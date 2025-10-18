1 órája
Egy jól eltalált lövés döntött Apcon, a 90. percben kétszer villant a piros lap
Hősiesen küzdött az Apc, de nem sikerült pontot szereznie. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 10. fordulójának nyitómérkőzésén a Heréd LC-Realimmo Sport csapata örülhetett a győzelemnek.
Sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését nyerte a Heréd LC-Realimmo Sport együttese. Az Apci TE hatalmas küzdelemre késztette ellenfelét.
Három pont a Heréd LC csapatának
A Heves vármegyei II. osztály 10. fordulójának nyitómérkőzésén:
APCI TE–HERÉD LC-REALIMMO SPORT 0–1 (0–0)
Apc, 161 néző. V.: Petz Péter (Viktor F., Simon P.).
APC: Beregi D. – Belák P., Balla Z., Bajka L. (Kovács Z., 66.), Oláh K., Kun K. (Beleznai L., 83.), Gyetvai N., Cseh J., Farkas Á., Vasas B. (Sebestyén B., 72.), Cseppentő S. Technikai vezető: Kása Arnold.
HERÉD: Samu A. – Kálmán V., Szabó R., Czakó B., Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O., Bödecs B., Tari Sz., Akócs L. (Székesi Á., 80.). Edző: Székesi Ádám.
GÓL: Bödecs B. (67.).
KIÁLLÍTVA: Balla Z. (90.), Cseh J. (90.).
JÓK: Gyetvai N. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Bárkányi A., Bödecs B., Szabó R., Szabó B., Samu A.
KISS SÁNDOR játékos: – Dicséret illeti mindkét csapatot. Jó iramú mérkőzésen, egy jól eltalált lövéssel a vendégek elvitték a három pontot.
SZÉKESI ÁDÁM: – Fegyelmezetten, jól játszó ellenfél ellen tudtunk nyerni. A csapat erejét mutatja, hogy így is sikerült győzni. Fontos győzelmet arattunk, nem sok csapat távozik innen három ponttal. Sok sikert az Apcnak!
Rangadó Petőfibányán az éllovassal és Domoszlón a címvédő ellen
A további menetrend
VASÁRNAP, 14.30: Hort–Nagyréde, Abasár–Felsőtárkány, Petőfibánya–Egerszólát, Atkár–Zagyvaszántó, Poroszló–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Tarnamente SSZE, Domoszló–Bélkő SE-Bélapátfalva.
