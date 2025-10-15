Gyászol Heves, meghalt a város kiemelkedő személyisége

Elhunyt egy sportember – ezzel a címmel búcsúzott Tóth Gyulától Megyeri István.

Tóth Gyula emlékét megőrizzük

Forrás: Hevesi Atlétika

A Hevesi SE atlétikai szakosztályának vezetője, egyben a Hevesi Atlétika közösségi oldal szerkesztője az alábbiakat írta.

„Elhunyt egy sportember

Atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár, sportvezető, a Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke.

Generációk tisztelték és szerették őt, legyen szó akár egykori diákjairól, akár azokról a sportolókról, akiknek ő egyengette a karrierjét. Egy volt gimnáziumi iskolatársam így jellemezte őt: "ő nevelt ember belőlem."