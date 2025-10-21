Hevesi SE: a kapusparádé újabb győzelmeket hozott

Lakatos Petra, Magyar Zsolt és Kökény Tamás is kimagasló teljesítményt nyújtott a Hevesi SE színeiben. A dél-hevesi város női és férfi csapata is magabiztos győzelemmel zárta a negyedik fordulót.

A Hevesi SE női csapata a Mezőkeresztest győzte le

Forrás: Beküldött fotó

Menetelnek a Hevesi SE csapatai

A BAZ vármegyei női bajnokság 4. fordulójában:

HEVESI SE–MEZŐKERESZTES VSE 37–20 (18–6)

HEVES: Lakatos P., Juhász A. (kapusok), Kiss G. 1, Nagy E. 2, Kóczián Cs. 6, Balázs P. 3, Rab Cs. 4, Kóczián E. 4, Molnár-Vizes B. 3, Kartali G. 1, Holló F. 1, Steczina P. 5, Krisztián D., Haár N. 1, Darázs L. 2, Balog R. 4.

MAKÓ NÁNDOR, a hevesiek edzője: – Lakatos Petra védéseire alapozva magabiztosan győztük le foghíjasan érkező vendégeinket.

KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC II.–Hevesi SE, november 8., szombat, 14.00.

A bajnokság állása

1. Heves 4 4 – – 149–102 8

2. Füzesabony II. 3 3 – – 112–92 6

3. Borsod SK U21 4 2 1 1 123–117 5

4. Szerencs 3 1 – 2 96–93 2

5. MEAFC 3 – 1 2 95–100 1

6. Tiszaújváros 2 – – 2 39–68 0

7. Mezőkeresztes 3 – – 3 81–123 0

A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfi bajnokság 6. fordulójában:

HEVESI SE–BŐCS KSC 23–11 (12–7)

HEVES: Kökény T., Magyar Zs. (kapus), Gyarmati B. 8, Gulyás G., ifj. Steczina Zs., Németh D. 3, Terenyei Ádám, Hasilló N. 4, Gulyás Gergely 2, Patkovics D. 1, Vereb M., Székely E. 2, Kollányi Gy. 1, Szabó B. 2. Edző: Holló Lászó