Kézilabda

29 perce

Hevesi SE: a kapusparádé újabb győzelmeket hozott

Négyből négy. A Hevesi SE kézilabdázói folytatják bajnoki menetelésüket. Az újabb sikerekben főszerepet vállaltak a kapusok.

Sike Károly

Lakatos Petra, Magyar Zsolt és Kökény Tamás is kimagasló teljesítményt nyújtott a Hevesi SE színeiben. A dél-hevesi város női és férfi csapata is magabiztos győzelemmel zárta a negyedik fordulót.

A Hevesi SE női csapata a Mezőkeresztest győzte le
A Hevesi SE női csapata a Mezőkeresztest győzte le
Forrás: Beküldött fotó

Menetelnek a Hevesi SE csapatai 

A BAZ vármegyei női bajnokság 4. fordulójában:

HEVESI SE–MEZŐKERESZTES VSE 37–20 (18–6)
HEVES: Lakatos P., Juhász A. (kapusok), Kiss G. 1, Nagy E. 2, Kóczián Cs. 6, Balázs P. 3, Rab Cs. 4, Kóczián E. 4, Molnár-Vizes B. 3, Kartali G. 1, Holló F. 1, Steczina P. 5, Krisztián D., Haár N. 1, Darázs L. 2, Balog R. 4.
MAKÓ NÁNDOR, a hevesiek edzője: – Lakatos Petra védéseire alapozva magabiztosan győztük le foghíjasan érkező vendégeinket.
KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC II.–Hevesi SE, november 8., szombat, 14.00.

A bajnokság állása
1. Heves    4    4    –    –    149–102    8
2. Füzesabony II.    3    3    –    –    112–92    6
3. Borsod SK U21    4    2    1    1    123–117    5
4. Szerencs    3    1    –    2    96–93    2
5. MEAFC    3    –    1    2    95–100    1
6. Tiszaújváros    2    –    –    2    39–68    0
7. Mezőkeresztes    3    –    –    3    81–123    0

A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság 6. fordulójában:

HEVESI SE–BŐCS KSC 23–11 (12–7)
HEVES: Kökény T., Magyar Zs. (kapus), Gyarmati B. 8, Gulyás G., ifj. Steczina Zs., Németh D. 3, Terenyei Ádám, Hasilló N. 4, Gulyás Gergely 2, Patkovics D. 1, Vereb M., Székely E. 2, Kollányi Gy. 1, Szabó B. 2. Edző: Holló Lászó

STECZINA ZSOLT, a hevesiek szakosztály-vezetője: – Szinte teljes létszámmal vártuk az összecsapást. A védelmünk végig kellő agresszivitást mutatott, segítve kapusaink dolgát, akik fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Magyar Zsolt 40 perc alatt 50 százalékos, Kökény Tamás 20 perc 67 százalékos védési hatékonysággal dolgozott. Elől halványabban teljesítettünk. Az ellenfél hosszú lefolyású támadásai után türelmetlenné és pontatlanná váltunk, ami kihatott a befejezéseink hatékonyságára és ez eredményezte a lőtt gólok alacsonyabb számát. Összességében jól nézett ki amit a csapat mutatott. Pozitívan várjuk a folytatást!
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Tiszaújvárosi SC, november 8., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Heves    4    4    –    –    123–74    8
2. Tiszaújváros    2    2    –    –    47–41    4
3. Sárospatak    3    1    –    2    70–76    2
4. DVSC    2    –    –    2    37–58    0
5. Bőcs    3    –    –    3    53–81    0
6. Fehérgyarmat törölve

 

