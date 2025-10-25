HB Senior: két kupasiker és bajnoki ezüst a 30. születésnapra

Ahogy az idei öregfiúk Téli-kupát, úgy a Tavasz-kupa sorozatot is a HB Senior együttese nyerte a GYVKLSZ rendezvényén.

A HB Senior bajnoki ezüstérmes csapata az idei utolsó mérkőzésen

A bajnokságban sem tört meg a csapat lendülete, a kupasikerek után megszerzett ezüstéremmel történte legsikeresebb szezonját zárta a HB Senior. Erre egészen pontosan harminc évet kellett várni.

Első hivatalos mérkőzését 1995. november 16-án játszotta – akkor még YTONG néven – az együttes, majd a HB Junior időszak következett, most pedig a HB Senior éra tart

– közölte Juhász Krisztián csapatvezető.

A Téli-kupa, majd a Tavasz-kupa során összesen 13 mérkőzést játszott úgy a csapat, hogy mindet megnyerte. A májusban kezdődött 10 csapatos I. osztályú bajnokságnak nagy tervekkel és ambíciókkal futottak neki Bakondy Csabáék.

A Tavasz-kupa során sem talált legyőzőre a gárda

Védekezésben a legjobb volt a HB Senior

A tavaszi szezon végén a 2. helyen fordult az gárda a címvédő és sokszoros bajnok Sikerre Számíthat SE mögött, a dobogóra a Fermester csapata fért még fel. A héten befejeződött őszi idényben a sorrend nem változott, így ezüstérmet szerzett a HB Senior.

A 2025. évi öregfiúk I. osztály állása

A 107 rúgott és a magasan legkevesebb kapott (35) gól feltétlenül dicséretet érdemel. Az egész évet vizsgálva a csapat házi gólkirályi címét Bartha Péter hódította el 45 találattal, mögötte Szabó Viktor (42) és Szilágyi Norbert (19) végzett.