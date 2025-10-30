október 30., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Magyar Kupa: a HE-DO B. Braun Gyöngyös továbbjutásához a döntetlen is elegendő

Októberben már az ötödik tétmérkőzésére készül a mátraaljai gárda. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a szintén NB I.-es Szigetszentmiklósi KSK vendégeként lép pályára a HE-DO B. Braun Gyöngyös.

Sike Károly

A Magyar Kupa előző fordulójában a HE-DO B. Braun Gyöngyös a másodosztályú Békési FKC legyőzésével (39–26) jutott a legjobb tizenhat közé, míg a miklósiak az ugyancsak NB I.-es Budai Farkasok együttesét búcsúztatták (26–25) a további küzdelmektől.

Bajus Bruno (a labdával) több szerepkörben is bevethető a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatában. A Magyar Kupa újabb kihívás a játékosoknak
FOTÓ: Magyari Máté/GYKK

A Magyar Kupa az újabb feladat

A férfi Magyar Kupa 4. fordulójának mérkőzése:

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS
Szigetszentmiklós, péntek, 19.00. V.: Bóna Sz., Földesi Cs.
– A Szigetszentmiklós hazai pályán kemény ellenfélnek számít, ezt bizonyítja, hogy a bajnokságban pályaválasztóként a Csurgót és a Balatonfüredet is legyőzte, a Budai Farkasokkal pedig döntetlent játszott. Ennek ellenére a célunk egyértelműen a továbbjutás. Az egyaránt megnyert nyári edzőmérkőzésünk és a szeptemberi hazai bajnoki tapasztalatait is igyekszünk hasznosítani – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klub honlapjának.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A versenykiírás értelmében az azonos osztálybeli csapatok mérkőzésén a döntetlen a vendégek továbbjutását jelenti.

 

