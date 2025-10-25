október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kispályás foci

55 perce

HB Senior: két kupasiker és bajnoki ezüst a 30. születésnapra

Címkék#Juhász Krisztián#Bakondy Csaba#Bartha Péter#HB Senior#szilágyi Norbert#öregfiúk osztály#Szabó Viktor

A kerek évforduló kiválóan sikerült. A HB Senior csapata második helyen végzett a Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség (GYVKLSZ) 2025. évi bajnokságának öregfiúk I. osztályában.

Bódi Csaba

Ahogy az idei öregfiúk Téli-kupát, úgy a Tavasz-kupa sorozatot is a HB Senior együttese nyerte a GYVKLSZ rendezvényén.

A HB Senior bajnoki ezüstérmes csapata az idei utolsó mérkőzésen
A HB Senior bajnoki ezüstérmes csapata az idei utolsó mérkőzésen 
Forrás:  Beküldött fotó

A bajnokságban sem tört meg a csapat lendülete, a kupasikerek után megszerzett ezüstéremmel történte legsikeresebb szezonját zárta a HB Senior. Erre egészen pontosan harminc évet kellett várni.

Első hivatalos mérkőzését 1995. november 16-án játszotta – akkor még YTONG néven – az együttes, majd a HB Junior időszak következett, most pedig a HB Senior éra tart 

– közölte Juhász Krisztián csapatvezető.

A Téli-kupa, majd a Tavasz-kupa során összesen 13 mérkőzést játszott úgy a csapat, hogy mindet megnyerte. A májusban kezdődött 10 csapatos I. osztályú bajnokságnak nagy tervekkel és ambíciókkal futottak neki Bakondy Csabáék. 

A Tavasz-kupa során sem talált legyőzőre a gárda
Forrás:  Beküldött fotó

Védekezésben a legjobb volt a HB Senior

A tavaszi szezon végén a 2. helyen fordult az gárda a címvédő és sokszoros bajnok Sikerre Számíthat SE mögött, a dobogóra a Fermester csapata fért még fel. A héten befejeződött őszi idényben a sorrend nem változott, így ezüstérmet szerzett a HB Senior. 

A 2025. évi öregfiúk I. osztály állása 
Forrás: GYVKLSZ

A 107 rúgott és a magasan legkevesebb kapott (35) gól feltétlenül dicséretet érdemel. Az egész évet vizsgálva a csapat házi gólkirályi címét Bartha Péter hódította el 45 találattal, mögötte Szabó Viktor (42) és Szilágyi Norbert (19) végzett. 

Decemberben nagyszabású évzáró bankettet tervezünk, amelyen a 30 évet felölelő korszak meghatározó játékosai és a szurkolói számíthatnak meghívóra. Lesz mit ünnepelni! 

– emelte ki Juhász Krisztián.

A HB Senior 2025. évi csapatának játékosai

Agócs Viktor, Bakondy Csaba, Bartha Péter, Bozsik Gábor, Horváth Péter, Juhász Krisztián, Karsai Zsolt, Kovács Ádám, Kovács Tamás, Lehotai Ákos, Márkus Zoltán, Mikola Gergely, Nyerges Pál, Rab Gábor, Szabó Viktor, Szilágyi Norbert, Tóth Szilveszter, Vaka Tamás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu