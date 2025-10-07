október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Tíz kérdés, tíz válasz: Miklós Gergőt nem lehetett zavarba hozni

Címkék#Orosháza#Eger#Veszprémi KKFT#Miklós Gergő

Kedvenc csapata, Bodó Ricsi és az álommunka is szóba került. Az Eger NB I/B férfi kézilabdacsapatának 30 éves kapusa, Miklós Gergő, a klub közösségi oldalán megjelent videóban adott választ a kérdésekre.

Sike Károly

Miklós Gergő nyáron a finn bajnok Riihimäen Cocks együttesétől érezett az egri klubhoz, ahol eddig parádésan teljesít. A szegedi nevelésű hálóőr idehaza Csurgón, Orosházán, Törökszentmiklósón, Szegeden, Nagykanizsán és Veszprémben is védett. Az Orosházi FKSE csapatával a 2014/15-ös szezonban a 6. helyen zárt az NB I.-ben, míg a Fejér B.Á.L. Veszprém együttesével 2022-ben Magyar Kupa-ezüstéremnek örülhetett.

Miklós Gergő (55) hétről-hétre remek teljesítményt nyújt Egerben
Miklós Gergő (55) hétről-hétre remek teljesítményt nyújt Egerben
Forrás: Bók Tamás/handballeger.hu

Miklós Gergő több sikerre is büszke

– Miért döntött úgy, hogy kapus lesz?
– Édesanyám vitt el az első mérkőzésre, ami egy magyar női válogatott találkozó volt, ahol Pálinger Katalin zseniálisan védett. Akkor tetszett meg ez a poszt, és már rögtön az első edzésen kértem az edzőt, hogy engem kapuba tegyen be – válaszolt Miklós Gergő, aki egri színekben eddig mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte.

– Miért 55-ös a mezszáma?
– Semmi babona. Amikor Veszprémbe kerültem az 1-es, a 12-es és a 16-os szám is foglalt volt. Akkor mondtam, legyen 55-ös és azóta ezt viszem.

– Melyik a kedvenc klubcsapata?
– Szegedi vagyok, viszont Veszprémben is játszottam, úgyhogy én ezt a két csapatot mondanám.

– Mi volt eddigi sportpályafutása legmeghatározóbb élménye?
– Több is akad. Az utánpótlás válogatottban való fellépések, mellett az Orosházával első évemben hatodikok lettünk az NB I.-ben, de a Veszprémi KKFT-vel is szép eredményeket értünk el az élvonalban. Ezek mind közel állnak hozzám.

– Ki a legnagyobb lövő, akivel találkozott?
– Bodó Ricsit mondanám.

– Milyen szuper erőt szeretne, hogyha lehetne?
– A repülést választanám.

– Mi az a cél, amit még szeretne elérni a sportpályafutása során?
– A rövidtávú cél az, hogy az Egerrel felkerüljünk az NB I.-be.

– Mi volt az álommunka gyerekként?
– Mindig is kézilabdázó szerettem volna lenni, úgyhogy én ezt mondanám álommunkának.

– Mit csinál a leginkább szabadidejében?
– Sorozatot nézek, pihenek, készülök az edzésekre.

– Ha befejezi a kézilabdát, mivel szeretne foglalkozni?
– Szeretnék a sportágban maradni. Edzőként, vagy kapusedzőként szívesen dolgoznék, majd amit az élet hoz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu