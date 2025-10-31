Magyar Kupa: Marczika-show Szigetszentmiklóson, nyolc között a HE-DO B. Braun Gyöngyös

A másodosztályú Békési FKC legyőzése után élvonalbeli ellenfél következett. A legjobb nyolc közé kerüléséért Szigetszentmiklóson kellett bizonyítani a HE-DO B. Braun Gyöngyösnek, amely végig vezetve harcolta ki az újabb Magyar Kupa továbbjutást.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös legjobbjának Marczika Barnabás (elöl) számított a Magyar Kupa 4. fordulójában

Forrás: Magyar Máté/GYKK

A Gyöngyös már a nyolc között a Magyar Kupa sorozatban

A férfi Magyar Kupa 4. fordulójának mérkőzésén:

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 17–21 (9–11)

Szigetszentmiklós, 750 néző. V.: Bóna Sz., Földesi Cs.

SZKSK: Holló B. – Lakosy 2, Butorac 3 (1), Davidovic 3, Kovács M., Tóvizi 1, Spacsek 3. Csere: Mojsilov, Perényi (kapusok), Pulay, Turák, Gábori 1, Mazák, Márton B. 2 (1), Brandt 2. Vezetőedző: Imre Vilmos

GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 2, Nagy Á. 4, Hegedüs M. 1, Lang 3, Ubornyák, Edwards 4 (2). Csere: Skledar (kapus), Neves 3, Jaros 1, Bálint B., Bajus, Gyallai, Gráf M. 2, Dobi S., Jóga N. 1. Vezetőedző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 3–5, 18. p.: 4–6, 24. p.: 7–8, 36. p.: 11–13, 42. p.: 11–15, 48. p.: 13–18, 54. p.: 15–20.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/2, ill. 5/2.