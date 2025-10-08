1 órája
Mezey Györgynél nem volt kecmec, Csuhay József így emlékezik a kapitányra
Játékosa és edzőkollégája is volt, nagyon jól ismerte és tisztelte a kedden elhunyt mestert. Csuhay Józsefet Mezey György szövetségi kapitányként beválogatta az 1986-os világbajnokságra, ám ezen kívül is sok közös pont akadt az életükben.
Az egri illetőségű, a magyar nemzeti együttesben 11 mérkőzésen szerepelt Csuhay Józsefre labdarúgóként több fronton számított a 85 éves korában meghalt Mezey György.
Azzal nem mondok újat, hogy korszakos egyénisége volt a magyar labdarúgásnak
– fogalmazott a Mezey-érában elért két bravúrgyőzelemben (Ausztria–Magyarország 1–3, Magyarország–Brazília 3–0) csereként szerepelt vállalt Csuhay József. – Csak pozitív élményeim vannak vele kapcsolatban, hiszen már a 1982-es spanyolországi vb-n is együtt dolgoztunk, utána Mexikóban is. Közte játszottam nála az olimpiai, sőt még túlkorosként az U21-es válogatottban is.
A '86-os mexikói vb után olyan érdemtelen támadás érte, amire úgy válaszolt, hogy elmenekült az országból és Kuvaitba ment dolgozni.
Aztán ott volt ő is edző, abban a finn csapatból, ahol jómagam eltöltöttem két évet. Hazatérve 2010/11-ben bajnokságot nyert a Vidivel, ahol korábban futballoztam. Az edzőképzésben 2001–2008 között az MLSZ instruktoraként tevékenykedtem mellette.
A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát gyászolja a sportvilág
És, hogy ezen kívül milyen ember volt Mezey György?
– Felénk nagyon korrekt volt. Amit mondott, az úgy volt. Megkövetelte a munkát, ha meló volt, akkor meló volt, ha buli, akkor buli.
Nála nem volt kecmec, mindent százszázalékon kellett végezni.
Legutóbb két éve találkoztam vele. Halála nagy veszteség, a magyar labdarúgás kiemelkedő személyisége távozott közülünk.