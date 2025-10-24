Istenmezeje SE: a legeredményesebb támadósort kellene megfékezni a Váraszónak

A Heves vármegyei III. osztály 11. fordulójában rendezendő mérkőzések közül az Istenmezeje–Váraszó szomszédvári derbi emelkedik ki.

Suha Márk (elöl, fekete-fehérben) vezeti az Istenmezeje SE csapatának házi góllövőlistáját

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Az ISE még csak négy meccset játszott ősszel hazai környezetben és ezek mindegyikét megnyerte. Az 54 találatnál járó fekete-fehéreket a Suha Márk (12 gól), Lázár Gábor (10) és Szivák Dániel (7) összetételű hármas lendíti előre. A vendéglátók mögött ugyanúgy három győzelemből álló sorozat áll, ahogy a váraszóiak esetében, akiknél Eszes Zoltán (11) és Para István (7) lőtte eddig a legtöbb gólt.

Heves vármegyei III. osztály, 11. forduló

Vasárnap, 14.00:

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (1.)–Pétervására SE (8.)

Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Nagy Ferenc (Panyi, Molnár Máté).