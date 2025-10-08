1 órája
Kiss Tibor dedikált mezzel segíti a 6 éves Ábel gyógykezelését
A 77. életévét október 17-én betöltő Kiss Tibor gondolkodás nélkül igent mondott a felkérésre.
Negyvenkét esztendő múltán öltött ismét MVSC-mezt a miskolci vasutas klub hajdani támadója, az Egerben élő Kiss Tibor.
Örömmel segítek, ez nem is kérdés, különösképpen, hogy beteg gyermekről van szó
– mondta portálunknak az Eger SE egykori támadója, edzője, vezetője. – Az MVSC-nél tavaly jártam legutóbb meccsen, ahol kezdőrúgást végeztem el és megnéztem többek között azt az épületet, ahol annak idején öltöztünk. Sálat is kaptam a klubtól, amelyre mindig jó szívvel gondolok.
Ezúttal az MVSC zöld-fehér mezét vehette át Kiss Tibor, ám a ruhadarab nem sokáig maradt nála.
– A dedikálás után eljuttatjuk annak a miskolci kisfiúnak, akinek szülei gyermekük gyógykezelésére gyűjtenek pénzt, többek között ennek a trikónak az árverésre bocsájtásával – tette hozzá a DVSC, a Bp. Honvéd, a DVTK, a Debreceni Kinizsi és az Eger SE egykori labdarúgója.