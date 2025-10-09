Mezey György személyében barátját gyászolja az MLSZ Heves vármegyei társadalmi elnöke

Az első ismereteket évtizedekkel ezelőtt, még futballistaként szerezte meg Mezey Györgyről Jakab Gábor. A kötelék aztán 2010-től teljesedett ki.

Mezey György, Jakab Gábor és Sipos Jenő 2019 decemberében, Egerben

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A Videoton edzője volt akkoriban, amely gárdával NB I.-es bajnoki címet nyert a 2010/11-es idényben

– emlékezett Jakab Gábor. – Technikai vezetőként az a Horváth Gábor dolgozott mellette, aki az UEFA-kupában 1985-ben döntőig menetelt Vidi kiváló játékosa volt. Amikor a Videoton Kelet-Magyarországon játszott, akkor rendre a gyöngyösi Koháry Étteremben tartottak pihenőt, ebédeltek nálunk. A kapcsolat a labdarúgás területén 2010. január 27-e után kiszélesedett, amikor a Heves megyei klubvezetőktől elnökségünk felhatalmazást kapott a HELASZ vezetésére. Később az MLSZ Amatőr Bizottságának tagjaként kerültünk még közelebbi szorosabb kapcsolatba.

Az UEFA edzőképzés honi megalapítója meglehetősen zárkózott ember hírében állt. Ez a kudarccal zárult vb-re vezethető vissza.

– Az ő elmondásai alapján tudom, hogy az 1986-os mexikói világbajnokság után picit bizalmatlanná vált, jóformán majdnem mindenkivel. A személyiségét különböző módon ítélték meg a magyar labdarúgásban, ám jómagam mind szakmailag, mind emberileg kiváló embernek ismertem meg. A kötelék szorosabb vált közöttünk, mondhatom, hogy barátság is kialakult, amit a futball világával összemixeltük, így tartós kapcsolatot tudtunk kiépíteni.