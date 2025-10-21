1 órája
Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: íme a vármegyei U16-os válogatottak játékoskeretei
Október 29-én Csíkszeredában lép pályára szűkebb hazánk U16-os fiú és U16-os leány válogatottja. A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó idei állomása négy napból álló programot foglal magában.
A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó 15 éves múltra tekint vissza. Idén a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület látja vendégül a mieinket Erdélyben. A páros években ez fordítva történik.
Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége által szervezett hargitai túra a két megye U16-os fiú és U16-os leány válogatottjainak mérkőzését, edzéseket és szakmai megbeszéléseket tartalmaz. A Jakab Gábor társadalmi elnök és Farkas Ádám vármegyei igazgató vezette küldöttség október 27-én indul útnak és 30-án tér haza. Szállásként Parajd szolgál, míg a mérkőzéseket Csíkszeredában játsszák.
Csíkszereda, október 29., szerda
15.00: Hargita megye–Heves vármegye U16-os leány mérkőzés
17.30: Hargita megye–Heves vármegye U16-os fiú mérkőzés
A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó pályára lépő játékosai
Heves vármegyei leány U16-os válogatott
- Mága Liliána Szeréna, Németh Rebeka Mária (mindkettő Hevesi LSC)
- Tóth Fanni, Kormos Berill Anna (mindkettő Gyöngyösi AK)
- Sepelye Jázmin Natália, Resperger Alexandra, Csengeri Lili, Fábián Maja, Csirmaz Dorina, Pifku Noémi Dézi, Jakab Rebeka, Bartalis Júlia (mind Eger SE)
- Czakó Szonja, Cseszák Maja, Panyi Petra, Ertsey Zsófia Gréta, Szabó Zsuzsanna, Juhász Kitti Réka (mind FC Hatvan)
Edzők: Szivosné Bozsó Renáta és Végh Katalin Angéla (mindkettő Eger SE)
Heves vármegyei fiú U16-os válogatott
- Seres Noé Levente (Eger SE)
- Szegedi Csanád, Tasi Balázs, Kónya Levente, Viszt Ákos, Póka Patrik, Szénási Martin, Gorácz Áron, Patkós Bence (mind Gyöngyösi AK)
- Tóth Ákos (Egerszalók SE)
- Barta Gergő, Gyönki István Nimród, Nagy László, Madár Attila Márk, Zsiros Richárd Hunor, Tóbik Soma Mór (mind Bélkő SE-Bélapátfalva)
Edzők: Bársony Dániel és Mező Richárd (mindkettő Bélkő SE-Bélapátfalva)
