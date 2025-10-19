október 19., vasárnap

Labdarúgás

50 perce

Lokomotív SE: Átányban sem lassított Nikl Gábor csapata

Címkék#RFC#Bari Bertalan#Nikl Gábor#Átányban#Lokomotív SE#vendég

Sorban hatodik győzelmüket az egyik nagy rivális otthonában aratták a hatvaniak. A Lokomotív SE három percen belül szerzett két góllal nyert az RFC vendégeként.

Bódi Csaba

A góllövőlistát vezető Bari Bertalan találata csak a szépítésre volt elegendő a Lokomotív SE ellen a Heves vármegyei III. osztály 10. fordulójában. 

Török Norman (a labdával) gólja győzelmet ért Átányban a Lokomotív SE csapatának
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Az átányiak ősszel először veszítettek pontokat hazai pályán és kerültek ötpontos hátrányba a Nikl Gábor vezette Zagyva-partiakkal szemben.

A Loki gárdáján kívül további hat csapat szerzett két gólt, közülük az Egerszólát II. és a Váraszó számára három pontot ért a duplázás. A VSE sikert érő találata a 89. percben esett Keszte Bálintnak köszönhetően.

Heves vármegyei III. osztály 10. forduló

Noszvaj SE–Visonta SC 2–2 (0–1)
Gól: Takács G. (79.), Kovács Á. (81.),ill. Barbócz Z. (11.), Rácz M. (75.).

Tarnaszentmiklós SE–Markaz FC 2–2 (1–1)
Gól: Varga S. Z. (41., 56.), ill. Kató B. (27.), Puporka Gy. (57.)

Pétervására SE–Egerszóláti SK II. 0–2 (0–0)
Gól: Tompos K. (52.), Varga B. I. (72.).

RFC-Átány–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. 1–2 (0–0)
Gól: Bari B. (76.), ill. Czakó K. (55.), Török N. (57. – 11-esből).

Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöstarjáni RE 0–1 (0–0)
Gól: Kovács E. H. (51.).
Kiállítva: Lakatos K. (Tarnaszentmiklós, 11.).

Maklári SE II.–Recsk KJTK 
A mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a pályára lépést.

Váraszói SE–Gyöngyöspatai SE 2–1 (0–0)
Gól: Eszes Z. (81. – 11-esből), Keszte B. (89.), ill. Varga N L. (53.).

Megállapított eredmény:
Adácsi DSE–Istenmezeje SE 1926 0–3
A mérkőzést lemondta az adácsi csapat.

A Lokomotív SE előnye három pont az Istenmezeje előtt

A bajnokság állása

1. Lokomotív SE    10    9    –    1    45–7    27
2. Istenmezeje    10    8    –    2    54–18    24
3. RFC-Átány    10    7    1    2    39–18    22
4. Egerszólát II.    9    6    2    1    32–11    20
5. Váraszó    10    6    2    2    37–19    20
6. Maklár II.    9    5    2    2    29–12    17
7. Tarnaszentmiklós    10    4    1    5    33–32    13
8. Pétervására    9    4    1    4    23–23    13
9. Markaz    10    3    4    3    20–26    13
10. Gyöngyöspata    8    3    2    3    16–13    11
11. Gyöngyöstarján    9    3    –    6    18–26    9
12. Recsk KJTK    9    2    1    6    16–31    7
13. Visonta    10    2    1    7    16–56    7
14. Tiszai SC-Kisköre    9    1    1    7    11–33    4
15. Adács    9    1    1    7    11–40    4
16. Noszvaj    9    –    3    6    16–51    3

 

