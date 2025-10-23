1 órája
Heves vármegyei I. osztály: a gyöngyösi játékos szerint kijön a hevesiek erőfölénye
Ezúttal az Energia SC Gyöngyös lesz szabadnapos. Így saját csapatának mérkőzésére nem kellett tippelni Timon Levente Kolosnak a Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 10. fordulójában.
A 26 éves mátraaljai futballisa egy vendégsikert, egy döntetlent és két hazai győzelmet valószínűsít a Heves vármegyei I. osztály aktuális játéknapjára.
A háromkörös bajnokság második szakasza ezzel kezdődik.
Heves vármegyei I. osztály, 10. forduló
Szombat, 14.30:
Besenyőtelek SC (9.)–Neo24-Hevesi LSC (3.)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Nógrád vármegyei játékvezetők.
Kijön a vendégcsapat erőbeli fölénye, a hevesiek sima mérkőzésen viszik haza a három pontot, 0–3.
Egerszalók SE (2.)–Maklár SE (4.)
Egerszalók. V.: Mencsik László (Németh M., Pápista).
Szoros meccsen a szalókiak bizonyulnak jobbnak, megőrizve hazai veretlenségüket, 2–1.
Marshall-ASE (6.)–Gyöngyösi AK (5.)
Andornaktálya. V.: Petz Péter Jonatán (Juhász S., Forgó).
Az őszi első összecsapáshoz hasonló mérkőzésre számítok, a végén pontosztozkodással, 1–1.
Szombat, 16.30:
Lőrinci VSC (1.)–Gyöngyöshalász SE (8.)
Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Törtei, Bordács).
A listavezető magabiztosan tartja otthon a három pontot a masszív halászi csapat ellen, 2–0.
Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös (7.)