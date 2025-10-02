54 perce
Marshall-ASE: a 31 éves védő szerint meglephetik a listavezetőt
A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójában Andornaktályán vendégeskedik az éllovas Lőrinci VSC. A játéknap mérkőzéseire a Marshall-ASE játékosa, Kálmán Richárd tippelt.
Kálmán Richárd jelentős NB-s tapasztalattal is rendelkezik. A Marshall-ASE 31 éves védője az előző két szezont a Salgótarjáni BTC csapatánál töltötte, de előtte Füzesabony és Felsőtárkány csapatát is erősítette.
Több sebből vérzik a Marshall-ASE
SZOMBAT, 15.00
MARSHALL-ASE (5.)–LŐRINCI VSC (1.)
Andornaktálya. V.: Mencsik László (Törtei M., Sohajda L.)
Több sebből vérzik a csapatunk, ettől függetlenül úgy érzem, az osztály bármelyik együttesével fel tudjuk venni a versenyt. Szoros csatában egy gól dönt a pontok sorsáról, 1–0
Heves Vármegyei Kupadöntő: először győztes a Marshall-ASE csapata
GYÖNGYÖSI AK (6.)–EGERSZALÓK SE (3.)
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Pápista M.)
Ez a párosítás igazán jó mérkőzést tartogat. A tehetséges gyöngyösi fiatalok megnehezíthetik a vendégek dolgát, 1–1
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE (7.)–BESENYŐTELEK SC (9.)
Gyöngyöshalász. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Kocsis J.)
A jó erőkből álló hazaiaknak fontos lenne, hogy otthon tartsák a három pontot. A sereghajtó Besenyőteleknek aligha terem babér, 3–0
SZOMBAT, 17.00
NEO24-HEVESI LSC (2.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (8.)
Heves, Sporttelep. V.: Molnár Dániel (Derda N., Kelemen A.)
A jó erőkből álló hevesi csapat otthon egyértelmű esélyesnek számít. Nem várok meglepetést, 3–1
SZABADNAPOS: Maklár SE (4.)
A bajnokság állása
1. Lőrinci 6 6 – – 17–1 18
2. Hevesi LSC 7 4 2 1 18–7 14
3. Egerszalók 6 4 1 1 13–6 13
4. Maklár 7 3 1 3 9–12 10
5. Marshall-ASE 6 2 2 2 7–6 8
6. Gyöngyösi AK 5 2 1 2 10–8 7
7. Gyöngyöshalász 5 1 1 3 3–8 4
8. Energia SC 6 1 – 5 7–16 3
9. Besenyőtelek 6 – – 6 3–23 0
