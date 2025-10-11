49 perce
Lőrinci VSC: öngól döntötte el a Gyöngyösi AK elleni párharcot
Három találat és hazai győzelem született a Heves vármegyei I. osztály 9. fordulójának kora délután rendezett mérkőzésén. A Lőrinci VSC folytatta veretlen sorozatát.
Az éllovas Lőrinci VSC idénybeli nyolcadik sikerét könyvelhette el a gyöngyösiek elleni összecsapáson.
Lőrinci VSC–Gyöngyösi AK 2–1 (1–1)
Selyp, Lőrinci Sporttelep, 120 néző. V.: Erb Lajos (Bíró Zs., Kiss B.).
LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Nyerges K., Kovács A., Czibolya G., Nagy B., Fellner K., Oláh Á. (Gesztesi R., 73.), Panyi A. (Zöldi D., 66.), Kovács G. (Belák B., 46.), Varga D. Edző: Gulyka Zsolt.
GYAK: Tóth B. – Forgó K., Czinkóczi K., Tóth L. (Nyilas P., 46.), Debreczeni M., Nádudvari M., Eged Z., Szűcs B. (Bognár B., 72.), Bartha Cs., Czinkóczi B., Nagy-György B. Edző: Papp Tamás.
GÓL: Varga D. (20.), Bartha Cs. (63. – öngól), ill. Forgó K. (23.).
JÓK: Oláh N., Nyerges K., Fellner K., Varga D., Nagy B., ill. Nádudvari M., Forgó K.
GULYKA ZSOLT: – Jelenlegi helyzetünkben óriási eredménynek tartom a három pont megszerzését. Nagyon örülök, hogy csapatom hétről-hétre örömet tud szerezni a bennünk bízó és támogató vezetőknek, támogatóknak és szurkolóknak. Ezzel a győzelemmel kívánunk boldog születésnapot Vig Zoltánnak.
PAPP TAMÁS: – Ez egy újabb olyan mérkőzés volt, amikor többet érdemeltünk volna, de úgy látszik, még többet kell tennünk azért, hogy eredményesek legyünk.