Egy jól eltalált lövés döntött Apcon, a 90. percben kétszer villant a piros lap

Sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését nyerte a Heréd LC-Realimmo Sport együttese. Az Apci TE hatalmas küzdelemre késztette ellenfelét.

A Heréd LC játékosai (kékben) győzelemnek örülhettek

Archív fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Három pont a Heréd LC csapatának

A Heves vármegyei II. osztály 10. fordulójának nyitómérkőzésén:

APCI TE–HERÉD LC-REALIMMO SPORT 0–1 (0–0)

Apc, 161 néző. V.: Petz Péter (Viktor F., Simon P.).

APC: Beregi D. – Belák P., Balla Z., Bajka L. (Kovács Z., 66.), Oláh K., Kun K. (Beleznai L., 83.), Gyetvai N., Cseh J., Farkas Á., Vasas B. (Sebestyén B., 72.), Cseppentő S. Technikai vezető: Kása Arnold.

HERÉD: Samu A. – Kálmán V., Szabó R., Czakó B., Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O., Bödecs B., Tari Sz., Akócs L. (Székesi Á., 80.). Edző: Székesi Ádám.

GÓL: Bödecs B. (67.).

KIÁLLÍTVA: Balla Z. (90.), Cseh J. (90.).

JÓK: Gyetvai N. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Bárkányi A., Bödecs B., Szabó R., Szabó B., Samu A.

KISS SÁNDOR játékos: – Dicséret illeti mindkét csapatot. Jó iramú mérkőzésen, egy jól eltalált lövéssel a vendégek elvitték a három pontot.

SZÉKESI ÁDÁM: – Fegyelmezetten, jól játszó ellenfél ellen tudtunk nyerni. A csapat erejét mutatja, hogy így is sikerült győzni. Fontos győzelmet arattunk, nem sok csapat távozik innen három ponttal. Sok sikert az Apcnak!