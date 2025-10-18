október 18., szombat

Egy jól eltalált lövés döntött Apcon, a 90. percben kétszer villant a piros lap

Hősiesen küzdött az Apc, de nem sikerült pontot szereznie. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 10. fordulójának nyitómérkőzésén a Heréd LC-Realimmo Sport csapata örülhetett a győzelemnek.

Sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését nyerte a Heréd LC-Realimmo Sport együttese. Az Apci TE hatalmas küzdelemre késztette ellenfelét.

A Heréd LC játékosai (kékben) győzelemnek örülhettek
A Heréd LC játékosai (kékben) győzelemnek örülhettek
Archív fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Három pont a Heréd LC csapatának

A Heves vármegyei II. osztály 10. fordulójának nyitómérkőzésén:

APCI TE–HERÉD LC-REALIMMO SPORT 0–1 (0–0)
Apc, 161 néző. V.: Petz Péter (Viktor F., Simon P.).
APC: Beregi D. – Belák P., Balla Z., Bajka L. (Kovács Z., 66.), Oláh K., Kun K. (Beleznai L., 83.), Gyetvai N., Cseh J., Farkas Á., Vasas B. (Sebestyén B., 72.), Cseppentő S. Technikai vezető: Kása Arnold.
HERÉD: Samu A. – Kálmán V., Szabó R., Czakó B., Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O., Bödecs B., Tari Sz., Akócs L. (Székesi Á., 80.). Edző: Székesi Ádám.
GÓL: Bödecs B. (67.).
KIÁLLÍTVA: Balla Z. (90.), Cseh J. (90.).
JÓK: Gyetvai N. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Bárkányi A., Bödecs B., Szabó R., Szabó B., Samu A.
KISS SÁNDOR játékos: – Dicséret illeti mindkét csapatot. Jó iramú mérkőzésen, egy jól eltalált lövéssel a vendégek elvitték a három pontot.
SZÉKESI ÁDÁM: – Fegyelmezetten, jól játszó ellenfél ellen tudtunk nyerni. A csapat erejét mutatja, hogy így is sikerült győzni. Fontos győzelmet arattunk, nem sok csapat távozik innen három ponttal. Sok sikert az Apcnak!

A további menetrend
VASÁRNAP, 14.30: Hort–Nagyréde, Abasár–Felsőtárkány, Petőfibánya–Egerszólát, Atkár–Zagyvaszántó, Poroszló–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Tarnamente SSZE, Domoszló–Bélkő SE-Bélapátfalva.

 

