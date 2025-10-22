1 órája
Hevesen Besenyei és Csőke külön párbajt vív a gólkirályi címért
A hatodik játéknap három mérkőzése 37 gólt hozott a városi bajnokságban. Hevesen Besenyei Ferenc és Csőke Bence 20–20 találatnál tart, miközben a többiek messze járnak mögöttük.
Az éllovas Hevesi Öregfiúk csapatát nagy erőbedobásra késztette az Azok a Fiúk gárdája. Váradi Péterék 7–5-re is vezettek már, de Bódi Gáboréknak sikerült megmenteni legalább egy pontot.
A második helyen álló NUTS Restaurant 10–0-ra verte a pont nélkül sereghajtó Arsenalt, a harmadik Tóth-Gránit pedig kilenc gólt rúgott a manchesTENK együttesének.
A 6. forduló eredményei
Tóth-Gránit–manchesTENK 9–4
Hevesi Öregfiúk–Azok a Fiúk 7–7
Arsenal–NUTS Restaurant 0–10
Hevesen a helyi öregfiúk őrzik veretlenségüket
A bajnokság állása
1. Hevesi Öregfiúk 6 4 2 – 35–15 14
2. NUTS Restaurant 6 4 1 1 41–22 13
3. Tóth-Gránit 6 4 1 1 32–15 13
4. Azok a Fiúk 6 2 2 2 24–31 8
5. manchesTENK 6 1 – 5 21–37 3
6. Arsenal 6 – – 6 13–46 0
A góllövőlista élcsoportja
20 gólos: Besenyei Ferenc (Hevesi Öregfiúk), Csőke Bence (NUTS Restaurant)
8 gólos: Hegedűs Gábor (Tóth-Gránit)
7 gólos: Betenbuk Zsolt (Tóth-Gránit), Bódi Gábor (Hevesi Öregfiúk), Váradi Péter (Azok a Fiúk)
Hevesen visszatérnek, akikről azt hitték, végleg papucsra cserélték a cipőt