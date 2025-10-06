október 6., hétfő

Mindhalálig handball, Kollányi György: 50

A Hevesi SE „félévszázadossá” előlépett játékosa olyan táborba tartozik, ami csak keveseknek adatik meg.

Bódi Csaba

Kollányi György 50. születésnapjához társult egy másik jeles évforduló is.

Kollányi György játékára 50 évesen is számíthanak a hevesiek
Forrás:  Beküldött fotó

Negyven éve vagyok igazolt kézilabdázó, ami nagy büszkeséggel tölt el, már csak azért is, mert ez így 50 évesen nem sokan mondhatják el magukról a megyében, de az országban sem 

– közölte a Hevesi SE játékosa. – Köszönöm a gyöngyösi Mán Géza tanár úrnak, hogy bízott bennem és elindított a pályán. Azt pedig a hevesi Holló László edzőnek és Steczina Zsolt szakosztályvezetőnek köszönöm, hogy még mindig bíznak bennem.

A 33-as életében ötvenen túl is középpontban szerepel a labda, a kézilabda
Forrás:  Beküldött fotó

A testnevelőként Kömlőn tevékenykedő sportember a kerek évforduló kapcsán kijelentette, folytatja a kézilabdázást, amelynek eddigi állomásait a következő klubok jelentették: Gyöngyösi SE, Elektromos SE, Hatvani KSZSE, Gyöngyösi Főiskola KK, Mezőkövesdi KC, Füzesabonyi SC, Bőcs KSC, Gyöngyössolymos SE, Gyöngyösi KK, Hevesi SE.

Kollányi György a megünnepelt évfordulón megerősítette azt, ami köztudott róla sportos hitvallást illetően, vagyis: élete a kézilabda, így aztán

Mindhalálig handball!

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
