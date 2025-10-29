3 órája
Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó: öten részesültek a Labdarúgás Jövőjéért Díjban
A két megye között 15 évre visszanyúló sportbaráti kapcsolat erőssége Parajdon nyert újabb bizonyságot. Hargita és Heves együttműködése párját ritkítja.
A 2025-ös Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó keretében a Csatári Panzió adott otthont a helyi vezetők és a szűkebb hazánkbeli küldöttség díjátadó rendezvényének.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége által szervezett hargitai túra részeként szereplő programban Jakab Gábor társadalmi elnök köszöntője után Tamás Zoltán emelkedett szólásra. A Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület elnöke a sportbaráti együttműködésen túl arról szólt nagy örömmel, hogy idén 33 hargitai labdarúgó szerepelt Románia különböző válogatottjaiban.
A társadalmi elnökség alapította, a Labdarúgás Jövőjéért Díjban öten részesültek.
„A határok nélküli összmagyarfutball múltjának megőrzéséért, a jelenlegi labdarúgás kiemelkedő szervezéséért, támogatásáért, a sportbarátság ápolásáért valamint a jövőkép kialakításában végzett önzetlen munkáért”
az alábbiak fogadhatták a gratulációkat elsőként Jakab Gábortól, majd Farkas Ádám Heves vármegyei igazgatótól.
A Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó 2025. évi díjazottjai
Tamás Zoltán, a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület elnöke
Oláh József, Kovászna Megyei Labdarúgó Egyesület elnöke
Jakab Zoltán, a román futsal válogatott egykori edzője
Dusinszki Zoltán, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója
Hompoth Dezső, a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület főtitkára
A díjátadót követő díszvacsora előtt egyperces néma felállással emlékeztek a megjelentek a közelmúltban elhunyt magyar szövetségi kapitányról, dr. Mezey Györgyről. A jutalmak egyiként a róla szóló és általa dedikált Mezey című könyv jelentette.
