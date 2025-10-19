50 perce
Lokomotív SE: Átányban sem lassított Nikl Gábor csapata
Sorban hatodik győzelmüket az egyik nagy rivális otthonában aratták a hatvaniak. A Lokomotív SE három percen belül szerzett két góllal nyert az RFC vendégeként.
A góllövőlistát vezető Bari Bertalan találata csak a szépítésre volt elegendő a Lokomotív SE ellen a Heves vármegyei III. osztály 10. fordulójában.
Az átányiak ősszel először veszítettek pontokat hazai pályán és kerültek ötpontos hátrányba a Nikl Gábor vezette Zagyva-partiakkal szemben.
A Loki gárdáján kívül további hat csapat szerzett két gólt, közülük az Egerszólát II. és a Váraszó számára három pontot ért a duplázás. A VSE sikert érő találata a 89. percben esett Keszte Bálintnak köszönhetően.
Heves vármegyei III. osztály 10. forduló
Noszvaj SE–Visonta SC 2–2 (0–1)
Gól: Takács G. (79.), Kovács Á. (81.),ill. Barbócz Z. (11.), Rácz M. (75.).
Tarnaszentmiklós SE–Markaz FC 2–2 (1–1)
Gól: Varga S. Z. (41., 56.), ill. Kató B. (27.), Puporka Gy. (57.)
Pétervására SE–Egerszóláti SK II. 0–2 (0–0)
Gól: Tompos K. (52.), Varga B. I. (72.).
RFC-Átány–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. 1–2 (0–0)
Gól: Bari B. (76.), ill. Czakó K. (55.), Török N. (57. – 11-esből).
Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöstarjáni RE 0–1 (0–0)
Gól: Kovács E. H. (51.).
Kiállítva: Lakatos K. (Tarnaszentmiklós, 11.).
Maklári SE II.–Recsk KJTK
A mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a pályára lépést.
Váraszói SE–Gyöngyöspatai SE 2–1 (0–0)
Gól: Eszes Z. (81. – 11-esből), Keszte B. (89.), ill. Varga N L. (53.).
Megállapított eredmény:
Adácsi DSE–Istenmezeje SE 1926 0–3
A mérkőzést lemondta az adácsi csapat.
A Lokomotív SE előnye három pont az Istenmezeje előtt
A bajnokság állása
1. Lokomotív SE 10 9 – 1 45–7 27
2. Istenmezeje 10 8 – 2 54–18 24
3. RFC-Átány 10 7 1 2 39–18 22
4. Egerszólát II. 9 6 2 1 32–11 20
5. Váraszó 10 6 2 2 37–19 20
6. Maklár II. 9 5 2 2 29–12 17
7. Tarnaszentmiklós 10 4 1 5 33–32 13
8. Pétervására 9 4 1 4 23–23 13
9. Markaz 10 3 4 3 20–26 13
10. Gyöngyöspata 8 3 2 3 16–13 11
11. Gyöngyöstarján 9 3 – 6 18–26 9
12. Recsk KJTK 9 2 1 6 16–31 7
13. Visonta 10 2 1 7 16–56 7
14. Tiszai SC-Kisköre 9 1 1 7 11–33 4
15. Adács 9 1 1 7 11–40 4
16. Noszvaj 9 – 3 6 16–51 3
