Heréd LC–Petőfibányai SK: 9 gól, 3 piros lap, szégyenkezés és részvét

Házigazdaként a Heréd LC vitte a prímet a gólszerzés terén, míg vendégként a Tarnaörs Danyi SE tett ki magáért Poroszlón. Idegenben nyert továbbá a Nagyréde és a Bélapátfalva.

A Heréd LC játékosai nagyon együtt voltak a petőfbányaiak ellen

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

TARNAMENTE SSZE–DOMOSZLÓ SK 2–2 (1–2)

Kompolt, 60 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Berta Zs., Sztrapkovics B.).

TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Krisztián D., 67.), Nagy S., Báder S. (Czakó T., 63.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K. (Mahunka G., 72.), Bajzát L. (Váradi P., 46.), Bodó B., Berki Zs. Edző: Gál Gábor.

DOMOSZLÓ: Leffler S. – Péter M., Báder Á., Lukovszki M., Váradi K. (Reviczki I., 33.), Bordás D., Nagy P., Váradi N. (Szabó V., 90.), Szabó B., Lovag M., Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.

GÓL: Lázók D. (40. – 11-esből), Bodó B. (89.), ill. Péter M. (4.), Nagy S. (35. – öngól).

JÓK: Berki Zs., Bodó B., Vezekényi M., Lazók D., Váradi P., Czakó T., Mahunka G., ill. Nagy P., Leffler S., Péter M.

GÁL GÁBOR: – Egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert az első félidőben két gól előnyt adtunk az ellenfélnek, amit a második félidőben egy lelkes odaadó játékkal sikerült kiegyenlítenünk. Azonban mindannyiunkban van hiányérzet a meccs után, mert itthon tarthattuk volna a pontokat.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, főleg annak tudatában, hogy a mérkőzés előtt már annak is örültünk, hogy megvagyunk 11-en. A mérkőzés folyamán egyéb tényezők tovább nehezítették a dolgunkat, igy a végén az egy pontnak is örülhettünk. Jobbulást kívánok a sérültjeinknek.

ZAGYVASZÁNTÓ SE–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 5–2 (1–0)

Zagyvaszántó, 60 néző. V.: Panyi Kristóf (Kecskés G., László T.).

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. (Márta M., 66.) –György F. (Szeberényi M., 77.), Vidák M., Kéri T. (Farkas Á., 69.), Czibolya K., Szaka I., Sápi J. (Boros M., 66.), Parragi D., Daróczi M. (Juhász Zs., 46.), Slezsák Sz., Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.

VÁMOSGYÖRK: Pásztor K. – Kluk T., Palik V., Kis A., Veres Sz., Pilinyi I., Kiss D., Galó K., Farkas M., Szőllősi N. (Kobát Cs., 63.), Gedei Z. Edző: Szerdahelyi Gábor.

GÓL: Szaka I. (41.), Parragi D. (58.), Vidák M. (66. – 11-esből, 93.), Kiss G. (90.), ill. Kiss D. (74., 79.).

KIÁLLÍTVA: Pásztor K. (63.).

JÓK: Szaka I. (a mezőny legjobbja), Juhász Zs., Slezsák Sz., ill. senki.

GULYÁS OLIVÉR: – Végre újra hazai pályán játszhattunk, emiatt egy kicsit még idegenkedtünk a körülményektől. Az első félidőben még tapogatózó volt a játékunk, bár a másik játékrész tapasztalatai alapján ez volt az erősebb félidő. A második 45 percben indokolatlanul hoztuk játékba ellenfelünket 3-0-nál, és emberelőnyben, hihetetlen hibákat vétettünk. Szerencsére időben észhez tértünk és sikerült lezárnunk a mérkőzést.

SZERDAHELYI GÁBOR: – Nagyon sajnálom a mérkőzést, több volt számunkra benne, mint amit a végeredmény mutat.

HORT SK–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 0–1 (0–1)

Hort, 30 néző. V.: Nagy Ferenc (Viktor F., Molnár Z.).

HORT: Kerek M. – Csomor E. (Maksa M., 46.), Csontos B., Csomor D., Kovács I., Oláh K., Máté M., Pethes A. (Kőrösi Sz., 74.), Hans M., Kanzler K., Elek D. Edző: Maksa István.

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Vona Cs., Mező R., Trenka D., Bocsi G., Antal Á., Érsek M., Bóta M. (Pálinkás O., 88.), Berecz B., Papp D. (Madár A., 89.), Szűcs Zs. (Boros O., 66.). Edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Papp D. (18.).

JÓK: mindenki.

MAKSA ISTVÁN: – A nehéz pálya ellenére sikerült megszorongatnunk a vendégcsapatot, de sajnos pozitív eredményt ismételten nem tudtunk elérni.

GYÁRFÁS GÁBOR: – A hatalmas szél és a pálya talaja miatt érdemi futballról nem beszélhetünk, de ezért a győzelemért is három pontot adnak.