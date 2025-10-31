2 órája
Magyar Kupa: Marczika-show Szigetszentmiklóson, nyolc között a HE-DO B. Braun Gyöngyös
A védelem mindkét oldalon jól állt a lábán. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjében Marczika Barnabás extra kapusteljesítménye nagyban hozzájárult a HE-DO B. Braun Gyöngyös továbbjutásához Szigetszentmiklóson.
A másodosztályú Békési FKC legyőzése után élvonalbeli ellenfél következett. A legjobb nyolc közé kerüléséért Szigetszentmiklóson kellett bizonyítani a HE-DO B. Braun Gyöngyösnek, amely végig vezetve harcolta ki az újabb Magyar Kupa továbbjutást.
A Gyöngyös már a nyolc között a Magyar Kupa sorozatban
A férfi Magyar Kupa 4. fordulójának mérkőzésén:
SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 17–21 (9–11)
Szigetszentmiklós, 750 néző. V.: Bóna Sz., Földesi Cs.
SZKSK: Holló B. – Lakosy 2, Butorac 3 (1), Davidovic 3, Kovács M., Tóvizi 1, Spacsek 3. Csere: Mojsilov, Perényi (kapusok), Pulay, Turák, Gábori 1, Mazák, Márton B. 2 (1), Brandt 2. Vezetőedző: Imre Vilmos
GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 2, Nagy Á. 4, Hegedüs M. 1, Lang 3, Ubornyák, Edwards 4 (2). Csere: Skledar (kapus), Neves 3, Jaros 1, Bálint B., Bajus, Gyallai, Gráf M. 2, Dobi S., Jóga N. 1. Vezetőedző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 3–5, 18. p.: 4–6, 24. p.: 7–8, 36. p.: 11–13, 42. p.: 11–15, 48. p.: 13–18, 54. p.: 15–20.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 5/2, ill. 5/2.
IMRE VILMOS: – Kritikán aluli volt a támadójátékunk. A mérkőzés legfőbb tanulsága, hogy a helyzeteket nemcsak kialakítani kell, hanem értékesíteni is. A védekezésnek köszönhetően sikerült elkerülni a súlyos vereséget.
BÍRÓ BALÁZS: – Amit a saját kapunk előtt művelünk az extra, amit meg az ellenfél kapuja előtt, az a másik véglet. Marczika Barnabás 52 százalékos védési hatékonysága nagyban hozzásegített bennünket a továbbjutáshoz. Innentől Fortuna kezében vagyunk, reméljük, hogy olyan ellenfelet kapunk a folytatásban, akivel szemben lehet esélyünk a négy közé jutásra.
TOVÁBBJUTOTT: a HE-DO B. Braun Gyöngyös
KÖVETKEZIK. NB I., 8. forduló: HE-DO B. Braun Gyöngyös–NEKA, november 8., szombat, 18.00.
