2 órája
Gyászol Heves, meghalt a város kiemelkedő személyisége
Életének 93. esztendejében elhunyt Tóth Gyula atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár, sportvezető, a Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke.
Elhunyt egy sportember – ezzel a címmel búcsúzott Tóth Gyulától Megyeri István.
A Hevesi SE atlétikai szakosztályának vezetője, egyben a Hevesi Atlétika közösségi oldal szerkesztője az alábbiakat írta.
„Elhunyt egy sportember
Atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár, sportvezető, a Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke.
Generációk tisztelték és szerették őt, legyen szó akár egykori diákjairól, akár azokról a sportolókról, akiknek ő egyengette a karrierjét. Egy volt gimnáziumi iskolatársam így jellemezte őt: "ő nevelt ember belőlem."
Városunkban elképzelhetetlen volt nélküle bármilyen sporttal kapcsolatos esemény, a Fut a Hevestől kezdve egészen az Év sportolója díjátadóig.
Évtizedeken át ívelő munkássága minden ember számára példaértékű lehet, még ha nem is feltétlenül sportról van szó.
Tóth Gyula tanár úr életének 93. esztendejében elhagyott bennünket. Kötelességünk, hogy emlékét és örökségét megőrizzük!
Nyugodjék békében!”