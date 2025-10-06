Mindhalálig handball, Kollányi György: 50

Kollányi György 50. születésnapjához társult egy másik jeles évforduló is.

Kollányi György játékára 50 évesen is számíthatnak a hevesiek

Forrás: Beküldött fotó

Negyven éve vagyok igazolt kézilabdázó, ami nagy büszkeséggel tölt el, már csak azért is, mert ez így 50 évesen nem sokan mondhatják el magukról a megyében, de az országban sem

– közölte a Hevesi SE játékosa. – Köszönöm a gyöngyösi Mán Géza tanár úrnak, hogy bízott bennem és elindított a pályán. Azt pedig a hevesi Holló László edzőnek és Steczina Zsolt szakosztályvezetőnek köszönöm, hogy még mindig bíznak bennem.

A 33-as életében ötvenen túl is középpontban szerepel a labda, a kézilabda

Forrás: Beküldött fotó

A testnevelőként Kömlőn tevékenykedő sportember a kerek évforduló kapcsán kijelentette, folytatja a kézilabdázást, amelynek eddigi állomásait a következő klubok jelentették: Gyöngyösi SE, Elektromos SE, Hatvani KSZSE, Gyöngyösi Főiskola KK, Mezőkövesdi KC, Füzesabonyi SC, Bőcs KSC, Gyöngyössolymos SE, Gyöngyösi KK, Hevesi SE.