Hort SK: a gólvadász 4 éves kislányának az élete a tét
Tamás Tibor az összes gólját odaadná kislánya gyógyulása érdekében. A Hort SK házi góllövőlistáját vezető 35 éves labdarúgó családja egyik pillanatról a másikra került kritikus helyzetbe.
Tamás Mira számíthat a Hort SK közösségére. Az összefogás azok után vált hirtelen szükségessé, hogy Tamás Tibor 4 éves kislányánál agydaganatot diagnosztizáltak.
A klub nevében a kapus, Kerek Martin juttatta el portálunkhoz azt az ismertetőt, amelyben összefoglalják, mi történt a kicsi Mirával.
„Néhány hete még ugyanúgy nevetett, szaladt és játszott, mint bármelyik másik kisgyermek. Egyik napról a másikra azonban agydaganatot diagnosztizáltak nála. Azóta minden nap egy küzdelem az életéért.
Lenne egy reménysugár, de a szükséges külföldről beszerezhető gyógyszer rendkívül drága: egy adag ára 3 milló 400 ezer forint, és ebből több adagra is szükség lesz.
A család erején felül próbálja előteremteni a költségeket, de egyedül nem megy. Fogjunk össze érte, és mutassuk meg, hogy egy közösség ereje csodákra képes, ha egy gyermekről van szó.”
A Hort SK minden téren támogatja a játékos családját
A felhívás kitér rá, hogy „Minden adomány – bármilyen kicsi is – az életét mentheti meg. Kérünk, ha tudsz, segíts Mirának a gyógyulásban. Név: Nagy Bernadett. Számlaszám: 11773391-00625933. Közlemény: Adomány.
A Hort SK csapatán túl a gárda Red Dragons nevet viselő szurkolói csoportjának tagjai is csatlakoztak a gyűjtéshez, és ezt kérik másoktól is.
