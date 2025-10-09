október 9., csütörtök

2 órája

Hétvégi sportműsor: öt sportág eseményeit kínáljuk, fókuszban a foci és a kézilabda

Címkék#Pétervására#Eger SE#Noszvaj#Gyöngyöstarján

Pénteken az egri csapatok mérkőzésein lehet szurkolni, majd szombaton az egész vármegyei bekapcsolódik. A hétvégi sportműsor kínálatában öt sportág eseményei szerepelnek. Az Eger SE csapatai három fronton küzdenek.

Heol.hu

Füzesabonyban és Hevesen szombaton nagyüzem vár a kézilabdázókra.

Az Eger SE női csapata a Kecskeméttel játszik bajnokit
Az Eger SE női csapata a Kecskeméttel játszik bajnokit
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Pénteken Tiszaújvárosban az Eger SE futsal csapata

FUTSAL NB I., nők: Eger SE–Gyulai Amazonok, Tiszafüred, Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont, 18.30.
KÉZILABDA NB I/B, férfiak: Eger–Békési FKC, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 18.00.
VÍZILABDA Magyar Kupa, nők, negyeddöntő 1. mérkőzés: One Eger–BVSC-Manna ABC, Eger, Bárány István Sportuszoda, 17.00.

Szombat

KÉZILABDA NB I/B, nők: Eszterházy SC–DVSC Schaeffler U20, Eger, Eszterházy csarnok, 18.00. NB II., férfiak: Füzesabonyi SC–Csömör KSK, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 18.00. Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság: Hevesi SE–DVSC Active, Heves, sportcsarnok, 14.00. Pest vármegyei I. osztályú férfi bajnokság: FC Hatvan–Üllői KSE II., Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 17.00. BAZ vármegyei női bajnokság: Füzesabonyi SC II.–Szerencs VSE, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 12.00. Hevesi SE–Tiszaújvárosi SC, Heves, sportcsarnok, 18.00.

LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 14.00: Lőrinci–Gyöngyösi AK. 15.00: Egerszalók–Gyöngyöshalász, Besenyőtelek–Maklár, Energia SC Gyöngyös–Marshall-ASE. Heves vármegyei II. osztály, 13.00: Egerszólát–Atkár. 15.00: Heréd LC-Realimmo Sport–Petőfibánya, Felsőtárkány–Apc, Abasár–Nagyréde, Tarnamente SSZE–Domoszló (Kompolton), Poroszló–Tarnaörs Danyi SE, Zagyvaszántó–Jázmin út-Vámosgyörk, Hort–Bélkő SE-Bélapátfalva. NB II., Keleti csoport, nők: Eger SE–Kecskeméti LC, Eger, Felsővárosi Sporttelep, 18.00.

Vasárnap

KÉZILABDA NB II., nők: STAVMAT-Füzesabonyi SC–Gödi SE, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 17.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A BükkiVM SE nyílt túrája a Hollókő – Hollókői vár – Andezit telér – Vári-kút – Sósi-erdő – Sztrahova vára – Malom-völgy – Nógrádsipek – Puszta-szőlő – Hegyes – Szilvágy – Cserhátsurány 21 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, vasútállomás, 5.25.
LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros, Füzesabonyi Sporttelep, 13.00. Eger SE–Tarpa SC, Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, 13.00. Heves vármegyei III. osztály, 15.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Tiszai SC-Kisköre, Egerszólát II.–RFC-Átány, Markaz–Pétervására, Noszvaj–Tarnaszentmiklós (Eger, Felsővárosi Sporttelep), Gyöngyöspata–Adács, Maklár II.–Váraszó, Gyöngyöstarján–Recsk KJTK (Gyöngyössolymoson), Visonta–Istenmezeje.

Hétfő

FUTSAL Magyar Kupa, férfiak, 1. forduló: Energia SC Gyöngyös–Rubeola FC, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 19.30.
LABDARÚGÁS Pest vármegyei öregfiúk bajnokság, Keleti csoport: Heréd–Erdőkertes, 18.00.

 

