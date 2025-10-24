október 24., péntek

Labdarúgás

2 órája

Istenmezeje SE: a legeredményesebb támadósort kellene megfékezni a Váraszónak

Címkék#Suha Márk#szomszédvári#Lázár Gábor#Szivák Dániel#északhevesi#Váraszó

A Suha Márk, Lázár Gábor és Szivák Dániel alkotta trió már 29 találatnál jár. Az Istenmezeje–Váraszó északhevesi rangadón győztes sorozatot produkáló csapatok játsznak egymással. A kérdés: kinek a szériája szakad meg?

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztály 11. fordulójában rendezendő mérkőzések közül az Istenmezeje–Váraszó szomszédvári derbi emelkedik ki.

Suha Márk (elöl, fekete-fehérben) vezeti az Istenmezeje SE csapatának házi góllövőlistáját
Suha Márk (elöl, fekete-fehérben) vezeti az Istenmezeje SE csapatának házi góllövőlistáját 
 Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az ISE még csak négy meccset játszott ősszel hazai környezetben és ezek mindegyikét megnyerte. Az 54 találatnál járó fekete-fehéreket a Suha Márk (12 gól), Lázár Gábor (10) és Szivák Dániel (7) összetételű hármas lendíti előre. A vendéglátók mögött ugyanúgy három győzelemből álló sorozat áll, ahogy a váraszóiak esetében, akiknél Eszes Zoltán (11) és Para István (7) lőtte eddig a legtöbb gólt. 

Heves vármegyei III. osztály, 11. forduló

Vasárnap, 14.00:

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (1.)–Pétervására SE (8.)
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Nagy Ferenc (Panyi, Molnár Máté).

Egerszóláti SK II. (4.)–Tarnaszentmiklós SE (7.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Gyetvai Béla (Fabók, Rozsnaki).

Markaz FC (9.)–Noszvaj SE (16.)
Markaz. V.: Kárász Benjamin (Kocsis, Orovecz).

Istenmezeje SE 1926 (2.)–Váraszói SE (6.)
Istenmezeje. V.: Derda József (Bordács, Göcző L.). 

Gyöngyöspatai SE (10.)–Recsk KJTK (12.)
Gyöngyöspata. V.: Klenovics Róbert (László, Szén).

Gyöngyöstarjáni RE (11.)–RFC-Átány (3.)
Gyöngyössolymos, Óvári Gyula Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Kobzi, Ádám).

Maklári SE II. (5.)–Tiszai SC-Kisköre (14.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Göcző Zsolt (Gyetvai E., Nagy D.).

Visonta SC (13.)–Adácsi DSE (15.)
Visonta. V.: Pásztory Krisztián (Németh G., Molnár Z.).

Az Istenmezeje SE jelenleg négy ponttal előzi meg a Váraszói SE-t  

Innen folytatják
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

 

