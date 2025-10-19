Lokomotív SE: Átányban sem lassított Nikl Gábor csapata

A góllövőlistát vezető Bari Bertalan találata csak a szépítésre volt elegendő a Lokomotív SE ellen a Heves vármegyei III. osztály 10. fordulójában.

Török Norman (a labdával) gólja győzelmet ért Átányban a Lokomotív SE csapatának

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Az átányiak ősszel először veszítettek pontokat hazai pályán és kerültek ötpontos hátrányba a Nikl Gábor vezette Zagyva-partiakkal szemben.

A Loki gárdáján kívül további hat csapat szerzett két gólt, közülük az Egerszólát II. és a Váraszó számára három pontot ért a duplázás. A VSE sikert érő találata a 89. percben esett Keszte Bálintnak köszönhetően.