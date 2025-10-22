október 22., szerda

Kispályás foci

Hevesen Besenyei és Csőke külön párbajt vív a gólkirályi címért

Címkék#párbaj#Csőke Bence#Hevesi Öregfiú#NUTS Restaurant#Besenyei Ferenc

A hatodik játéknap három mérkőzése 37 gólt hozott a városi bajnokságban. Hevesen Besenyei Ferenc és Csőke Bence 20–20 találatnál tart, miközben a többiek messze járnak mögöttük.

Bódi Csaba

Az éllovas Hevesi Öregfiúk csapatát nagy erőbedobásra késztette az Azok a Fiúk gárdája. Váradi Péterék 7–5-re is vezettek már, de Bódi Gáboréknak sikerült megmenteni legalább egy pontot. 

A Hevesi Öregfiúk játékosa, Besenyei Ferenc 20 gólt szerzett az eddigi hat forduló során
A Hevesi Öregfiúk játékosa, Besenyei Ferenc 20 gólt szerzett az eddigi hat forduló során Archív fotó
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A második helyen álló NUTS Restaurant 10–0-ra verte a pont nélkül sereghajtó Arsenalt, a harmadik Tóth-Gránit pedig kilenc gólt rúgott a manchesTENK együttesének.

A 6. forduló eredményei

Tóth-Gránit–manchesTENK 9–4
Hevesi Öregfiúk–Azok a Fiúk 7–7
Arsenal–NUTS Restaurant 0–10

Hevesen a helyi öregfiúk őrzik veretlenségüket

A bajnokság állása

1. Hevesi Öregfiúk    6    4    2    –    35–15    14
2. NUTS Restaurant    6    4    1    1    41–22    13
3. Tóth-Gránit    6    4    1    1    32–15    13
4. Azok a Fiúk    6    2    2    2    24–31    8
5. manchesTENK    6    1    –    5    21–37    3
6. Arsenal    6    –    –    6    13–46    0

A góllövőlista élcsoportja

20 gólos: Besenyei Ferenc (Hevesi Öregfiúk), Csőke Bence (NUTS Restaurant)
8 gólos: Hegedűs Gábor (Tóth-Gránit)
7 gólos: Betenbuk Zsolt (Tóth-Gránit), Bódi Gábor (Hevesi Öregfiúk), Váradi Péter (Azok a Fiúk)

 

