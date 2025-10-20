Hatvani Thaibox SE: vb-arany és vb-bronz Wales-ből

A vb-nek a Walesi Hercegség második legnagyobb városa Swansea adott otthont október 15. és 19. között.

Penczi Andrea erőfeszítéseit siker koronázta

Forrás: Beküldött fotó

A Hatvani Thaibox SE versenyzője, Penczi Andrea felkészültségét és sokoldalúságát jelzi, hogy két kategóriában is a világ három legjobbja között végzett. Sőt! A ringes K1-light 70 kg-os kategóriában világbajnoki címet szerzett a Point-fighting kategóriában pedig bronzérmesként zárt.