Labdarúgás

1 órája

Istenmezeje SE: ötgólos rangadó a Váraszóval, a végén hazai sikerrel

Az első nyolc helyen álló csapat közül egyedül a Váraszó nem nyert a hétvégén. A VSE gárdája az Istenmezeje SE otthonában egygólos vereséget szenvedett.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztály 11. fordulójában rendezett északhevesi derbin az Istenmezeje SE három találatára csak kettővel tudtak válaszolni a szomszédvári gárda játékosai.

A váraszói Dulai Rajmund (piros-feketében) gólja már csak a szorosabb végeredményhez volt elegendő az Istenmezeje SE ottonában rendezett mérkőzésen
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A listavezető Lokomotív SE a mesterhármast szerzett Török Normannal az élen győzött a Pétervására ellen. Az egerszólátiakra úgy ráijesztettek a tarnaszentmiklósiak az első félidőben, hogy a hazaiak 0–3-ról fordítottak a triplázó Tompos Krisztián vezérletével. Az átányiak nyerőemberének a duplázó Nagy Lajos számított a gyöngyöstarjániak solymosi albérletében. 

A játéknap legnagyobb különbségű diadalát a makláriak aratták, akik egy tucat gólt szerezve küldték padlóra a kisköreieket. 

Bajzát Dániel és Pásztor Martin három-három gólt jegyzett. Visontán az adácsiakat késztették megadásra a háromszor eredményes Barbócz Zoltán irányításával. A markaziak a Noszvaj ellen igazolták a papírformát, míg a Gyöngyöspata egyetlen találata Fazekas Balázs jóvoltából három pontot ért a Recsk KJTK ellen.

Heves vármegyei III. osztály 11. forduló

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Pétervására SE 4–1 (1–0)
Gól: Pádár A. (8.), Török N. (58., 71. – mindkettőt 11-esből, 83.), ill. Fehér B. (80.).

Egerszóláti SK II.–Tarnaszentmiklós SE 5–3 (1–3)
Gól: Horváth P. (43.), Tompos K. (54., 58., 68.), Bata Á. (74.), ill. Bodnár B. P. (36.), Varga S. Z. (39.), Tóth G. (42.).

Markaz FC–Noszvaj SE 3–0 (1–0)
Gól: Molnár A. B. (38.), Szabados Zs. Z. (47., 77.).

Istenmezeje SE 1926–Váraszói SE 3–2 (1–1)
Gól: Lázár G. (6.), Szivák D. (50.), Balog B. (65.), ill. Eszes Z. (3.), Dulai R. (85.).

Gyöngyöspatai SE–Recsk KJTK 1–0 (1–0)
Gól: Fazekas B. (42.).

Gyöngyöstarjáni RE–RFC-Átány 2–3 (2–1)
Gól: Jakab Á. (11. – 11-esből), Kovács M. M. (38.), ill. Bari K. (6.), Nagy L. (78., 81.).

Maklári SE II.–Tiszai SC-Kisköre 12–1 (5–0)
Gól: Bajzát D. (2., 15., 69.), Molnár B. (27.), Pásztor M. (28., 53., 80.), Szabó L. (30. – 11-esből), Bartók B. (65., 81.), Renge M. (87.), Bordács A. (88. – öngól), ill. Kassai A. (73.).

Visonta SC–Adácsi DSE 6–0 (4–0)
Gól: Barbócz Z. (12., 21., 47.), Rácz M. (13., 41.), Szalontai L. J. (89.).

Élen a Lokomotív SE, második az Istenmezeje SE, harmadik az Átány

A bajnokság állása

1 . Lokomotív SE    11    10    –    1    49–8    30
 2. Istenmezeje    11    9    –    2    57–20    27
 3. RFC-Átány    11    8    1    2    42–20    25
 4. Maklár II.    11    7    2    2    44–13    23
 5. Egerszólát II.    10    7    2    1    37–14    23
 6. Váraszó    11    6    2    3    39–22    20
 7. Markaz    11    4    4    3    23–26    16
 8. Gyöngyöspata    9    4    2    3    17–13    14
 9. Tarnaszentmiklós        11    4    1    6    36–37    13
10. Pétervására    10    4    1    5    24–27    13
11. Visonta    11    3    1    7    22–56    10
12. Gyöngyöstarján    10    3    –    7    20–29    9
13. Recsk KJTK    11    2    1    8    16–35    7
14. Tiszai SC-Kisköre    10    1    1    8    12–45    4
15. Adács    10    1    1    8    11–46    3
16. Noszvaj    10    –    3    7    16–54    3
Megjegyzés: az Adácsi DSE-től 1 pont levonva

 

 

