Tíz kérdés, tíz válasz: Miklós Gergőt nem lehetett zavarba hozni

Miklós Gergő nyáron a finn bajnok Riihimäen Cocks együttesétől érezett az egri klubhoz, ahol eddig parádésan teljesít. A szegedi nevelésű hálóőr idehaza Csurgón, Orosházán, Törökszentmiklósón, Szegeden, Nagykanizsán és Veszprémben is védett. Az Orosházi FKSE csapatával a 2014/15-ös szezonban a 6. helyen zárt az NB I.-ben, míg a Fejér B.Á.L. Veszprém együttesével 2022-ben Magyar Kupa-ezüstéremnek örülhetett.

Miklós Gergő (55) hétről-hétre remek teljesítményt nyújt Egerben

Forrás: Bók Tamás/handballeger.hu

Miklós Gergő több sikerre is büszke

– Miért döntött úgy, hogy kapus lesz?

– Édesanyám vitt el az első mérkőzésre, ami egy magyar női válogatott találkozó volt, ahol Pálinger Katalin zseniálisan védett. Akkor tetszett meg ez a poszt, és már rögtön az első edzésen kértem az edzőt, hogy engem kapuba tegyen be – válaszolt Miklós Gergő, aki egri színekben eddig mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte.

– Miért 55-ös a mezszáma?

– Semmi babona. Amikor Veszprémbe kerültem az 1-es, a 12-es és a 16-os szám is foglalt volt. Akkor mondtam, legyen 55-ös és azóta ezt viszem.