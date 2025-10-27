Hort SK: a gólvadász 4 éves kislányának az élete a tét

Tamás Mira számíthat a Hort SK közösségére. Az összefogás azok után vált hirtelen szükségessé, hogy Tamás Tibor 4 éves kislányánál agydaganatot diagnosztizáltak.

A Hort SK összefogott Tamás Mira segítése érdekében

A klub nevében a kapus, Kerek Martin juttatta el portálunkhoz azt az ismertetőt, amelyben összefoglalják, mi történt a kicsi Mirával.

„Néhány hete még ugyanúgy nevetett, szaladt és játszott, mint bármelyik másik kisgyermek. Egyik napról a másikra azonban agydaganatot diagnosztizáltak nála. Azóta minden nap egy küzdelem az életéért.

Lenne egy reménysugár, de a szükséges külföldről beszerezhető gyógyszer rendkívül drága: egy adag ára 3 milló 400 ezer forint, és ebből több adagra is szükség lesz.

A család erején felül próbálja előteremteni a költségeket, de egyedül nem megy. Fogjunk össze érte, és mutassuk meg, hogy egy közösség ereje csodákra képes, ha egy gyermekről van szó.”

A Red Dragons tagjai is csatlakoztak a gyűjtéshez

A Hort SK minden téren támogatja a játékos családját

A felhívás kitér rá, hogy „Minden adomány – bármilyen kicsi is – az életét mentheti meg. Kérünk, ha tudsz, segíts Mirának a gyógyulásban. Név: Nagy Bernadett. Számlaszám: 11773391-00625933. Közlemény: Adomány.

"Minden adomány – bármilyen kicsi is – az életét mentheti meg"

A Hort SK csapatán túl a gárda Red Dragons nevet viselő szurkolói csoportjának tagjai is csatlakoztak a gyűjtéshez, és ezt kérik másoktól is.