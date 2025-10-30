1 órája
Hétvégi sportműsor: az Eger SE női csapatára csúcsrangadó vár
Péntektől hétfőig négy sportág eseményei közül választhatnak. A tabellán második Eger SE NB II.-es női labdarúgócsapata az éllovas Astra HFC gárdáját fogadja.
Vasárnap a Heves vármegyei II. és III. osztályban is teljes fordulót rendeznek. A nyitányt Apcon tartják.
Péntek
FUTSAL NB I., nők: Eger SE–DEAC, TIszafüred, Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont, 18.30.
KÉZILABDA NB II., nők: STAVMAT-Füzesabonyi SC–Mátészalkai MTK, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 18.00.
VÍZILABDA OB I., férfiak: One Eger–KSI SE, Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 18.00.
Szombat
KÉZILABDA NB I/B, nők: Eszterházy SC–Győri ETO KC U20, Eger, Eszterházy csarnok, 18.00.
LABDARÚGÁS NB II., Keleti csoport, nők: Eger SE–Astra HFC, Eger, Felsővárosi Sporttelep, 18.00.
Vasárnap
LABDARÚGÁS Heves vármegyei II. osztály, 12.00: Apc–Zagyvaszántó. 13.30: Felsőtárkány–Hort, Nagyréde–Heréd LC-Realimmo Sport (Gyöngyöshalász), Abasár–Egerszólát, Petőfibánya–Poroszló, Atkár–Tarnamente SSZE, Jázmin út-Vámosgyörk–Bélkő SE-Bélapátfalva (Gyöngyös, Energia SC Sporttelep), Tarnaörs Danyi SE–Domoszló. Heves vármegyei III. osztály, 13.30: Markaz–Visonta, Tarnaszentmiklós–Lokomotív SE-OKTAT60, Pétervására–Gyöngyöstarján, RFC-Átány–Maklár II., Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöspata, Istenmezeje–Recsk KJTK, Váraszó–Adács. 14.30: Noszvaj–Egerszólát II. (Eger, Felsővárosi Sporttelep)
Hétfő
FUTSAL NB II., Keleti csoport, férfiak: Energia SC Gyöngyös–Talent 2019 SE-CH Klíma, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 19.30.