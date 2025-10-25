55 perce
HB Senior: két kupasiker és bajnoki ezüst a 30. születésnapra
A kerek évforduló kiválóan sikerült. A HB Senior csapata második helyen végzett a Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség (GYVKLSZ) 2025. évi bajnokságának öregfiúk I. osztályában.
Ahogy az idei öregfiúk Téli-kupát, úgy a Tavasz-kupa sorozatot is a HB Senior együttese nyerte a GYVKLSZ rendezvényén.
A bajnokságban sem tört meg a csapat lendülete, a kupasikerek után megszerzett ezüstéremmel történte legsikeresebb szezonját zárta a HB Senior. Erre egészen pontosan harminc évet kellett várni.
Első hivatalos mérkőzését 1995. november 16-án játszotta – akkor még YTONG néven – az együttes, majd a HB Junior időszak következett, most pedig a HB Senior éra tart
– közölte Juhász Krisztián csapatvezető.
A Téli-kupa, majd a Tavasz-kupa során összesen 13 mérkőzést játszott úgy a csapat, hogy mindet megnyerte. A májusban kezdődött 10 csapatos I. osztályú bajnokságnak nagy tervekkel és ambíciókkal futottak neki Bakondy Csabáék.
Védekezésben a legjobb volt a HB Senior
A tavaszi szezon végén a 2. helyen fordult az gárda a címvédő és sokszoros bajnok Sikerre Számíthat SE mögött, a dobogóra a Fermester csapata fért még fel. A héten befejeződött őszi idényben a sorrend nem változott, így ezüstérmet szerzett a HB Senior.
A 107 rúgott és a magasan legkevesebb kapott (35) gól feltétlenül dicséretet érdemel. Az egész évet vizsgálva a csapat házi gólkirályi címét Bartha Péter hódította el 45 találattal, mögötte Szabó Viktor (42) és Szilágyi Norbert (19) végzett.
Decemberben nagyszabású évzáró bankettet tervezünk, amelyen a 30 évet felölelő korszak meghatározó játékosai és a szurkolói számíthatnak meghívóra. Lesz mit ünnepelni!
– emelte ki Juhász Krisztián.
A HB Senior 2025. évi csapatának játékosai
Agócs Viktor, Bakondy Csaba, Bartha Péter, Bozsik Gábor, Horváth Péter, Juhász Krisztián, Karsai Zsolt, Kovács Ádám, Kovács Tamás, Lehotai Ákos, Márkus Zoltán, Mikola Gergely, Nyerges Pál, Rab Gábor, Szabó Viktor, Szilágyi Norbert, Tóth Szilveszter, Vaka Tamás
