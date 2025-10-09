1 órája
Mezey György személyében barátját gyászolja az MLSZ Heves vármegyei társadalmi elnöke
Könyvbemutató, kápolnásnyéki látogatás és születésnapi köszöntés, hogy csak az elmúlt néhány hónap közös pontjait említsük. A kedden elhunyt UEFA Pro licences mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Mezey György és a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves vármegyei társadalmi elnöke, Jakab Gábor baráti kapcsolatot ápolt egymással.
Az első ismereteket évtizedekkel ezelőtt, még futballistaként szerezte meg Mezey Györgyről Jakab Gábor. A kötelék aztán 2010-től teljesedett ki.
A Videoton edzője volt akkoriban, amely gárdával NB I.-es bajnoki címet nyert a 2010/11-es idényben
– emlékezett Jakab Gábor. – Technikai vezetőként az a Horváth Gábor dolgozott mellette, aki az UEFA-kupában 1985-ben döntőig menetelt Vidi kiváló játékosa volt. Amikor a Videoton Kelet-Magyarországon játszott, akkor rendre a gyöngyösi Koháry Étteremben tartottak pihenőt, ebédeltek nálunk. A kapcsolat a labdarúgás területén 2010. január 27-e után kiszélesedett, amikor a Heves megyei klubvezetőktől elnökségünk felhatalmazást kapott a HELASZ vezetésére. Később az MLSZ Amatőr Bizottságának tagjaként kerültünk még közelebbi szorosabb kapcsolatba.
Az UEFA edzőképzés honi megalapítója meglehetősen zárkózott ember hírében állt. Ez a kudarccal zárult vb-re vezethető vissza.
– Az ő elmondásai alapján tudom, hogy az 1986-os mexikói világbajnokság után picit bizalmatlanná vált, jóformán majdnem mindenkivel. A személyiségét különböző módon ítélték meg a magyar labdarúgásban, ám jómagam mind szakmailag, mind emberileg kiváló embernek ismertem meg. A kötelék szorosabb vált közöttünk, mondhatom, hogy barátság is kialakult, amit a futball világával összemixeltük, így tartós kapcsolatot tudtunk kiépíteni.
A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát gyászolja a sportvilág
Egerben debütált az unoka
- Három évvel ezelőtt, 2022 őszén az Eger SE színeiben mutatkozott be a felnőttek között Mezey György unokája. Mezey Keve a Vác VLSE U19-es csapatától érkezett az ESE-hez, amelynek színeiben a Kisvárda II. elleni mérkőzésen debütált az NB III.-ban. A 21 éves játékos manapság a Fót SE labdarúgója.
Ennek jelei Heves megyei „hivatalos” látogatásokban is megmutatkoztak. Mezey György járt Gyöngyöstarjánban a megyei igazgatóságok tornáján, tartott edzőtovábbképzést Hatvanban, Egerben pedig évzáró rendezvényen találkozhattak vele szűkebb hazánk szakemberei, labdarúgói. A meghívásokat örömmel fogadta, amiben szerepet játszott a sportvezetéssel fennálló összeköttetés.
Mezey György Sirokban is járt játékosnézőben
– Szerencsére az elnökségünkkel, Heves vármegyével nagyon jó kapcsolatot ápolt, elfogadott, kedvelt bennünket, a futballról alkotott véleményünk is megegyezett – tette hozzá Jakab Gábor. – Ezen kívül segítette a rendezvényeket és emelte a színvonalat. Akadt rá példa, hogy Sirokban személyesen nézett meg egy tehetséges Heves megyei futballistát annak érdekében, hogy milyen irányba induljon a fiatal. Kialakult egy baráti társaság is, amelynek tagjaival időnként összejártunk, a futball nagy eseményeiről beszélgettünk, érdeklődtünk egymás iránt. Előfordult, hogy olyan baráti találkozókra is elmentünk, ahol ő meglepetésvendég volt, jómagam pedig a kísérő.
Akkor már az amatőr labdarúgáson keresztül visszatért hazai futball világába.
Mindig azt vallotta, hogy a magyar labdarúgás nagy értéke a múlt, erre építkezve kell megújulni. Ennek maximálisan eleget tett saját magával szemben is, és igyekezett a magyar futballt legalább megközelítőleg arra a szintre kormányozni.
MLSZ-díjátadó gála: fókuszban a fiatalok és sportszerűségMezey György és Sipos Jenő gratulált a legjobbaknak.
Győztes csak az lehet...
Nagy megtiszteltetésnek tartottam, amikor 2020-ban meghívott a Nemzeti Színházba, ahol az M4 Sport - az Év Sportolója Gálán átadták neki a Magyar Labdarúgó-szövetség életműdíját. Köszönőbeszédében azt mondta, „Győztes csak az lehet, aki a vereséget is el tudja fogadni”. Ez az egész életét magában foglalja. Bizonyos, hogy sokat veszítettünk vele, legyen szó Heves vármegyéről és a magánéletről egyaránt.
Mezey Györgynél kápolnásnyéki otthonában augusztusban járt Jakab Gábor.
– Mindig szívesen fogadott, bármikor arra jártam, hiszen az én szülőfalum is ott található a közelben. Akkor már megvolt könyvének (Mezey) bemutatója és az utolsó riport is, amit vele készítettek. Szerencsém volt, mert dedikált néhány példányt a Benedek Szabolcs által írt kötetből. Utoljára szeptember 7-én beszéltem vele, a 84. születésnapján. Akkor viszont már nem volt meg benne az a hangerő, hangszín, amit megszoktunk tőle.
Soha nem panaszkodott, nem volt elégedetlen a sorsával. Egyszer sem mondta, hogy neki több járna, vagy több tiszteletet érdemelne.
Teljesen egyetértek a '86-os válogatott csapatkapitánya, Nagy Antal azon mondatával, mely szerint az akkori magyar labdarúgás lehetőségeihez, viszonyaihoz képest Mezey György csodát tett. Bátran mondhatom, hogy barátként fogadott el bennünket. Együtt jártunk színházba és egyéb rendezvényekre. Ez az esetében ritkaságnak számított, így szerencsésnek érzem magam, hogy ezt megélhettem. Ennek ismeretében állíthatom, hogy azon kívül, hogy remek labdarúgó-szakember volt, kiváló barátot ismertem meg benne. Nagy fájdalom és óriási veszteség, hogy elment közülünk.