Lenkey iskola: 117 kilométer közös úszás Spanyolországban

Az ötlet a Lenkey első emberétől, Bíró Csabától származik, aki a Tempusz Közalapítvány tavasszal tartott kétnapos továbbképzésén tanúsítványának megszerzéséhez sportos „házi feladatot” készített.

A Lenkey diákjai együtt sportoltak spanyol vendéglátóikkal

Forrás: Beküldött fotó

Az egyik ilyen leckét projekt terv (Eramsus+) elkészítése jelentette

– közölte az Egri Lenkey János Általános Iskola igazgatója. – Nem szeretek az íróasztal fióknak dolgozni, ezért olyan programot állítottam össze, amelyben a tényleges megvalósítás lehetősége is megvan. Iskolánk aktívan vesz részt mind a tanári, mind a tanulói mobilitásban, 2024 őszén Brüsszelben Európa Díjat vehettünk át, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnökségi tagjaként pedig szívügyem az Európai Diáksport Nap (ESSD).

Bíró Csaba számára kérdésként az merült fel, miként lehetne összekapcsolni ezt a két, fiatalok számára hasznos programot?

Nos, arra jutottam, hogy keressünk egy olyan iskolát Európában, amellyel együtt teljesíthetjük az ESSD feladatait, teremthetünk kapcsolatot, szerezhetünk élményt. Ezt követően az MDSZ segítségével találtunk partnert Spanyolországban.

Élményeikről így számoltak be Lenkey diákjai

Az Egri Lenkey János Általános Iskolában mindig nyitottak vagyunk a formabontó megoldásokra

– szerepel az intézmény beszámolójában. – Igazgatónk támogatja az innovációt az intézményben, és gyakran maga is új, izgalmas ötletekkel áll elő. Bíró Csaba kezdeményezése volt, hogy az Erasmus+ programot ötvözzük az Európai Diáksport Héttel, és így tegyük igazán „európaivá” az eseményt. Az Erasmus+ program anyagi forrásainak köszönhetően idén szeptemberben tíz tanulónk utazhatott Spanyolországba, ahol spanyol diáktársaikkal együtt sport- és kulturális tevékenységekben vehettek részt.

Az egriek fogadóiskolája, a Colegio El Catón

Forrás: Facebook

A Torrejón de Velasco településen működő Colegio El Catón fogadott bennünket, ahol színes programokat szerveztek diákjainknak. Segítettek a szállás megszervezésében, a helyi közlekedés használatában, valamint betekintést nyújtottak a spanyol oktatási rendszerbe. Tanórákat látogattunk, sporttevékenységekben vettünk részt, és megismerkedtünk a padellel is. Ez a tenisz és a fallabda elemeit ötvöző játék Spanyolországban rendkívül népszerűségnek örvend.