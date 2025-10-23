35 perce
Hétvégi sportműsor: hazai pályán is bemutatkoznak az egri röplabdás lányok
A hosszú hétvége is bőségesen tartogat izgalmas mérkőzéseket. A hétvégi sportműsor kínálatában négy sportág eseményei szerepelnek.
Vármegyei rangadót rendeznek vasárnap NB III. Északkeleti csoportjában, ahol az Eger SE labdarúgócsapata az FC Hatvant fogadja. A hétvégi sportműsor kínálatában négy sportág eseményei szerepelnek.
A hétvégi sportműsor szombati kínálata
KÉZILABDA NB I/B, férfiak: Eger–Vecsési KKFT, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 18.00.
RÖPLABDA NB II., Kelet, nők: Egri VSI–Delta Tigrisek, Eger, Pásztorvölgyi csarnok, 17.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt túrája a Sajógalgóc – Mezőgazdasági telep – Csüre-patak mente – Sajókaza – Szelesi tavak – Kazincbarcika alsó vmh. – Kazincbarcika autóbusz állomás 17 kilométeres útvonalon. Találozó: Eger, autóbusz-pályaudvar, 8.00.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 14.30: Besenyőtelek–Neo24-Hevesi LSC, Egerszalók–Maklár, Marshall-ASE–Gyöngyösi AK. 16.30: Lőrinci–Gyöngyöshalász. Heves vármegyei II. osztály, 14.30: Egerszólát–Apc, Heréd LC-Realimmo Sport–Abasár, Felsőtárkány–Nagyréde, Tarnaörs Danyi SE–Bélkő SE-Bélapátfalva, Tarnamente SSZE–Jázmin út-Vámosgyörk (Kompolton), Zagyvaszántó–Petőfibánya, Hort–Domoszló.
Vasárnap
KÉZILABDA Pest vármegyei I. oszályú férfi bajnokság: FC Hatvan–Aranyszarvas SE, Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 17.00.
LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport: Eger SE–FC Hatvan, Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, 13.00. Füzesabony SC–Gödöllői SK, Füzesabonyi Sporttelep, 13.00. Heves vármegyei II. osztály, 14.00: Poroszló–Atkár. Heves vármegyei III. osztály, 14.00: Lokomotív SE-OKTAT60–Pétervására, Egerszólát II.–Tarnaszentmiklós, Markaz–Noszvaj, Istenmezeje–Váraszó, Gyöngyöspata–Recsk KJTK, Maklár II.–Tiszai SC-Kisköre, Gyöngyöstarján–RFC-Átány, Visonta–Adács.
Hétfő
LABDARÚGÁS Pest vármegyei öregfiúk bajnokság, Keleti csoport: Heréd–Veresegyház, 18.00.