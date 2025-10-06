Hevesi SE: ünnepi hangulatban győzték le a Sárospatakot

A nagyjából teljes kerettel kiálló Hevesi SE férficsapata az első félidő hajrájában egy kettős emberelőnyt kihasználva az utolsó hat percet 7–2-re nyerte, így négygólos előnnyel vonulhatott pihenőre. A második játékrész már egyértelmű hazai fölényt hozott, a kispadról érkező játékosok hathatós közreműködésével pedig magabiztos győzelmet könyvelhetett el a házigazda.

A Hevesi SE győzelemmel zárta a Sárospatak elleni találkozót

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Hevesi SE: kétfrontos győzelem

A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság 2. fordulójában:

HEVESI SE–SÁROSPATAKI TC 34–24 (19–15)

HEVES: Kökény T., Magyar Z. (kapusok), Gyarmati B. 6, Gulyás Gábor, Ragó Á., Ördög D., ifj. Steczina Zs. 2, Németh D. 3, Terenyei Ádám 1, Hasilló N. 10, Patkovics D. 2, Vereb M. 3, Székely E. 4, Kollányi Gy., Szabó B. 3. Edző: Holló László

STECZINA ZSOLT szakosztály-vezető: – Erre a hétre is jutott egy születésnap, méghozzá szép kerek. Isten éltesse az 50 éves Kollányi Gyurit, akinek még sok-sok kézilabdával töltött szép perceket kívánunk a pályán vagy akár azon kívűl is. Köszönjük a késői időpont ellenére is szép számban kilátogató szurkolók buzdítását.

KÖVETKEZIK: Hevesi SE–DVSC Active, október 11., szombat, 14.00.