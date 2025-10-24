2 órája
Istenmezeje SE: a legeredményesebb támadósort kellene megfékezni a Váraszónak
A Suha Márk, Lázár Gábor és Szivák Dániel alkotta trió már 29 találatnál jár. Az Istenmezeje–Váraszó északhevesi rangadón győztes sorozatot produkáló csapatok játsznak egymással. A kérdés: kinek a szériája szakad meg?
A Heves vármegyei III. osztály 11. fordulójában rendezendő mérkőzések közül az Istenmezeje–Váraszó szomszédvári derbi emelkedik ki.
Az ISE még csak négy meccset játszott ősszel hazai környezetben és ezek mindegyikét megnyerte. Az 54 találatnál járó fekete-fehéreket a Suha Márk (12 gól), Lázár Gábor (10) és Szivák Dániel (7) összetételű hármas lendíti előre. A vendéglátók mögött ugyanúgy három győzelemből álló sorozat áll, ahogy a váraszóiak esetében, akiknél Eszes Zoltán (11) és Para István (7) lőtte eddig a legtöbb gólt.
Heves vármegyei III. osztály, 11. forduló
Vasárnap, 14.00:
Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (1.)–Pétervására SE (8.)
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Nagy Ferenc (Panyi, Molnár Máté).
Egerszóláti SK II. (4.)–Tarnaszentmiklós SE (7.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Gyetvai Béla (Fabók, Rozsnaki).
Markaz FC (9.)–Noszvaj SE (16.)
Markaz. V.: Kárász Benjamin (Kocsis, Orovecz).
Istenmezeje SE 1926 (2.)–Váraszói SE (6.)
Istenmezeje. V.: Derda József (Bordács, Göcző L.).
Gyöngyöspatai SE (10.)–Recsk KJTK (12.)
Gyöngyöspata. V.: Klenovics Róbert (László, Szén).
Gyöngyöstarjáni RE (11.)–RFC-Átány (3.)
Gyöngyössolymos, Óvári Gyula Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Kobzi, Ádám).
Maklári SE II. (5.)–Tiszai SC-Kisköre (14.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Göcző Zsolt (Gyetvai E., Nagy D.).
Visonta SC (13.)–Adácsi DSE (15.)
Visonta. V.: Pásztory Krisztián (Németh G., Molnár Z.).
Az Istenmezeje SE jelenleg négy ponttal előzi meg a Váraszói SE-t