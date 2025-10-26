1 órája
Istenmezeje SE: ötgólos rangadó a Váraszóval, a végén hazai sikerrel
Az első nyolc helyen álló csapat közül egyedül a Váraszó nem nyert a hétvégén. A VSE gárdája az Istenmezeje SE otthonában egygólos vereséget szenvedett.
A Heves vármegyei III. osztály 11. fordulójában rendezett északhevesi derbin az Istenmezeje SE három találatára csak kettővel tudtak válaszolni a szomszédvári gárda játékosai.
A listavezető Lokomotív SE a mesterhármast szerzett Török Normannal az élen győzött a Pétervására ellen. Az egerszólátiakra úgy ráijesztettek a tarnaszentmiklósiak az első félidőben, hogy a hazaiak 0–3-ról fordítottak a triplázó Tompos Krisztián vezérletével. Az átányiak nyerőemberének a duplázó Nagy Lajos számított a gyöngyöstarjániak solymosi albérletében.
A játéknap legnagyobb különbségű diadalát a makláriak aratták, akik egy tucat gólt szerezve küldték padlóra a kisköreieket.
Bajzát Dániel és Pásztor Martin három-három gólt jegyzett. Visontán az adácsiakat késztették megadásra a háromszor eredményes Barbócz Zoltán irányításával. A markaziak a Noszvaj ellen igazolták a papírformát, míg a Gyöngyöspata egyetlen találata Fazekas Balázs jóvoltából három pontot ért a Recsk KJTK ellen.
Istenmezeje SE: a legeredményesebb támadósort kellene megfékezni a Váraszónak
Heves vármegyei III. osztály 11. forduló
Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Pétervására SE 4–1 (1–0)
Gól: Pádár A. (8.), Török N. (58., 71. – mindkettőt 11-esből, 83.), ill. Fehér B. (80.).
Egerszóláti SK II.–Tarnaszentmiklós SE 5–3 (1–3)
Gól: Horváth P. (43.), Tompos K. (54., 58., 68.), Bata Á. (74.), ill. Bodnár B. P. (36.), Varga S. Z. (39.), Tóth G. (42.).
Markaz FC–Noszvaj SE 3–0 (1–0)
Gól: Molnár A. B. (38.), Szabados Zs. Z. (47., 77.).
Istenmezeje SE 1926–Váraszói SE 3–2 (1–1)
Gól: Lázár G. (6.), Szivák D. (50.), Balog B. (65.), ill. Eszes Z. (3.), Dulai R. (85.).
Gólrekord a III. osztályban, tarnaszentmiklósi 9 találattal
Gyöngyöspatai SE–Recsk KJTK 1–0 (1–0)
Gól: Fazekas B. (42.).
Gyöngyöstarjáni RE–RFC-Átány 2–3 (2–1)
Gól: Jakab Á. (11. – 11-esből), Kovács M. M. (38.), ill. Bari K. (6.), Nagy L. (78., 81.).
Maklári SE II.–Tiszai SC-Kisköre 12–1 (5–0)
Gól: Bajzát D. (2., 15., 69.), Molnár B. (27.), Pásztor M. (28., 53., 80.), Szabó L. (30. – 11-esből), Bartók B. (65., 81.), Renge M. (87.), Bordács A. (88. – öngól), ill. Kassai A. (73.).
Visonta SC–Adácsi DSE 6–0 (4–0)
Gól: Barbócz Z. (12., 21., 47.), Rácz M. (13., 41.), Szalontai L. J. (89.).
Élen a Lokomotív SE, második az Istenmezeje SE, harmadik az Átány
A bajnokság állása
1 . Lokomotív SE 11 10 – 1 49–8 30
2. Istenmezeje 11 9 – 2 57–20 27
3. RFC-Átány 11 8 1 2 42–20 25
4. Maklár II. 11 7 2 2 44–13 23
5. Egerszólát II. 10 7 2 1 37–14 23
6. Váraszó 11 6 2 3 39–22 20
7. Markaz 11 4 4 3 23–26 16
8. Gyöngyöspata 9 4 2 3 17–13 14
9. Tarnaszentmiklós 11 4 1 6 36–37 13
10. Pétervására 10 4 1 5 24–27 13
11. Visonta 11 3 1 7 22–56 10
12. Gyöngyöstarján 10 3 – 7 20–29 9
13. Recsk KJTK 11 2 1 8 16–35 7
14. Tiszai SC-Kisköre 10 1 1 8 12–45 4
15. Adács 10 1 1 8 11–46 3
16. Noszvaj 10 – 3 7 16–54 3
Megjegyzés: az Adácsi DSE-től 1 pont levonva