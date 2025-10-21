Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: íme a vármegyei U16-os válogatottak játékoskeretei

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó 15 éves múltra tekint vissza. Idén a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület látja vendégül a mieinket Erdélyben. A páros években ez fordítva történik.

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó újabb fejezete Csíkszeredában íródik majd

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége által szervezett hargitai túra a két megye U16-os fiú és U16-os leány válogatottjainak mérkőzését, edzéseket és szakmai megbeszéléseket tartalmaz. A Jakab Gábor társadalmi elnök és Farkas Ádám vármegyei igazgató vezette küldöttség október 27-én indul útnak és 30-án tér haza. Szállásként Parajd szolgál, míg a mérkőzéseket Csíkszeredában játsszák.