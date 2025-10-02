2 órája
Hétvégi sportműsor: Nemzeti Vágta és Sherpa Rally a bajnoki meccsek között
Csokorba gyűjtöttük október első hétvégéjének programjait. A hétvégi sportműsor kínálatában nyolc sportág eseményei szerepelnek.
Péntek
ASZTALITENISZ NB II., Északkelet: Andornaktálya SE I.–Ózd Városi SE I., Andornaktálya, 17.00. NB III., Észak-magyarország: Andornaktálya SE II.–Bátonyterenyei TC SE, Andornaktálya, 18.00.
KÉZILABDA Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfibajnokság: Hevesi SE–Sárospataki TC, Heves, sportcsarnok, 19.15.
LOVASSPORT Nemzeti Vágta, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 14.00.
Szombat
ASZTALITENISZ NB I., Kelet, férfiak: Grif Tools-HRT SE AK I.–DAK-DEAC HGL I., Eger, Bem tábornok tér, 16.00. NB III., Észak-magyarország: Grif Tools-HRT SE AK II.–Pataki Asztalitenisz SC, Eger, Bem tábornok tér, 16.00.
EXTRÉMSPORT 18. Eged-hegyi Sherpa Rally teherhordó verseny. Rajt: Eger, Kiseged-dűlő, 9.00.
KÉZILABDA NB I/B, férfiak: Eger–DVTK, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 18.00. BAZ vármegyei női bajnokság: Hevesi SE–Szerencs VSE, Heves, sportcsarnok, 17.00.
LOVASSPORT Nemzeti Vágta, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 12.30.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt Egészség sétája a Szarvaskő – Gémeskút – Szénáskert – Major-tetői kilátó – Kecskefar – Vaskó-lápa – Nyugodó – Szarvaskő 8 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, autóbusz-pályaudvar, 8.50.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 15.00: Gyöngyöshalász–Besenyőtelek, Gyöngyösi AK–Egerszalók, Marshall-ASE–Lőrinci. 17.00: Neo24-Hevesi LSC–Energia SC Gyöngyös. Heves vármegyei II. osztály, 15.00: Abasár–Hort, Apc–Nagyréde, Petőfibánya–Felsőtárkány, Atkár–Heréd LC-Realimmo Sport, Egerszólát–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Zagyvaszántó, Domoszló–Poroszló, Tarnamente SSZE–Bélkő SE-Bélapátfalva (Kompolton). Heves vármegyei III. osztály, 15.00: RFC-Átány–Markaz, Tiszai SC-Kisköre–Egerszólát II. Simple Női Kupa: Eger SE–DVTK, Eger Felsővárosi Sporttelep, 18.00.
Vasárnap
ASZTALITENISZ NB III., Észak-magyarország: Füzesabonyi SC I.–SZERVA ASE IV., Füzesabony, 10.00.
KÉZILABDA BAZ vármegyei női bajnokság: Füzesabonyi SC II.–MEAFC, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 16.00.
KOSÁRLABDA NB I/B, Zöld-csoport: Eszterházy SC–PTE-PEAC, Eger, Eszterházy csarnok, 18.00.
LOVASSPORT Nemzeti Vágta, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 9.30.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyíl Egészség sétája a Gödöllő, Hegy utcai buszforduló – Hegyesi vendégház – Boncsok-hegy – Boncsoki utca – Margita (kilátó) – Bódis-hegy – Kápolna – Szőlőhegyi bujdosó – Szada, Dózsa György út 111. 10 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, vasútállomás, 6.45.
LABDARÚGÁS NB III., Északkeleti csoport: FC Hatvan–Kisvárda Master Good II., Hatvan, Népkert Sporttelep, 13.00. Heves vármegyei III. osztály, 15.00: Tarnaszentmiklós–Visonta, Pétervására–Noszvaj, Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Recsk KJTK, Váraszó–Gyöngyöstarján, Adács–Maklár II., Istenmezeje–Gyöngyöspata.
Hétfő
FUTSAL NB II., Kelet, férfiak: Energia SC Gyöngyös–VS Dunakeszi, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 19.30.