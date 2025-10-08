Kiss Tibor dedikált mezzel segíti a 6 éves Ábel gyógykezelését

Ezúttal az MVSC zöld-fehér mezét vehette át Kiss Tibor, ám a ruhadarab nem sokáig maradt nála.

A licitre bocsájtott mezt ellátta a kézjegyével Kiss Tibor

Forrás: Beküldött fotó

– A dedikálás után eljuttatjuk annak a miskolci kisfiúnak, akinek szülei gyermekük gyógykezelésére gyűjtenek pénzt, többek között ennek a trikónak az árverésre bocsájtásával – tette hozzá a DVSC, a Bp. Honvéd, a DVTK, a Debreceni Kinizsi és az Eger SE egykori labdarúgója.