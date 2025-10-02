október 2., csütörtök

Labdarúgás

54 perce

Marshall-ASE: a 31 éves védő szerint meglephetik a listavezetőt

Címkék#Füzesabony#Kálmán Richárd#Felsőtárkány#Marshall-ASE

A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójában Andornaktályán vendégeskedik az éllovas Lőrinci VSC. A játéknap mérkőzéseire a Marshall-ASE játékosa, Kálmán Richárd tippelt.

Sike Károly

Kálmán Richárd jelentős NB-s tapasztalattal is rendelkezik. A Marshall-ASE 31 éves védője az előző két szezont a Salgótarjáni BTC csapatánál töltötte, de előtte Füzesabony és Felsőtárkány csapatát is erősítette.

A korábban Füzesabonyban is szerepelt Kálmán Richárd fontos láncszeme a Marshall-ASE csapatának
A korábban Füzesabonyban is szerepelt Kálmán Richárd fontos láncszeme a Marshall-ASE csapatának
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Több sebből vérzik a Marshall-ASE

SZOMBAT, 15.00

MARSHALL-ASE (5.)–LŐRINCI VSC (1.)
Andornaktálya. V.: Mencsik László (Törtei M., Sohajda L.)
Több sebből vérzik a csapatunk, ettől függetlenül úgy érzem, az osztály bármelyik együttesével fel tudjuk venni a versenyt. Szoros csatában egy gól dönt a pontok sorsáról, 1–0

GYÖNGYÖSI AK (6.)–EGERSZALÓK SE (3.)
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Pápista M.)
Ez a párosítás igazán jó mérkőzést tartogat. A tehetséges gyöngyösi fiatalok megnehezíthetik a vendégek dolgát, 1–1

GYÖNGYÖSHALÁSZ SE (7.)–BESENYŐTELEK SC (9.)
Gyöngyöshalász. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Kocsis J.)
A jó erőkből álló hazaiaknak fontos lenne, hogy otthon tartsák a három pontot. A sereghajtó Besenyőteleknek aligha terem babér, 3–0

SZOMBAT, 17.00

NEO24-HEVESI LSC (2.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (8.)
Heves, Sporttelep. V.: Molnár Dániel (Derda N., Kelemen A.)
A jó erőkből álló hevesi csapat otthon egyértelmű esélyesnek számít. Nem várok meglepetést, 3–1

SZABADNAPOS: Maklár SE (4.)

A bajnokság állása
1. Lőrinci    6    6    –    –    17–1    18
2. Hevesi LSC    7    4    2    1    18–7    14
3. Egerszalók     6    4    1    1    13–6    13
4. Maklár    7    3    1    3    9–12    10
5. Marshall-ASE    6    2    2    2    7–6    8
6. Gyöngyösi AK    5    2    1    2    10–8    7
7. Gyöngyöshalász    5    1    1    3    3–8    4
8. Energia SC    6    1    –    5    7–16    3
9. Besenyőtelek    6    –    –    6    3–23    0

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
