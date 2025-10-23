október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Heves vármegyei I. osztály: a gyöngyösi játékos szerint kijön a hevesiek erőfölénye

Címkék#erőfölény#Timon#vendégsiker#gyöngyösi#hevesi

Ezúttal az Energia SC Gyöngyös lesz szabadnapos. Így saját csapatának mérkőzésére nem kellett tippelni Timon Levente Kolosnak a Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 10. fordulójában.

Bódi Csaba

A 26 éves mátraaljai futballisa egy vendégsikert, egy döntetlent és két hazai győzelmet valószínűsít a Heves vármegyei I. osztály aktuális játéknapjára.

Timon Levente Kolos (19) úgy gondolja, hogy a Heves vármegyei I. osztály második körének első fordulója csak két hazai siker hoz
Timon Levente Kolos (19) úgy gondolja, hogy a Heves vármegyei I. osztály második körének első fordulója csak két hazai siker hoz 
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A háromkörös bajnokság második szakasza ezzel kezdődik.

Heves vármegyei I. osztály, 10. forduló

Szombat, 14.30:

Besenyőtelek SC (9.)–Neo24-Hevesi LSC (3.)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Nógrád vármegyei játékvezetők.
Kijön a vendégcsapat erőbeli fölénye, a hevesiek sima mérkőzésen viszik haza a három pontot, 0–3.

Egerszalók SE (2.)–Maklár SE (4.)
Egerszalók. V.: Mencsik László (Németh M., Pápista).
Szoros meccsen a szalókiak bizonyulnak jobbnak, megőrizve hazai veretlenségüket, 2–1.

Marshall-ASE (6.)–Gyöngyösi AK (5.)
Andornaktálya. V.: Petz Péter Jonatán (Juhász S., Forgó).
Az őszi első összecsapáshoz hasonló mérkőzésre számítok, a végén pontosztozkodással, 1–1.

Szombat, 16.30:

Lőrinci VSC (1.)–Gyöngyöshalász SE (8.)
Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Törtei, Bordács).
A listavezető magabiztosan tartja otthon a három pontot a masszív halászi csapat ellen, 2–0.
Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös (7.)

Innen folytatják
Forrás: Heves Megyei Hírlap

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu