1 órája
Maklár SE: egyedül Szabó László csapata győzött vendégként
Egy-egy hazai siker, döntetlen és vendég győzelem született a Heves vármegyei I. osztály 9. fordulójának 15 órától rendezett mérkőzésein. Idegenből egyedül a Maklár SE vitte el a három pontot.
Vojtekovszki Márton duplázott a makláriak színeiben Besenyőtelken, ahol öt gólt láthattak a nézők, legtöbbet a játéknap mérkőzései közül.
Egerszalók SE–Gyöngyöshalász SE 2–1 (1–1)
Egerszalók, 100 néző. V.: Juhász Sámuel (Juhász Á., Pásztory K.).
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Czipó B., 58.), Halász M. (Montvai T., 58.), Gallik G., Molnár R., Rab K., Németh G. (Koós M., 88.), Fehér K. (Hangácsi K., 81.), Mester Cs., Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N. (Kecskés Á., 70.), Ivony A., Petrezselyem T., Horváth P. (Bakó P., 78.), Danyi P., Holló M., Tóth M., Labancz L., Gyuris A., Sándor B. Edző: Labancz Róbert.
GÓL: Szilágyi N. (15. – öngól), Montvai T. (77.), ill. Horváth P. (20.).
JÓK: Póczos B., Farkas D., Molnár R., Fehér K., ill. Horváth P., Sándor B., Labancz D.
MONTVAI TIBOR: – Küzdelmes mérkőzésen sikerült itthon tartani a nagyon fontos három pontot. 2010-ben győztes mérkőzésen, góllal búcsúztam édesapámtól, most pedig egy családtagtól. Nyugodj békében, Hangácsi Flórián! Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez!
LABANCZ RÓBERT: – A mérkőzés képe alapján a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Őszinte részvétünk a Hangácsi családnak és az egerszalóki klubnak.
Energia SC Gyöngyös–Marshall-ASE 1–1 (1–0)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 60 néző. Lucián János (Gergely M., Nagy G.).
ENERGIA: Matin B. – Galó D., Csomor Sz., Nagy B., Jurecska R., Péntek D. (Gedei Á., 66.), Marosi J. (Rácz J., 66.), Mezner M., Jurecska E., Timon L., Czene L. Edző: Török János.
ASE: Horváth Á. – Megyeri T., Marsa E., Kálmán R., Szecskó M. (Csóka R., 59.), Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Ambrus Zs., Sebe A., Csikos M. Edző: Novák Zoltán.
GÓL: Czene L. (33. – 11-esből), ill. Hegyi Z. (65.).
JÓK: Czene L., Csomor Sz., ill. Hegyi Z., Kálmán R.
TÖRÖK JÁNOS: – Nem nyertünk egy pontot, hanem kettőt elveszítettünk.
NOVÁK ZOLTÁN: – Sajnos nem voltunk a legélesebbek a mai napon. Oda-vissza meg voltak a helyzetek, reális az iksz.
Besenyőtelek SC–Maklár SE 1–4 (0–3)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep, 100 néző. V.: Bordács János (Derda N., Németh M.).
BESENYŐTELEK: Vincze B. – Sráj Á. (Kovács Á., 83.), Rácz D., Jéger B., Pelyhe Cs., Bozó K., Hajdu Zs., Mester T. (Szabó T., 61.), Mikó B., Rózsahegyi M. (Kósa M., 61.), Tarnóczi V. Edző: Vass István.
MAKLÁR: Kecskeméti Á. – Noszek G., Gál B. (Besenyei R.,67.), Csomós Zs., Orosz B., Radócz Á., Fügedi T. (Lakatos L., 61.), Vojtekovszki M., Molnár A., Nagy B. (Tóth D., 80.), Juhász M. Edző: Szabó László.
GÓL: Bozó K. (60.), ill. Vojtekovszki M. (15., 95.), Juhász M. (29.), Radócz Á. (41.).
JÓK: Bozó K., Pelyhe Cs., Tarnóczi V., ill. Noszek G., Radócz Á., Juhász M., Vojtekovszki M.
VASS ISTVÁN: – Az első húsz percben fölényben futballoztunk, viszont az első kapott gól után teljesen visszaesett a csapat teljesítménye, amit a Maklár kihasznált. A második játékrészben végig meddő mezőnyfölényben játszottunk, ami csak egy gólra volt elegendő.
SZABÓ LÁSZLÓ: – Az első félidőben a megbeszéltek alapján játszottunk. Sajnos a második félidőben teljesen más felfogásban jöttünk ki, ezért magunkra húztuk a hazai csapatot, de a győzelmünk nem forgott veszélyben.
Szabadnapos: Neo24-Hevesi LSC
A bajnokság állás
- 1. Lőrinci 8 7 1 – 20–3 22
2. Egerszalók 8 5 2 1 16–8 17
3. Heves 8 4 2 2 19–9 14
4. Maklár 8 4 1 3 13–13 13
5. Marshall-ASE 8 2 4 2 9–8 10
6. Gyöngyösi AK 7 2 2 3 12–11 8
7. Energia SC 8 2 1 5 10–18 7
8. Gyöngyöshalász 7 1 1 5 8–15 4
9. Besenyőtelek 8 1 – 7 9–31 3