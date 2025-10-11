Lőrinci VSC: öngól döntötte el a Gyöngyösi AK elleni párharcot

Az éllovas Lőrinci VSC idénybeli nyolcadik sikerét könyvelhette el a gyöngyösiek elleni összecsapáson.

A gyöngyösiek hálójában kétszer kötött ki a labda a Lőrinci VSC otthonában

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Lőrinci VSC–Gyöngyösi AK 2–1 (1–1)

Selyp, Lőrinci Sporttelep, 120 néző. V.: Erb Lajos (Bíró Zs., Kiss B.).

LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Nyerges K., Kovács A., Czibolya G., Nagy B., Fellner K., Oláh Á. (Gesztesi R., 73.), Panyi A. (Zöldi D., 66.), Kovács G. (Belák B., 46.), Varga D. Edző: Gulyka Zsolt.

GYAK: Tóth B. – Forgó K., Czinkóczi K., Tóth L. (Nyilas P., 46.), Debreczeni M., Nádudvari M., Eged Z., Szűcs B. (Bognár B., 72.), Bartha Cs., Czinkóczi B., Nagy-György B. Edző: Papp Tamás.