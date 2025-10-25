Heréd LC: szezonbeli gólcsúcs a parádézó Ledniczky és Tari vezérletével

BÉRES MIHÁLY: – Az első félidőben két százszázalékos helyzetet alakítottunk ki, de jó szokásunkhoz híven mindkettőt elhibáztuk. A játékrész hajrájában emberelőnybe kerültünk, ám ez inkább bennünket zavart meg. Szünet után nagyon sok hibával játszottunk, szerencsére nagyon kevés helyzeten tudtuk tartani a komoly játékerőt képviselő ellenfelünket. A hajrában próbáltunk nyomást gyakorolni és egy pontrúgást követő gyönyörű fejessel ,,behúztuk” a három pontot. A győzelmet csodás közönségünknek ajánljuk. Bence fiam, Isten éltessek sokáig!

PENTI ZOLTÁN: – Egyforma képességű csapatok mérkőzésén, egy félidőnyi emberhátrányban is úgy érzem, a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. További sok sikert a hazai csapatnak!

HORT SK–DOMOSZLÓ SK 1–3 (1–0)

Hort, 50 néző. V.: Rézműves Ferenc (Berta Zs., Göcző L.).

HORT: Kerek M. – Kvacsány D., Csomor D., Maksa Z., Kovács I., Elek D., Pethes A. (Maksa M., 80.), Hans M., Csontos B., Magyar Sz., Máté M. (Kőrösi Sz., 81.). Edző: Maksa István.

DOMOSZLÓ: Szabó V. – Reviczki I. (Szabó Z., 55.), Zimány I., Péter M., Bader Á. (Tresó M., 67.), Szabó D., Nagy P., Váradi N., Lukovszki B., Lovag M., Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.

GÓL: Maksa Z. (27.), ill. Péter M. (49.), Váradi N. (81.), Szabó D. (93.).

JÓK: Kerek M. ( mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Péter M., Váradi M., Szabó Z.

MAKSA ISTVÁN: – Edzés nélküli szezonunknak még ha létszámhiányosan is, az eddigi egyik legjobb mérkőzést játszottuk. Bár elvesztettük a meccset, mégis nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert megvolt bennük a küzdeni akarás. A 60. percig pariban voltunk az ellenféllel, de utána sajnos elfogytunk.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Amennyiben a helyzeteink töredékét berúgjuk, sima meccs lehetett volna, így viszont kínszenvedés volt a 90 perc. A lényeg, hogy három ponttal megyünk haza.

ZAGYVASZÁNTÓ SE–PETŐFIBÁNYAI SK 5–1 (3–1)

Zagyvaszántó, 130 néző. V.: Göcző Zsolt (Lovas N., Koren T.).

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – Hartyányi V., György F., Juhász Zs., Czibolya K. (Kéri T., 67.), Juhász T. (Farkas Á., 67.), Szeberényi M. (Sándor D., 28.), Parragi D., Daróczi M. (Vidák M., 54.), Slezsák Sz. (Sisa R., 67.), Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.

PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Takó N., Györki K., Lakatos M., Gofjár Cs., Berki T. (Csemer K., 67.), Szluka N., Németh K., Sebők B., Balog R., Kiss G. Edző: Tatár Roland.

GÓL: György F. (16.), Juhász Zs. (39. 11-esből), Kiss G. (46.), Farkas Á. (78.), Kéri T. (91.), ill. Szluka N. (29. – 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Bódi K. (26.), ill. Györki K. (61.), Szluka N. (64.).

JÓK: Juhász Zs. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

GULYÁS OLIVÉR: – A Krétába mi is beírtuk az ötöst, amit mindig jobb adni, mint kapni. A fiúk minden utasításomat és kérésemet betartva, végig fegyelmezetten, az ellenfél stílusának nem felülve játszották a focit, amely eredménnyel is párosult a mai rangadón.

TATÁR ROLAND: – A hétközben befektetett energiánkat tükrözte a hétvégi produktum. Gratulálok a Zagyvaszántónak!

TARNAMENTE SSZE–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 3–0 (2–0)

Kompolt, 80 néző. V.: Pásztory Krisztián (Molnár Z., Kobzi Z.).

TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I., Báder S. (Krisztián D., 70.), Lázók D., Vezekényi M. (Erki Z., 88.), Bak K., Bajzát L., Bodó B. (Mahunka G., 60.), Berki Zs., Váradi P. Edző: Gál Gábor.

VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Futó T., Veres Sz., Pilinyi I., Kiss D., Galó K., Farkas M., Szőllősi N. (Nagy B., 79.), Gedei Z., Kobát Cs. Csapatvezető: Nagy Krisztián.

GÓL: Vezekényi M. (17. – 11-esből), Lázók D. (39., 85.).

JÓK: Vezekényi M., Pósa Z., Báder S., Berki Zs., ill. senki.

GÁL GÁBOR: – Nem játszottunk jól, a mai egyetlen pozitívumnak a három pont megszerzése számít.

NAGY KRISZTIÁN: – Kitűnő játékvezetői hármas mellett, a helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot. További sok sikert a Tarnamentének!

TARNAÖRS DANYI SE–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 1–7 (0–3)

Tarnaörs, Bodonyi László Sporttelep, 50 néző. V.: Fabók Dániel (Sztrapkovics B.).

TARNAÖRS: Menyhárt R. – Danyi K., Horváth J., Lőcsei Zs., Kállai R., Puzsoma D., Pötös R., Rédei Á., Szabó Gy., Pető T., Burai G. (Balog A., 70.). Edző: Peredi Tivadar.

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Vona Cs. (Szűcs Zs., 63.), Trenka D., Antal Á. (Pálinkás O., 88.), Érsek M. (Mező R., 79.), Boros O. (Bocsi G., 79.), Berecz B. (Szabó Cs., 63.), Csák K. (Bóta M., 88.), Papp D., Szeruha D., Ambrus B. Edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Kállai R. (58.), ill. Vona Cs. (7.), Berecz B. (37.), Szeruha D. (46., 61., 82.), Antal Á. (50.), Szűcs Zs. (75.).

JÓK: Rédei Á., Danyi K., Puzsoma D., ill. mindenki.

PEREDI TIVADAR: – Jó játékvezetés mellett jó csapattól kaptunk ki. Kicsit a gólkülönbség túlzó, de a vendégek megérdemelten nyertek, gratulálok nekik!

GYÁRFÁS GÁBOR: – Kellemetlen, előre felénk kifejezetten jól játszó ellenféllel szemben magabiztos győzelmet arattunk. A csapat ezzel a sikerrel kíván jobbulást a klub kötelékébe tartozó ,,lábadozóknak". További sok sikert kívánok a hazai gárdának!

Vasárnap, 14.00:

Poroszló–Atkár