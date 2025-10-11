Maklár SE: egyedül Szabó László csapata győzött vendégként

Vojtekovszki Márton duplázott a makláriak színeiben Besenyőtelken, ahol öt gólt láthattak a nézők, legtöbbet a játéknap mérkőzései közül.

Vojtekovszki Márton (középen) két góllal segítette a Maklár SE csapatát

Forrás: Lénárt Márton/heol

Egerszalók SE–Gyöngyöshalász SE 2–1 (1–1)

Egerszalók, 100 néző. V.: Juhász Sámuel (Juhász Á., Pásztory K.).

EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Czipó B., 58.), Halász M. (Montvai T., 58.), Gallik G., Molnár R., Rab K., Németh G. (Koós M., 88.), Fehér K. (Hangácsi K., 81.), Mester Cs., Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N. (Kecskés Á., 70.), Ivony A., Petrezselyem T., Horváth P. (Bakó P., 78.), Danyi P., Holló M., Tóth M., Labancz L., Gyuris A., Sándor B. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Szilágyi N. (15. – öngól), Montvai T. (77.), ill. Horváth P. (20.).

JÓK: Póczos B., Farkas D., Molnár R., Fehér K., ill. Horváth P., Sándor B., Labancz D.

MONTVAI TIBOR: – Küzdelmes mérkőzésen sikerült itthon tartani a nagyon fontos három pontot. 2010-ben győztes mérkőzésen, góllal búcsúztam édesapámtól, most pedig egy családtagtól. Nyugodj békében, Hangácsi Flórián! Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez!

LABANCZ RÓBERT: – A mérkőzés képe alapján a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Őszinte részvétünk a Hangácsi családnak és az egerszalóki klubnak.

Energia SC Gyöngyös–Marshall-ASE 1–1 (1–0)

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 60 néző. Lucián János (Gergely M., Nagy G.).

ENERGIA: Matin B. – Galó D., Csomor Sz., Nagy B., Jurecska R., Péntek D. (Gedei Á., 66.), Marosi J. (Rácz J., 66.), Mezner M., Jurecska E., Timon L., Czene L. Edző: Török János.

ASE: Horváth Á. – Megyeri T., Marsa E., Kálmán R., Szecskó M. (Csóka R., 59.), Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Ambrus Zs., Sebe A., Csikos M. Edző: Novák Zoltán.

GÓL: Czene L. (33. – 11-esből), ill. Hegyi Z. (65.).

JÓK: Czene L., Csomor Sz., ill. Hegyi Z., Kálmán R.

TÖRÖK JÁNOS: – Nem nyertünk egy pontot, hanem kettőt elveszítettünk.

NOVÁK ZOLTÁN: – Sajnos nem voltunk a legélesebbek a mai napon. Oda-vissza meg voltak a helyzetek, reális az iksz.