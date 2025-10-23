Heves vármegyei I. osztály: a gyöngyösi játékos szerint kijön a hevesiek erőfölénye

A 26 éves mátraaljai futballisa egy vendégsikert, egy döntetlent és két hazai győzelmet valószínűsít a Heves vármegyei I. osztály aktuális játéknapjára.

Timon Levente Kolos (19) úgy gondolja, hogy a Heves vármegyei I. osztály második körének első fordulója csak két hazai siker hoz

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A háromkörös bajnokság második szakasza ezzel kezdődik.

Heves vármegyei I. osztály, 10. forduló

Szombat, 14.30:

Besenyőtelek SC (9.)–Neo24-Hevesi LSC (3.)

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Nógrád vármegyei játékvezetők.

Kijön a vendégcsapat erőbeli fölénye, a hevesiek sima mérkőzésen viszik haza a három pontot, 0–3.

Egerszalók SE (2.)–Maklár SE (4.)

Egerszalók. V.: Mencsik László (Németh M., Pápista).

Szoros meccsen a szalókiak bizonyulnak jobbnak, megőrizve hazai veretlenségüket, 2–1.