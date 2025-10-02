Marshall-ASE: a 31 éves védő szerint meglephetik a listavezetőt

Kálmán Richárd jelentős NB-s tapasztalattal is rendelkezik. A Marshall-ASE 31 éves védője az előző két szezont a Salgótarjáni BTC csapatánál töltötte, de előtte Füzesabony és Felsőtárkány csapatát is erősítette.

A korábban Füzesabonyban is szerepelt Kálmán Richárd fontos láncszeme a Marshall-ASE csapatának

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Több sebből vérzik a Marshall-ASE

SZOMBAT, 15.00

MARSHALL-ASE (5.)–LŐRINCI VSC (1.)

Andornaktálya. V.: Mencsik László (Törtei M., Sohajda L.)

Több sebből vérzik a csapatunk, ettől függetlenül úgy érzem, az osztály bármelyik együttesével fel tudjuk venni a versenyt. Szoros csatában egy gól dönt a pontok sorsáról, 1–0