Heréd LC–Petőfibányai SK: 9 gól, 3 piros lap, szégyenkezés és részvét
Hazai pályán szerzett kilenc találat és vendégként lőtt kilenc gól is hozzájárult a Heves vármegyei II. osztály 9. fordulójának eredményességéhez. A Heréd LC Petőfibánya elleni összecsapása több szempontból is váratlant hozott.
Házigazdaként a Heréd LC vitte a prímet a gólszerzés terén, míg vendégként a Tarnaörs Danyi SE tett ki magáért Poroszlón. Idegenben nyert továbbá a Nagyréde és a Bélapátfalva.
TARNAMENTE SSZE–DOMOSZLÓ SK 2–2 (1–2)
Kompolt, 60 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Berta Zs., Sztrapkovics B.).
TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Krisztián D., 67.), Nagy S., Báder S. (Czakó T., 63.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K. (Mahunka G., 72.), Bajzát L. (Váradi P., 46.), Bodó B., Berki Zs. Edző: Gál Gábor.
DOMOSZLÓ: Leffler S. – Péter M., Báder Á., Lukovszki M., Váradi K. (Reviczki I., 33.), Bordás D., Nagy P., Váradi N. (Szabó V., 90.), Szabó B., Lovag M., Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.
GÓL: Lázók D. (40. – 11-esből), Bodó B. (89.), ill. Péter M. (4.), Nagy S. (35. – öngól).
JÓK: Berki Zs., Bodó B., Vezekényi M., Lazók D., Váradi P., Czakó T., Mahunka G., ill. Nagy P., Leffler S., Péter M.
GÁL GÁBOR: – Egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert az első félidőben két gól előnyt adtunk az ellenfélnek, amit a második félidőben egy lelkes odaadó játékkal sikerült kiegyenlítenünk. Azonban mindannyiunkban van hiányérzet a meccs után, mert itthon tarthattuk volna a pontokat.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, főleg annak tudatában, hogy a mérkőzés előtt már annak is örültünk, hogy megvagyunk 11-en. A mérkőzés folyamán egyéb tényezők tovább nehezítették a dolgunkat, igy a végén az egy pontnak is örülhettünk. Jobbulást kívánok a sérültjeinknek.
ZAGYVASZÁNTÓ SE–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 5–2 (1–0)
Zagyvaszántó, 60 néző. V.: Panyi Kristóf (Kecskés G., László T.).
ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. (Márta M., 66.) –György F. (Szeberényi M., 77.), Vidák M., Kéri T. (Farkas Á., 69.), Czibolya K., Szaka I., Sápi J. (Boros M., 66.), Parragi D., Daróczi M. (Juhász Zs., 46.), Slezsák Sz., Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.
VÁMOSGYÖRK: Pásztor K. – Kluk T., Palik V., Kis A., Veres Sz., Pilinyi I., Kiss D., Galó K., Farkas M., Szőllősi N. (Kobát Cs., 63.), Gedei Z. Edző: Szerdahelyi Gábor.
GÓL: Szaka I. (41.), Parragi D. (58.), Vidák M. (66. – 11-esből, 93.), Kiss G. (90.), ill. Kiss D. (74., 79.).
KIÁLLÍTVA: Pásztor K. (63.).
JÓK: Szaka I. (a mezőny legjobbja), Juhász Zs., Slezsák Sz., ill. senki.
GULYÁS OLIVÉR: – Végre újra hazai pályán játszhattunk, emiatt egy kicsit még idegenkedtünk a körülményektől. Az első félidőben még tapogatózó volt a játékunk, bár a másik játékrész tapasztalatai alapján ez volt az erősebb félidő. A második 45 percben indokolatlanul hoztuk játékba ellenfelünket 3-0-nál, és emberelőnyben, hihetetlen hibákat vétettünk. Szerencsére időben észhez tértünk és sikerült lezárnunk a mérkőzést.
SZERDAHELYI GÁBOR: – Nagyon sajnálom a mérkőzést, több volt számunkra benne, mint amit a végeredmény mutat.
HORT SK–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 0–1 (0–1)
Hort, 30 néző. V.: Nagy Ferenc (Viktor F., Molnár Z.).
HORT: Kerek M. – Csomor E. (Maksa M., 46.), Csontos B., Csomor D., Kovács I., Oláh K., Máté M., Pethes A. (Kőrösi Sz., 74.), Hans M., Kanzler K., Elek D. Edző: Maksa István.
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Vona Cs., Mező R., Trenka D., Bocsi G., Antal Á., Érsek M., Bóta M. (Pálinkás O., 88.), Berecz B., Papp D. (Madár A., 89.), Szűcs Zs. (Boros O., 66.). Edző: Gyárfás Gábor.
GÓL: Papp D. (18.).
JÓK: mindenki.
MAKSA ISTVÁN: – A nehéz pálya ellenére sikerült megszorongatnunk a vendégcsapatot, de sajnos pozitív eredményt ismételten nem tudtunk elérni.
GYÁRFÁS GÁBOR: – A hatalmas szél és a pálya talaja miatt érdemi futballról nem beszélhetünk, de ezért a győzelemért is három pontot adnak.
ABASÁRI SE–NAGYRÉDE SC 1–3 (1–1)
Abasár, 50 néző. V.: Molnár Dániel (Kocsis J., Kárász B.).
ABASÁR: Kecskés N. – Benedek Á., Suha Z. (Tóth P., 74.), Szebenyi J., Dobray Zs., Sári Cs., Benedek D., Magyar D., Suha J., Boros B., Király Sz. (Báder D., 46.). Edző: Tóth Péter.
NAGYRÉDE: Rudas S. – Kovács M. (Budai B., 90.), Tóth M., Varga K., Szajkó R., Turó-Balog L. (Lados M., 77.), Németh M., Patkós Á., Kovácsik Sz. (Hordós R., 46.), Penti P., Szakács Sz. (Gál M., 90.). Edző: Penti Zoltán.
GÓL: Dobray Zs. (7. – 11-esből), ill. Szajkó R. (44.), Penti P. (70.), Varga K. (83.).
KIÁLLÍTVA: Dobray Zs. (86.).
JÓK: senki, ill. mindenki.
TÓTH PÉTER: – Az első félidőben gólokkal kellett volna vezetnünk, a második félidőben mentálisan és fizikálisan is elfogytunk.
PENTI ZOLTÁN: – Az első félidőben még tompán és lassan játszottunk, a második félidőben szinte minden tekintetben felülmúltuk a hazai csapatot. Továbbra is sok sikert a hazai csapatnak!
FELSŐTÁRKÁNY SC–APCI TE 4–1 (2–0)
Felsőtárkány, 100 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Forgó Zs., Motsidlovszky A.).
FELSŐTÁRKÁNY: Tiszolczki L. – Mika D., Nyilas L., Krinszki B., Magyar D. (Stumpf Á., 83.), Tanner T. (Stefán B., 55.), Ugrai A., Nagylaki D., Szőllősi R., Németh B. (Gyenes M., 83.), Stumpf E. Edző: Béres Mihály.
APC: Beleznai L. – Vasas B. (Gabura S., 46.), Balla Z., Bajka L. (Sebestyén B., 68.), Oláh K. (Farkas D., 68.), Gyetvai N., Cseh J., Kiss S., Farkas Á., Kun K. (Berki A., 85.), Cseppentő S. Edző: Kása Arnold.
GÓL: Krinszki B. (24.), Tanner T. (39.), Németh B. (60.), Stefán B. (93.), ill. Farkas Á. (56.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
BÉRES MIHÁLY: – Az első játékrészben végig fölényben játszottunk, bosszantó, hogy helyzeteink többségét elhibáztuk. A második félidő sokkal kiegyenlítettebb játékot hozott, de a remek szabadrúgásgól és a kényszerű csere sem zavart meg bennünket. Gyorsan visszaállítottuk a kétgólos különbséget, a hajrában pedig magabiztossá tettük győzelmünket. Tanner Tominak gyors gyógyulást kíván az egész csapat!
KÁSA ARNOLD: – Gyenge játékkal, megérdemelten győzött a felsőtárkányi csapat, gratulálok a hazaiaknak.
HERÉD LC-REALIMMO SPORT–PETŐFIBÁNYAI SK 9–0 (3–0)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 100 néző. V.: Tamás Attila (Soós A., Benyhe A.).
HERÉD: Szilágyi R. – Szabó R., Czakó B. (Kálmán V., 80.), Bárkányi A. (Bödecs B., 68.), Szabó B., Baranyi R., Tóth O., Csóri L., Tari Sz., Ledniczky D., Akócs L. Edző: Székesi Ádám.
PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Takó N. (Baranyi A., 58.), Lakatos M. (Csemer K., 83.), Gofjár Cs. (Sebők B., 67.), Berki T., Szluka N., Györki K., Balog R. (Németh K., 46.), Nagy Z., Balogh A., Kiss G. Edző: Tatár Roland.
GÓL: Tari Sz. (10., 78.), Tóth O. (13., 58., 66., 84., 85.), Ledniczky D. (23.), Czakó B. (71.).
KIÁLLÍTVA: Csóri L. (61.), ill. Nagy Z. (61.), Balogh A. (61.).
JÓK: mindenki, ill. Kiss G.
SZÉKESI ÁDÁM: – Úgy álltunk bele a rangadóba, ahogy kell. Minden téren felülmúltuk az ellenfelünket, ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten nyertünk. Hibázott a játékosom, hogy ellökte ellenfelét, de úgy gondolom, ami utána történt, hogy a földön fekve több játékos üti és rugdossa folyamatosan, az nem sportpályára való viselkedés. Sok sikert a Petőfibányának!
TATÁR ROLAND: – Rettentően szégyellem magam, mert szembe mentünk a futball összes írott és íratlan szabályával. Gratulálok a Herédnek!
SZLUKA NORBERT, a Petőfibányai SK elnöke: – A Petőfibányai SK nevében szeretnénk őszinte részvétünket nyilvánítani Bóna Andrásnak és családjának az őket ért veszteség miatt. Sok erőt kívánunk Szilvinek és Bandinak!
POROSZLÓ SE–TARNAÖRS DANYI SE 1–9 (1–6)
Poroszló, 60 néző. V.: Derda József (Simon P., Fűkő D.).
POROSZLÓ: Demjén D. – Kulics A. (Lőcsei V., 46.), Tari B., Farkas J., Pengő Zs. (Balogh A., 75.), Vadász G., Marton Z., Fehér F. (Vadnai B., 44.), Farkas O. (Hajdu I., 46.), Pintér Zs., Nagy S. (Csala B., 75.). Játékos-edző: Menyhárt Attila.
TARNAÖRS: Menyhárt R. – Danyi K., Puzsoma D., Kökény G. (Burai G., 54.), Horváth J., Lőcsei Z., Pusoma I., Kállai R., Pötös R., Szabó Gy., Pető T. Edző: Peredi Tivadar.
GÓL: Pengő Zs. (46.), ill. Marton Z. (12. – öngól), Vadász G. (17. – öngól), Puzsoma D. (21., 36.), Horváth J. (28.), Pötös R. (42., 73., 74., 90.).
KIÁLLÍTVA: Puzsoma D. (83.).
JÓK: senki, ill. Szabó Gy., Pöttös R., Pető T.
MENYHÁRT ATTILA: – Elfogytak a szavak... A Tarnaörs megérdemelten vert agyon bennünket, az eddigi eredmények miatt a felelősséget vállalom. Ha valaki tud jobb megoldást erre a helyzetre, kérem jelezze. Meglátjuk, mit hoz a holnap.
PEREDI TIVADAR: – Mindenki tette a dolgát, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, ennek ez lett az eredménye. Taktikus, fegyelmezett játékot mutattunk be. További sok sikert a poroszlói csapatnak!
A bajnokság állása
- 1. Egerszólát 9 9 – – 38–6 27
2. Heréd 9 7 1 1 58–13 22
3. Domoszló 9 6 2 1 36–13 20
4. Bélapátfalva 9 6 1 2 19–15 19
5. Petőfibánya 9 6 – 3 31–24 18
6. Felsőtárkány 9 5 1 3 28–13 16
7. Apc 9 5 1 3 15–20 16
8. Nagyréde 9 5 – 4 25–18 15
9. Zagyvaszántó 9 5 – 4 22–25 15
10. Tarnamente 9 4 2 3 24–19 14
11. Abasár 9 3 1 5 23–30 10
12. Hort 9 2 – 7 20–23 6
13. Tarnaörs 9 2 – 7 26–40 6
14. Atkár 8 1 – 7 13–44 3
15. Poroszló 9 – 1 8 5–46 1
16. Vámosgyörk 8 – – 8 9–43 0