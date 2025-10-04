1 órája
A Marshall-ASE fékezte a listavezetőt, de akad ettől nagyobb meglepetés is
Gyöngyöshalászon szerezte meg idénybeli első győzelmét a Besenyőtelek. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójában több mérkőzésen is borult a papírforma. A Marshall-ASE a Lőrincitől csent pontot.
A Besenyőtelek Gyöngyöshalászon, az Energia SC Gyöngyös Hevesen nyert a Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójában. A Marshall-ASE lassította a listavezetőt, az Egerszalók bravúros módon mentett pontot.
Rászolgált a döntetlenre a Marshall-ASE
MARSHALL-ASE–LŐRINCI VSC 1–1 (1–1)
Andornaktálya, 80 néző. V.: Mencsik László (Törtei M., Sohajda L.).
ASE: Horváth Á. – Megyeri T., Marsa E., Sebe M., Kálmán R., Szecskó M. (Csóka R., 66.), Pelyhe K., Hegyei Z., Palaticzky Á., Ambrus Zs., Csikos M. Edző: Novák Zoltán.
LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Nyerges K., Kovács A., Czibolya G. (Gesztesi R., 15., Kovács G., 75.), Hegedűs N., Nagy B. (Áll D., 83.), Fellner K., Oláh Á., Fodor F. (Panyi A., 46.), Varga D. (Belák B., 75.). Edző: Gulyka Zsolt.
GÓL: Csikos M. (43.), ill. Nagy B. (7.).
KIÁLLÍTVA: Hegedűs N. (90.).
JÓK: Kálmán R., Sebe M., Hegyi Z., ill. Áll M., Oláh N., Nyerges K., Fellner K.
NOVÁK ZOLTÁN: – A szokásos első félidei játékunkban benne volt a meglepetés. Nem vagyunk elégedetlenek, rászolgáltunk az egy pontra.
GULYKA ZSOLT: – Küzdelmes mérkőzésen reális eredmény született. Csapatom nevében boldog születésnapot kívánok az egyik legfontosabb támogatónknak, Gedei Sándornak!
GYÖNGYÖSI AK–EGERSZALÓK SE 1–1 (1–0)
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 100 néző. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Pápista M.).
GYAK: Tóth B. – Forgó K., Czinkóczi K., Tóth L. (Majoros Zs., 46.), Debreczeni M., Bartha Cs., Eged Z., Szűcs B. (Bognár B., 74.), Nyilas P. (Nádudvari M., 53.), Czinkóczi B., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor.
EGERSZALÓK: Farkas D. – Halász M. (Hangácsi K., 85.), Gallik G., Molnár R., Czipó B. (Montvai T., 46.), Németh G. (Koós M., 81.), Rab K., Fehér K. (Nagy Á., 63.), Mester Cs. (Tóth Á., 81.), Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.
GÓL: Eged Z. (43.), ill. Montvai T. (93.).
JÓK: Eged Z., Forgó K., Czinkóczi B., ill. senki.
PAPP TAMÁS: – Nagyon mérges vagyok, mert egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből.
MONTVAI TIBOR: – Nem mondanám hogy ikszes meccs volt, de a végén egy kis szerencsével mégis sikerült kiharcoln a döntetlent.
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–BESENYŐTELEK SC 4–5 (3–1)
Gyöngyöshalász, sportpálya, 70 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Kocsis J.).
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Ivony A., Petrezselyem T., Eperjesi L., Horváth P., Bakó P. (Labancz M., 76.), Derda D. (Kecskés Á., 76.), Holló M., Szilágyi N., Gyuris A., Tóth M. Edző: Labancz Róbert.
BESENYŐTELEK: Abóczki L. – Sráj Á., Jéger B., Pelyhe Cs., Varga D., Vámosi R. (Kósa M., 20.), Bozó K., Hajdu Zs., Mikó B. (Mester T., 68.), Rózsahegyi M., Tarnóczi V. Edző: Vass István.
GÓL: Ivony A. (6. – 11-esből, 39., 88.), Gyuris A. (43.), ill. Pelyhe Cs. (24., 94. – mindkettőt 11-esből), Bozó K. (48.), Jéger B. (63.), Hajdu Zs. (95.)
JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.
LABANCZ RÓBERT: – Rengeteg kihagyott helyzet, túlbuzgó játékvezetés. Az ellenfél a semmiből gólt szerezve megérdemelten nyert.
VASS ISTVÁN: – Gólgazdag mérkőzésen, rengeteg hibával tarkítva, az utolsó pillanatban szerzett góllal szereztük meg az első győzelmünket.
Marshall-ASE–Lőrinci labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/heol.hu
NEO24-HEVESI LSC–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 1–2 (1–2)
Heves, 70 néző. V.: Molnár János (Derda N., Kelemen A.).
HEVES: Guth B. – Balázs L., Csoszánszki D., Ludányi G. (Besenyei F., 56.), Korsós M. (Dalnoki G., 81.), Farkas J., Hájos N., Kóczián M., Nagy M., Szabó L., Nagy M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
ENERGIA: Matin B. – Galó D., Csomor Sz., Nagy B., Jurecska R., Péntek D., Marosi J. (Rácz J., 61.), Mezner M., Jurecska E., Timon L., Czene L. Edző: Török János.
GÓL: Nagy M. (38.), ill. Marosi J. (9., 14.).
KIÁLLÍTVA: Csoszánszki D. (80.).
JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.
BESENYEI FERENC: – Nem becsülünk le senkit, kellő tisztelettel állunk minden ellenfélhez, így volt ez ma is. Nagyon rosszul és enerváltan kezdtük a mérkőzést, óriási védelmi hibákból kaptunk gólokat. Ezt követően mindent megtettünk, hogy javítsunk az eredményen, de a jól záró Energia védelmét nem tudtuk áttörni, kevés nagy lehetőségeket dolgoztunk ki. Javaslom az ellenfél edzőjének, hogy legközelebb saját csapatával foglalkozzon a nyilatkozatában. Gratulálok az Energiának, sok sikert nekik!
TÖRÖK JÁNOS: – Egy kicsit lebecsült minket az ellenfél. Mikor látták, hogy bajban vannak, már nem tudtak felpörögni, még helyzetünk is volt kontrákból. Úgy érzem, megérdemelten nyertünk.
SZABADNAPOS: Maklár
- A bajnokság állása
1. Lőrinci 7 6 1 – 18–2 19
2. Hevesi LSC 8 4 2 2 19–9 14
3. Egerszalók 7 4 2 1 14–7 14
4. Maklár 7 3 1 3 9–12 10
5. Marshall-ASE 7 2 3 2 8–7 9
6. Gyöngyösi AK 6 2 2 2 11–9 8
7. Energia SC 7 2 – 5 9–17 6
8. Gyöngyöshalász 6 1 1 4 7–13 4
9. Besenyőtelek 7 1 – 6 8–27 3
