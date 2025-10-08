Mezey Györgynél nem volt kecmec, Csuhay József így emlékezik a kapitányra

Az egri illetőségű, a magyar nemzeti együttesben 11 mérkőzésen szerepelt Csuhay Józsefre labdarúgóként több fronton számított a 85 éves korában meghalt Mezey György.

Mezey György 2019-ben egri vendégként szólt a megyei díjazottakhoz

Azzal nem mondok újat, hogy korszakos egyénisége volt a magyar labdarúgásnak

– fogalmazott a Mezey-érában elért két bravúrgyőzelemben (Ausztria–Magyarország 1–3, Magyarország–Brazília 3–0) csereként szerepelt vállalt Csuhay József. – Csak pozitív élményeim vannak vele kapcsolatban, hiszen már a 1982-es spanyolországi vb-n is együtt dolgoztunk, utána Mexikóban is. Közte játszottam nála az olimpiai, sőt még túlkorosként az U21-es válogatottban is.

A '86-os mexikói vb után olyan érdemtelen támadás érte, amire úgy válaszolt, hogy elmenekült az országból és Kuvaitba ment dolgozni.

Aztán ott volt ő is edző, abban a finn csapatból, ahol jómagam eltöltöttem két évet. Hazatérve 2010/11-ben bajnokságot nyert a Vidivel, ahol korábban futballoztam. Az edzőképzésben 2001–2008 között az MLSZ instruktoraként tevékenykedtem mellette.