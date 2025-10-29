Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: öten részesültek a Labdarúgás Jövőjéért Díjban

A 2025-ös Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó keretében a Csatári Panzió adott otthont a helyi vezetők és a szűkebb hazánkbeli küldöttség díjátadó rendezvényének.

A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó díjátadói és díjazottjai (balról): Farkas Ádám (balról), Dusinszki Zoltán, Hompoth Dezső, Oláh József, Jakab Zoltán, Tamás Zoltán és Jakab Gábor

Forrás: MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóság

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége által szervezett hargitai túra részeként szereplő programban Jakab Gábor társadalmi elnök köszöntője után Tamás Zoltán emelkedett szólásra. A Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület elnöke a sportbaráti együttműködésen túl arról szólt nagy örömmel, hogy idén 33 hargitai labdarúgó szerepelt Románia különböző válogatottjaiban.

Farkas Ádám (balról), Tamás Zoltán és Jakab Gábor

Forrás: MLSZ Heves Megyei Igazgatóság

A társadalmi elnökség alapította, a Labdarúgás Jövőjéért Díjban öten részesültek.

„A határok nélküli összmagyarfutball múltjának megőrzéséért, a jelenlegi labdarúgás kiemelkedő szervezéséért, támogatásáért, a sportbarátság ápolásáért valamint a jövőkép kialakításában végzett önzetlen munkáért”

az alábbiak fogadhatták a gratulációkat elsőként Jakab Gábortól, majd Farkas Ádám Heves vármegyei igazgatótól.