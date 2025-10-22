Hevesen Besenyei és Csőke külön párbajt vív a gólkirályi címért

Az éllovas Hevesi Öregfiúk csapatát nagy erőbedobásra késztette az Azok a Fiúk gárdája. Váradi Péterék 7–5-re is vezettek már, de Bódi Gáboréknak sikerült megmenteni legalább egy pontot.

A Hevesi Öregfiúk játékosa, Besenyei Ferenc 20 gólt szerzett az eddigi hat forduló során Archív fotó

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A második helyen álló NUTS Restaurant 10–0-ra verte a pont nélkül sereghajtó Arsenalt, a harmadik Tóth-Gránit pedig kilenc gólt rúgott a manchesTENK együttesének.

A 6. forduló eredményei

Tóth-Gránit–manchesTENK 9–4

Hevesi Öregfiúk–Azok a Fiúk 7–7

Arsenal–NUTS Restaurant 0–10

Hevesen a helyi öregfiúk őrzik veretlenségüket

A bajnokság állása 1. Hevesi Öregfiúk 6 4 2 – 35–15 14

2. NUTS Restaurant 6 4 1 1 41–22 13

3. Tóth-Gránit 6 4 1 1 32–15 13

4. Azok a Fiúk 6 2 2 2 24–31 8

5. manchesTENK 6 1 – 5 21–37 3

6. Arsenal 6 – – 6 13–46 0

A góllövőlista élcsoportja

20 gólos: Besenyei Ferenc (Hevesi Öregfiúk), Csőke Bence (NUTS Restaurant)

8 gólos: Hegedűs Gábor (Tóth-Gránit)

7 gólos: Betenbuk Zsolt (Tóth-Gránit), Bódi Gábor (Hevesi Öregfiúk), Váradi Péter (Azok a Fiúk)