A Marshall-ASE fékezte a listavezetőt, de akad ettől nagyobb meglepetés is

GYÖNGYÖSI AK–EGERSZALÓK SE 1–1 (1–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 100 néző. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Pápista M.).

GYAK: Tóth B. – Forgó K., Czinkóczi K., Tóth L. (Majoros Zs., 46.), Debreczeni M., Bartha Cs., Eged Z., Szűcs B. (Bognár B., 74.), Nyilas P. (Nádudvari M., 53.), Czinkóczi B., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor.

EGERSZALÓK: Farkas D. – Halász M. (Hangácsi K., 85.), Gallik G., Molnár R., Czipó B. (Montvai T., 46.), Németh G. (Koós M., 81.), Rab K., Fehér K. (Nagy Á., 63.), Mester Cs. (Tóth Á., 81.), Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Eged Z. (43.), ill. Montvai T. (93.).

JÓK: Eged Z., Forgó K., Czinkóczi B., ill. senki.

PAPP TAMÁS: – Nagyon mérges vagyok, mert egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből.

MONTVAI TIBOR: – Nem mondanám hogy ikszes meccs volt, de a végén egy kis szerencsével mégis sikerült kiharcoln a döntetlent.

GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–BESENYŐTELEK SC 4–5 (3–1)

Gyöngyöshalász, sportpálya, 70 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Kocsis J.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Ivony A., Petrezselyem T., Eperjesi L., Horváth P., Bakó P. (Labancz M., 76.), Derda D. (Kecskés Á., 76.), Holló M., Szilágyi N., Gyuris A., Tóth M. Edző: Labancz Róbert.

BESENYŐTELEK: Abóczki L. – Sráj Á., Jéger B., Pelyhe Cs., Varga D., Vámosi R. (Kósa M., 20.), Bozó K., Hajdu Zs., Mikó B. (Mester T., 68.), Rózsahegyi M., Tarnóczi V. Edző: Vass István.

GÓL: Ivony A. (6. – 11-esből, 39., 88.), Gyuris A. (43.), ill. Pelyhe Cs. (24., 94. – mindkettőt 11-esből), Bozó K. (48.), Jéger B. (63.), Hajdu Zs. (95.)

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

LABANCZ RÓBERT: – Rengeteg kihagyott helyzet, túlbuzgó játékvezetés. Az ellenfél a semmiből gólt szerezve megérdemelten nyert.

VASS ISTVÁN: – Gólgazdag mérkőzésen, rengeteg hibával tarkítva, az utolsó pillanatban szerzett góllal szereztük meg az első győzelmünket.