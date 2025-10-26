Istenmezeje SE: ötgólos rangadó a Váraszóval, a végén hazai sikerrel

A Heves vármegyei III. osztály 11. fordulójában rendezett északhevesi derbin az Istenmezeje SE három találatára csak kettővel tudtak válaszolni a szomszédvári gárda játékosai.

A váraszói Dulai Rajmond (piros-feketében) gólja már csak a szorosabb végeredményhez volt elegendő az Istenmezeje SE ottonában rendezett mérkőzésen

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A listavezető Lokomotív SE a mesterhármast szerzett Török Normannal az élen győzött a Pétervására ellen. Az egerszólátiakra úgy ráijesztettek a tarnaszentmiklósiak az első félidőben, hogy a hazaiak 0–3-ról fordítottak a triplázó Tompos Krisztián vezérletével. Az átányiak nyerőemberének a duplázó Nagy Lajos számított a gyöngyöstarjániak solymosi albérletében.

A játéknap legnagyobb különbségű diadalát a makláriak aratták, akik egy tucat gólt szerezve küldték padlóra a kisköreieket.

Bajzát Dániel és Pásztor Martin három-három gólt jegyzett. Visontán az adácsiakat késztették megadásra a háromszor eredményes Barbócz Zoltán irányításával. A markaziak a Noszvaj ellen igazolták a papírformát, míg a Gyöngyöspata egyetlen találata Fazekas Balázs jóvoltából három pontot ért a Recsk KJTK ellen.