U16-os leány válogatottja. A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó idei állomása négy napból álló programot foglal magában.

Bódi Csaba

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó 15 éves múltra tekint vissza. Idén a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület látja vendégül a mieinket Erdélyben. A páros években ez fordítva történik.

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó újabb fejezete Csíkszeredában íródik majd
A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó újabb  fejezete Csíkszeredában íródik majd
Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége által szervezett hargitai túra a két megye U16-os fiú és U16-os leány válogatottjainak mérkőzését, edzéseket és szakmai megbeszéléseket tartalmaz. A Jakab Gábor társadalmi elnök és Farkas Ádám vármegyei igazgató vezette küldöttség október 27-én indul útnak és 30-án tér haza. Szállásként Parajd szolgál, míg a mérkőzéseket Csíkszeredában játsszák.

Csíkszereda, október 29., szerda

15.00: Hargita megye–Heves vármegye U16-os leány mérkőzés
17.30: Hargita megye–Heves vármegye U16-os fiú mérkőzés

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó pályára lépő játékosai

Heves vármegyei leány U16-os válogatott  

- Mága Liliána Szeréna, Németh Rebeka Mária (mindkettő Hevesi LSC)
- Tóth Fanni, Kormos Berill Anna (mindkettő Gyöngyösi AK)
- Sepelye Jázmin Natália, Resperger Alexandra, Csengeri Lili, Fábián Maja, Csirmaz Dorina, Pifku Noémi Dézi, Jakab Rebeka, Bartalis Júlia (mind Eger SE) 
- Czakó Szonja, Cseszák Maja, Panyi Petra, Ertsey Zsófia Gréta, Szabó Zsuzsanna, Juhász Kitti Réka (mind FC Hatvan)
Edzők: Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla (mindkettő Eger SE)

Heves vármegyei fiú U16-os válogatott

- Seres Noé Levente (Eger SE)
- Szegedi Csanád, Tasi Balázs, Kónya Levente, Viszt Ákos, Póka Patrik, Szénási Martin, Gorácz Áron, Patkós Bence (mind Gyöngyösi AK)
- Tóth Ákos (Egerszalók SE)
- Barta Gergő, Gyönki István Nimród, Nagy László, Madár Attila Márk, Zsiros Richárd Hunor, Tóbik Soma Mór (mind Bélkő SE-Bélapátfalva)
Edzők: Bársony Dániel és Mező Richárd (mindkettő Bélkő SE-Bélapátfalva)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu