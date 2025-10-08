október 8., szerda

Labdarúgás

1 órája

Kiss Tibor dedikált mezzel segíti a 6 éves Ábel gyógykezelését

Címkék#mez#Eger#Kiss Tibor#vasutas#klub

A 77. életévét október 17-én betöltő Kiss Tibor gondolkodás nélkül igent mondott a felkérésre.

Bódi Csaba

Negyvenkét esztendő múltán öltött ismét MVSC-mezt a miskolci vasutas klub hajdani támadója, az Egerben élő Kiss Tibor.

Kiss Tibor 2024-ben járt legutóbb az MVSC Sporttelepén
Kiss Tibor 2024-ben járt legutóbb az MVSC Sporttelepén 
Forrás: MVSC/Facebook

Örömmel segítek, ez nem is kérdés, különösképpen, hogy beteg gyermekről van szó 

– mondta portálunknak az Eger SE egykori támadója, edzője, vezetője. – Az MVSC-nél tavaly jártam legutóbb meccsen, ahol kezdőrúgást végeztem el és megnéztem többek között azt az épületet, ahol annak idején öltöztünk. Sálat is kaptam a klubtól, amelyre mindig jó szívvel gondolok. 

Ezúttal az MVSC zöld-fehér mezét vehette át Kiss Tibor, ám a ruhadarab nem sokáig maradt nála.

A licitre bocsájtott mezt ellátta a kézjegyével Kiss Tibor
Forrás:  Beküldött fotó

– A dedikálás után eljuttatjuk annak a miskolci kisfiúnak, akinek szülei gyermekük gyógykezelésére gyűjtenek pénzt, többek között ennek a trikónak az árverésre bocsájtásával – tette hozzá a DVSC, a Bp. Honvéd, a DVTK, a Debreceni Kinizsi és az Eger SE egykori labdarúgója.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
