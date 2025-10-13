3 órája
Lenkey iskola: 117 kilométer közös úszás Spanyolországban
Torrejón de Velasco diákjai vendégekkel együtt teljesítették az Európai Diáksport Nap (ESSD) feladatait. Az Egri Lenkey János Általános Iskola tíz tanulója a hagyományos helyi játékok mellett hispán táncokkal is megismerkedhetett Spanyolországban.
Az ötlet a Lenkey első emberétől, Bíró Csabától származik, aki a Tempusz Közalapítvány tavasszal tartott kétnapos továbbképzésén tanúsítványának megszerzéséhez sportos „házi feladatot” készített.
Az egyik ilyen leckét projekt terv (Eramsus+) elkészítése jelentette
– közölte az Egri Lenkey János Általános Iskola igazgatója. – Nem szeretek az íróasztal fióknak dolgozni, ezért olyan programot állítottam össze, amelyben a tényleges megvalósítás lehetősége is megvan. Iskolánk aktívan vesz részt mind a tanári, mind a tanulói mobilitásban, 2024 őszén Brüsszelben Európa Díjat vehettünk át, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnökségi tagjaként pedig szívügyem az Európai Diáksport Nap (ESSD).
Bíró Csaba számára kérdésként az merült fel, miként lehetne összekapcsolni ezt a két, fiatalok számára hasznos programot?
Nos, arra jutottam, hogy keressünk egy olyan iskolát Európában, amellyel együtt teljesíthetjük az ESSD feladatait, teremthetünk kapcsolatot, szerezhetünk élményt. Ezt követően az MDSZ segítségével találtunk partnert Spanyolországban.
Élményeikről így számoltak be Lenkey diákjai
Az Egri Lenkey János Általános Iskolában mindig nyitottak vagyunk a formabontó megoldásokra
– szerepel az intézmény beszámolójában. – Igazgatónk támogatja az innovációt az intézményben, és gyakran maga is új, izgalmas ötletekkel áll elő. Bíró Csaba kezdeményezése volt, hogy az Erasmus+ programot ötvözzük az Európai Diáksport Héttel, és így tegyük igazán „európaivá” az eseményt. Az Erasmus+ program anyagi forrásainak köszönhetően idén szeptemberben tíz tanulónk utazhatott Spanyolországba, ahol spanyol diáktársaikkal együtt sport- és kulturális tevékenységekben vehettek részt.
A Torrejón de Velasco településen működő Colegio El Catón fogadott bennünket, ahol színes programokat szerveztek diákjainknak. Segítettek a szállás megszervezésében, a helyi közlekedés használatában, valamint betekintést nyújtottak a spanyol oktatási rendszerbe. Tanórákat látogattunk, sporttevékenységekben vettünk részt, és megismerkedtünk a padellel is. Ez a tenisz és a fallabda elemeit ötvöző játék Spanyolországban rendkívül népszerűségnek örvend.
Lélegzetelállító tánccal búcsúztak iskolájuktól a lenkeysek
A távolság nem véletlen
- Külön élményt jelentett, hogy találkozhattunk helyi nyugdíjasokkal is, akik hagyományos játékokat (petanque, béka) és spanyol táncokat tanítottak a gyerekeknek. Példájukon keresztül diákjaink láthatták, hogy Spanyolországban az idősebb korosztály is aktívan sportol és közösségi életet él. Az iskola éves kihívásához is csatlakozhattunk: idén 117 kilométert kellett közösen leúszniuk az iskola sportuszodájában. A távolság nem véletlen: pontosan ennyi választja el Torrejón de Velascót a híres segoviai akvedukttól, ahol az Európai Diáksport Napot a Legfőbb Sporttanács, az ország legmagasabb szintű sportszervezete ünnepli.
De mi is az pickleball?
Különleges élményt jelentett a találkozás Jesús Españával is. A kiemelkedő nemzetközi eredményekkel büszkélkedő hosszútávfutó a település szülötte.
A hét fénypontját az Európai Diáksport Nap jelentett, amelyen a gyerekek számos sportágat próbálhattak ki. Különösen nagy érdeklődést váltott ki a pickleball, amely Spanyolországban most kezd igazán elterjedni. A sportág a tenisz, a tollaslabda és az asztalitenisz elemeit ötvözi, kisebb pályán, speciális ütőkkel és a floorballhoz hasonló labdával játszák.
Az öt nap gyorsan elrepült. Diákjaink nehéz szívvel búcsúztak el spanyol barátaiktól, de a rengeteg közös élményt és tapasztalatot biztosan sokáig megőrzik, ők épp úgy, mint a kísérő tanárok, Nagy-Kapusi Kata és Vargáné Bárdos Judit.