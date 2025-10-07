1 órája
Tíz kérdés, tíz válasz: Miklós Gergőt nem lehetett zavarba hozni
Kedvenc csapata, Bodó Ricsi és az álommunka is szóba került. Az Eger NB I/B férfi kézilabdacsapatának 30 éves kapusa, Miklós Gergő, a klub közösségi oldalán megjelent videóban adott választ a kérdésekre.
Miklós Gergő nyáron a finn bajnok Riihimäen Cocks együttesétől érezett az egri klubhoz, ahol eddig parádésan teljesít. A szegedi nevelésű hálóőr idehaza Csurgón, Orosházán, Törökszentmiklósón, Szegeden, Nagykanizsán és Veszprémben is védett. Az Orosházi FKSE csapatával a 2014/15-ös szezonban a 6. helyen zárt az NB I.-ben, míg a Fejér B.Á.L. Veszprém együttesével 2022-ben Magyar Kupa-ezüstéremnek örülhetett.
Miklós Gergő több sikerre is büszke
– Miért döntött úgy, hogy kapus lesz?
– Édesanyám vitt el az első mérkőzésre, ami egy magyar női válogatott találkozó volt, ahol Pálinger Katalin zseniálisan védett. Akkor tetszett meg ez a poszt, és már rögtön az első edzésen kértem az edzőt, hogy engem kapuba tegyen be – válaszolt Miklós Gergő, aki egri színekben eddig mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte.
– Miért 55-ös a mezszáma?
– Semmi babona. Amikor Veszprémbe kerültem az 1-es, a 12-es és a 16-os szám is foglalt volt. Akkor mondtam, legyen 55-ös és azóta ezt viszem.
Mezőkövesden sem lassított az Eger, ismét akadt két kulcsfigura
– Melyik a kedvenc klubcsapata?
– Szegedi vagyok, viszont Veszprémben is játszottam, úgyhogy én ezt a két csapatot mondanám.
– Mi volt eddigi sportpályafutása legmeghatározóbb élménye?
– Több is akad. Az utánpótlás válogatottban való fellépések, mellett az Orosházával első évemben hatodikok lettünk az NB I.-ben, de a Veszprémi KKFT-vel is szép eredményeket értünk el az élvonalban. Ezek mind közel állnak hozzám.
– Ki a legnagyobb lövő, akivel találkozott?
– Bodó Ricsit mondanám.
– Milyen szuper erőt szeretne, hogyha lehetne?
– A repülést választanám.
– Mi az a cél, amit még szeretne elérni a sportpályafutása során?
– A rövidtávú cél az, hogy az Egerrel felkerüljünk az NB I.-be.
– Mi volt az álommunka gyerekként?
– Mindig is kézilabdázó szerettem volna lenni, úgyhogy én ezt mondanám álommunkának.
– Mit csinál a leginkább szabadidejében?
– Sorozatot nézek, pihenek, készülök az edzésekre.
– Ha befejezi a kézilabdát, mivel szeretne foglalkozni?
– Szeretnék a sportágban maradni. Edzőként, vagy kapusedzőként szívesen dolgoznék, majd amit az élet hoz.