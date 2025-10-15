október 15., szerda

Gyász

2 órája

Gyászol Heves, meghalt a város kiemelkedő személyisége

Címkék#Tóth Gyula#sportegyesület elnök#sportember

Életének 93. esztendejében elhunyt Tóth Gyula atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár, sportvezető, a Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke.

Heol.hu

Elhunyt egy sportember – ezzel a címmel búcsúzott Tóth Gyulától Megyeri István.

Forrás: Hevesi Atlétika

A Hevesi SE atlétikai szakosztályának vezetője, egyben a Hevesi Atlétika közösségi oldal szerkesztője az alábbiakat írta.

„Elhunyt egy sportember 
Atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár, sportvezető, a Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke. 
Generációk tisztelték és szerették őt, legyen szó akár egykori diákjairól, akár azokról a sportolókról, akiknek ő egyengette a karrierjét. Egy volt gimnáziumi iskolatársam így jellemezte őt: "ő nevelt ember belőlem."

Városunkban elképzelhetetlen volt nélküle bármilyen sporttal kapcsolatos esemény, a Fut a Hevestől kezdve egészen az Év sportolója díjátadóig. 
Évtizedeken át ívelő munkássága minden ember számára példaértékű lehet, még ha nem is feltétlenül sportról van szó.
Tóth Gyula tanár úr életének 93. esztendejében elhagyott bennünket. Kötelességünk, hogy emlékét és örökségét megőrizzük!
Nyugodjék békében!”

