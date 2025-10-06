2 órája
Hevesi SE: ünnepi hangulatban győzték le a Sárospatakot
A pályán és azon kívül is volt ok az ünneplésre. A Hevesi SE férfi kézilabdacsapata a Sárospataki TC elleni idénybeli második bajnoki győzelmét aratta.
A nagyjából teljes kerettel kiálló Hevesi SE férficsapata az első félidő hajrájában egy kettős emberelőnyt kihasználva az utolsó hat percet 7–2-re nyerte, így négygólos előnnyel vonulhatott pihenőre. A második játékrész már egyértelmű hazai fölényt hozott, a kispadról érkező játékosok hathatós közreműködésével pedig magabiztos győzelmet könyvelhetett el a házigazda.
Hevesi SE: kétfrontos győzelem
A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság 2. fordulójában:
HEVESI SE–SÁROSPATAKI TC 34–24 (19–15)
HEVES: Kökény T., Magyar Z. (kapusok), Gyarmati B. 6, Gulyás Gábor, Ragó Á., Ördög D., ifj. Steczina Zs. 2, Németh D. 3, Terenyei Ádám 1, Hasilló N. 10, Patkovics D. 2, Vereb M. 3, Székely E. 4, Kollányi Gy., Szabó B. 3. Edző: Holló László
STECZINA ZSOLT szakosztály-vezető: – Erre a hétre is jutott egy születésnap, méghozzá szép kerek. Isten éltesse az 50 éves Kollányi Gyurit, akinek még sok-sok kézilabdával töltött szép perceket kívánunk a pályán vagy akár azon kívűl is. Köszönjük a késői időpont ellenére is szép számban kilátogató szurkolók buzdítását.
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–DVSC Active, október 11., szombat, 14.00.
A bajnokság állása
1. Heves 2 2 – – 68–45 4
2. Tiszaújváros 1 1 – – 24–21 2
3. DVSC Active – – – – 0–0 0
4. Sárospatak 1 – – 1 24–34 0
5. Bőcs 2 – – 2 42–58 0
6. Fehérgyarmat törölve
A BAZ vármegyei női bajnokság 2. fordulójában:
HEVESI SE–SZERENCS VSE 37–32 (17–13)
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Tiszaújvárosi SC, október 11., szombat, 18.00.
FÜZESABONYI SC II.–MEAFC 34–31 (21–19)
FSC: Szegő V. (kapus), Endrődi L., Nagy Luca 7, Nagy Liza 8, Ferencz B. 1, Gombos L., Nagy Lara 1, Antal A. 3, Tóth N., Kaslik J. 7, Szabó L. 1, Tamás Cs. 2, Sipos G., Gál L. 2, Nagy J. 1, Oláh J. 1. Edző: Tamás Tamás
KÖVETKEZIK: Tiszaújvárosi SC–Füzesabonyi SC II., október 15., szerda, 18.00.
A bajnokság állása
1. Füzesabony II. 2 2 – – 84–65 4
2. Borsod SK U21 2 2 – – 63–48 4
3. Heves 2 2 – – 71–64 4
4. Szerencs 1 – – 1 32–37 0
5. MEAFC 2 – – 2 63–68 0
6. Tiszaújváros 1 – – 1 21–27 0
7. Mezőkeresztes 2 – – 2 61–86 0
