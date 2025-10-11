október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

49 perce

Lőrinci VSC: öngól döntötte el a Gyöngyösi AK elleni párharcot

Címkék#párharc#Lőrinci VSC#Gyöngyösi AK#éllovas#öngól

Három találat és hazai győzelem született a Heves vármegyei I. osztály 9. fordulójának kora délután rendezett mérkőzésén. A Lőrinci VSC folytatta veretlen sorozatát.

Heol.hu

Az éllovas Lőrinci VSC idénybeli nyolcadik sikerét könyvelhette el a gyöngyösiek elleni összecsapáson.

A gyöngyösiek hálójában kétszer kötött ki a labda a Lőrinci VSC otthonában
A gyöngyösiek hálójában kétszer kötött ki a labda a Lőrinci VSC otthonában
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Lőrinci VSC–Gyöngyösi AK 2–1 (1–1)

Selyp, Lőrinci Sporttelep, 120 néző. V.: Erb Lajos (Bíró Zs., Kiss B.).
LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Nyerges K., Kovács A., Czibolya G., Nagy B., Fellner K., Oláh Á. (Gesztesi R., 73.), Panyi A. (Zöldi D., 66.), Kovács G. (Belák B., 46.), Varga D. Edző: Gulyka Zsolt.
GYAK: Tóth B. – Forgó K., Czinkóczi K., Tóth L. (Nyilas P., 46.), Debreczeni M., Nádudvari M., Eged Z., Szűcs B. (Bognár B., 72.), Bartha Cs., Czinkóczi B., Nagy-György B. Edző: Papp Tamás.

GÓL: Varga D. (20.), Bartha Cs. (63. – öngól), ill. Forgó K. (23.).
JÓK: Oláh N., Nyerges K., Fellner K., Varga D., Nagy B., ill. Nádudvari M., Forgó K.
GULYKA ZSOLT: – Jelenlegi helyzetünkben óriási eredménynek tartom a három pont megszerzését. Nagyon örülök, hogy csapatom hétről-hétre örömet tud szerezni a bennünk bízó és támogató vezetőknek, támogatóknak és szurkolóknak. Ezzel a győzelemmel kívánunk boldog születésnapot Vig Zoltánnak. 
PAPP TAMÁS: – Ez egy újabb olyan mérkőzés volt, amikor többet érdemeltünk volna, de úgy látszik, még többet kell tennünk azért, hogy eredményesek legyünk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu